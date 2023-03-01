مسؤولة: الجيش الألماني يفتقر إلى "كل شيء"

انتقدت مفوضة الجيش الألماني في البرلمان، إيفا هوغل، الوتيرة البطيئة لاستعدادات الجيش الألماني قائلة إنه "صحيح أن المشاريع الأولى في الطريق، بيد أنه في عام 2022، لم يتلق جنودنا ورجالنا أي سنت من الصندوق الخاص. نظام المشتريات بطيء للغاية"، كما جاء في تقرير السياسية المنتمية للحزب الديمقراطي الاشتراكي في تقريرها السنوي الذي قدمته في برلين يوم الثلاثاء (14 آذار/مارس 2023).

وأضافت إيفا هوغل أنه "نادراً ما كان هناك إجماع اجتماعي كبير مثل الذي نشهده بعد إعلان المستشار أولاف شولتس بداية حقبة جديدة ردّاً على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".

واستشهدت هوغل بآراء الخبراء، مطالبة بإطار تمويلي يتجاوز 100 مليار، موضحة أن "100 مليار يورو وحدها لن تكون كافية لتعويض النقص. وفقاً للخبراء العسكريين، سيكون هناك حاجة إلى ما مجموعه 300 مليار يورو".

وعبرت المفوضة عن قلقها بشأن النقص في عدد أفراد الجيش الألماني وشككت في إمكانية تحقيق العدد المستهدف البالغ 203 آلاف جندي بحلول عام 2031. وبلغ عدد الأفراد العام الماضي 183.695 فرداً، بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2021 (183.051 جندياً).

وفق المادة 45 من القانون الأساسي (الدستور الألماني)، يساعد مفوض القوات المسلحة البرلمان في الرقابة على القوات المسلحة ويدافع عن الجنود الذين يمكنهم اللجوء إليه في أي وقت.

خ.س/و.ب (د ب أ، أ ف ب)