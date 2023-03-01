مسؤولة: الجيش الألماني يفتقر إلى "كل شيء"

انتقدت مفوضة الجيش الألماني في البرلمان، إيفا هوغل، الوتيرة البطيئة لاستعدادات الجيش الألماني قائلة إنه "صحيح أن المشاريع الأولى في الطريق، بيد أنه في عام 2022، لم يتلق جنودنا ورجالنا أي سنت من الصندوق الخاص. نظام المشتريات بطيء للغاية"، كما جاء في تقرير السياسية المنتمية للحزب الديمقراطي الاشتراكي في تقريرها السنوي الذي قدمته في برلين يوم الثلاثاء (14 آذار/مارس 2023).
وأضافت إيفا هوغل أنه "نادراً ما كان هناك إجماع اجتماعي كبير مثل الذي نشهده بعد إعلان المستشار أولاف شولتس بداية حقبة جديدة ردّاً على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".
واستشهدت هوغل بآراء الخبراء، مطالبة بإطار تمويلي يتجاوز 100 مليار، موضحة أن "100 مليار يورو وحدها لن تكون كافية لتعويض النقص. وفقاً للخبراء العسكريين، سيكون هناك حاجة إلى ما مجموعه 300 مليار يورو".
وعبرت المفوضة عن قلقها بشأن النقص في عدد أفراد الجيش الألماني وشككت في إمكانية تحقيق العدد المستهدف البالغ 203 آلاف جندي بحلول عام 2031. وبلغ عدد الأفراد العام الماضي 183.695 فرداً، بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2021 (183.051 جندياً).
وفق المادة 45 من القانون الأساسي (الدستور الألماني)، يساعد مفوض القوات المسلحة البرلمان في الرقابة على القوات المسلحة ويدافع عن الجنود الذين يمكنهم اللجوء إليه في أي وقت.
خ.س/و.ب (د ب أ، أ ف ب)
-
مدينة أشباح على مشارف برلين
أصبح مسبح مدينة فونسدورف قرب برلين رمزاً لـ"مدينة الأشباح". التقطت هذه الصورة في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير 2017، وتظهر حطام المسبح الذي كان عامراً يوماً ما بالرواد من هذه المدينة.
-
مدينة أشباح على مشارف برلين
تبعد فونسدورف نحو 40 كيلومتراً فقط عن العاصمة برلين وتقع في ولاية براندنبورغ. كانت فونسدورف تضم أكبر معسكر للجيش الأحمر السوفيتيي في ألمانيا خلال الحرب الباردة. ويضم المعسكر خمس مناطق عسكرية وبنايات متعددة الطوابق وصالات رياضة ومدارس وحمامات سباحة ودار سينما. وغادر آخر جندي سوفييتي المدينة في أيلول/ سبتمبر عام 1994.
-
مدينة أشباح على مشارف برلين
على الرغم من أن فونسدورف تقع في وسط ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) سابقاً، إلا أنه لم يكن مسموحاً لأحد من الألمان الشرقيين بدخول المدينة، وكانت محاطة بأسوار وسميت بـ"المدينة الممنوعة".
-
مدينة أشباح على مشارف برلين
أسدل الستار على مسرح المدينة، بالضبط كما أسدل الستار على المدينة بأسرها، التي انتهت الحياة بها فعلياً سنة 1994. وكانت فونسدورف عبارة عن قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 3000 نسمة، قبل تحويلها إلى معسكر للجيش الأحمر.
-
مدينة أشباح على مشارف برلين
البروباغاندا الشيوعية السوفييتية ما زالت حاضرة في مدينة الأشباح، والتي تشير إلى "الانتصارات" الباهرة للاتحاد السوفييتي السابق. على الجدار كتبت جملة للشاعر الروسي الشهير ألكسندر بوشكين يقول فيها: "يا صديقي، دعنا نمنح بلدنا بأنفسنا سعادة الروح القصوى".
-
مدينة أشباح على مشارف برلين
بقي تمثال لينين، رمز الثورة البلشفية في روسيا، شاهداً على حقبة انتهت كانت خلالها المدينة إحدى رموزها. في الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر 1990 تم توقيع اتفاق انسحاب القوات السوفييتية من ألمانيا، بين ألمانيا الغربية والشرقية والاتحاد السوفييتي وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وبموجبه انسحب الجيش الأحمر من الأراضي الألمانية بالكامل.
-
مدينة أشباح على مشارف برلين
كان انسحاب الجيش الأحمر من ألمانيا أكبر انسحاب للجيوش أثناء فترات السلام، إذ عاد نحو 330 ألف جندي و208 ألف من أقارب الجنود، بالإضافة إلى 4116 دبابة و8000 سيارة مدرعة إلى الاتحاد السوفييتي خلال أربع سنوات فقط.
-
مدينة أشباح على مشارف برلين
دأب لصوص الحديد ومحبو التذكارات على سرقة وقلع كل ما يمكن اقتلاعه من المعسكر، فيما بقيت في المدينة بعض المعدات السوفييتية التقنية التي لم تجد من يحملها بعد.
-
مدينة أشباح على مشارف برلين
بانسحاب القوات السوفييتية من ألمانيا انتهت حقبة سميت بـ"الحرب الباردة" وانتهت معها الهيمنة السوفييتية على أجزاء واسعة من شرق أوروبا. الخارطة القديمة وبدلة الضابط ومقتنياته ما زالت باقية كما هي في غرفة أحد الضباط بفونسدورف، وربما ما يزال شبح الضابط مواظباً على زيارة حجرته القديمة! الكاتب: دانييل هاينريش / زمن البدري