 مسؤولة أممية بالقاهرة - حالة الانسداد السياسي في ليبيا يجب أن تنتهي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مسؤولة أممية بالقاهرة - حالة الانسداد السياسي في ليبيا يجب أن تنتهي

دعت ستيفاني وليامز معرقلي العملية السياسية في ليبيا باستخدام القوة إلى التوقف ووضع أسلحتهم جانباً، ودعت المشاركين في الجولة الثالثة من مشاورات المسار الدستوري الليبي بالقاهرة إلى التحلي بالمسؤولية وروح التوافق.

ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا

دعت وليامز المجتمعين للتحلي بالمسؤولية وروح التوافق للتمكن من التوصل إلى حلول عبر إعلاء مصلحة البلاد

أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات المسار الدستوري الليبي، المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في  العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد (12يونيو/ حزيران 2022)، داعية معرقلي هذه العملية باستخدام القوة إلى التوقف ووضع أسلحتهم جانباً .

مختارات

شد وجذب وتوتر بين حكومة مكلفة بقيادة فتحي باشاغا تؤكد التزامها بخارطة الطريق وأنها ستدخل طرابلس وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تعيين الحكومة الجديدة وينوي التوجه لزيارة الجزائر.

وقالت وليامز، في كلمتها  الافتتاحية اليوم، إنها تشكر أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا على الالتزام والجدية التي تَجَلّت في مشاركتهم بهذا المشروع الهام، برعاية الأمم المتحدة، والعمل معاً لإعداد إطار دستوري متين يُمكّن ليبيا من تنظيم الانتخابات.

وأضافت أن "هذه الجولة الأخيرة تأتي في منعطف حرج تشهده ليبيا إذ بعد مرور 11 سنة من الانقسام والضعف والنزاع والفوضى والاستقطاب، أَرهقَت الليبيين... أمامكم فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة حقاً لإحياء الأمل فيهم ومَنحَهم سَبيلاً يُفضي إلى الانتخابات ضَمن إطار دستوري قوي".

وأشارت وليامز إلى أنه في هذه الجولة، لا تزال أمور مهمة بحاجة إلى حلول، داعية المجتمعين إلى التحلي بالمسؤولية وروح التوافق للتمكن من التوصل إلى حلول عبر إعلاء مصلحة البلاد فوق كل شيء، الأمر الذي يُمهّد السبيل أمام استعادة الشرعية لجميع المؤسسات الليبية.

وأكدت أن استمرار هذا الانسداد الراهن لا بد أن ينتهي، ويمكن لهذا الاجتماع أن يشكل آخر خط مستقيم يؤدي إلى التوافق، مشددة على ضرورة تمكن أبناء ليبيا من ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت في انتخابات عامة وطنية لأول مرة منذ ثماني سنوات.

مشاهدة الفيديو 26:54

اشتباكات طرابلس.. هل تعود لغة العنف إلى المشهد الليبي؟

ولفتت إلى أن المجتمع الدولي يدعم هذه الجهود بشكل كامل وعلى استعداد للترحيب والمصادقة على نتيجة إيجابية من شأنها أن تعيد العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح، داعية المعرقلين، الذين يرغبون في تعطيل هذه العملية السياسية الدقيقة من خلال استخدام القوة، إلى التوقف عن ترويع السكان المدنيين ووضع أسلحتهم جانباً.

ويأتي  استئناف اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الجولة الثالثة من اجتماعاتها في القاهرة والتي تستمر حتى 19 من  شهر يونيو/ حزيران الجاري، بعد جولتين عقدتا برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وباستضافة مصرية.

وكانت اللجنة أكدت اتفاق طرفيها من المجلسين على نحو 70% من نصوص مسودة الدستور، مرجحة التوافق حول باقي المواد في الاجتماعات  الحالية التي تستمر لمدة أسبوع.

ويسود غموض حول الغرض من تعديل مسودة الدستور، بين الرغبة في اعتمادها كقاعدة دستورية للانتخابات، أو طرحها للاستفتاء لتكون دستوراً دائماً للبلاد. ويرجع هذا الغموض لرفض الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المساس بالمسودة من أي جهة، وأكدت الهيئة في أكثر من مناسبة على ضرورة طرح المسودة كما هي للاستفتاء.

ع.ح./ص.ش. ( د ب أ )

  • Berlin Hosts UN Libya Conference

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    تستضيف العاصمة الألمانية برلين الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021) جولة جديدة من محادثات السلام الليبية. ستركز المحادثات على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ومسألة تشكيل قوات أمنية موحدة. واستضافت برلين برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير 2020 مؤتمرا حول ليبيا شارك فيه طرفا النزاع إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر.

  • Libyen Plakat von Muammar al Gaddafi auf der Erde in Tripolis

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في شباط/فبراير من عام 2011 اندلعت في بنغازي ومن ثم في مناطق أخرى تظاهرات جوبهت بعنف من قبل نظام معمر القذافي، الذي حكم البلاد منذ عام 1969 بقبضة من حديد. شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجمات على مقار قوات القذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية الى حلف شمال الأطلسي. ولقي القذافي مصرعه في 20 تشرين الأول/أكتوبر بالقرب من مسقط رأسه في سرت.

  • Libyen Mustafa Abdul Jalil Flash-Galerie

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    غرقت ليبيا في دوامة من العنف والاضطرابات السياسية لم يفلح المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل في الأيام الأولى للثورة برئاسة مصطفى عبد الجليل كبديل للنظام، في وضع حد لها. وفي يوليو/ تموز 2012 انتخب برلمان تسلم سلطاته بعد شهر من المجلس الوطني الانتقالي. تشكلت حكومة برئاسة علي زيدان في تشرين الأول/أكتوبر، بيد أنها سقطت بعد حجب الثقة عنها في آذار/مارس 2014.

  • Libyen Bengasi Anschlag auf US-Konsulat

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    تعرضت السفارتان الأميركية في أيلول/سبتمبر 2012 والفرنسية في نيسان/أبريل 2013 لهجومين تسبب الأول بمقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.

  • General Khalifa Haftar Libyen 17.05.2014

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في أيار/مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية "الكرامة" ضد جماعات إسلامية مسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله حفتر. في حزيران/يونيو 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.

  • Libyen Konflikt - Soldaten

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في نهاية آب/ أغسطس 2014 وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر ليبيا" الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة بينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة. وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.

  • Marokko Politische Parteien in Libyen stimmen UN-Friedensplan zu

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، وقع ممثلون للمجتمع المدني ونواب ليبيون في الصخيرات بالمغرب، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني. لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.

  • Emmanuel Macron, Fayez al-Sarraj und Khalifa Haftar

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في السنوات التالية تنازعت سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا لها وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة موازية في شرقي البلاد بقيادة خليفة حفتر. جمع اجتماعان في باريس في عامي 2017 و2018 حفتر والسراج في محاولة للوصول إلى تسوية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بيد أنه لم يتم الالتزام بما اتفق عليه ومضت الحرب في طحن البلاد.

  • Libyen Militärische Entwicklungen in Tripolis (Stills aus Reuters TV)

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في مطلع 2019، بدأت قوات حفتر بغزو الجنوب بدعم من القبائل المحلية، فسيطرت بلا معارك على سبها والشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. ومن ثم تقدمت باتجاه طرابلس، حيث جوبهت بمقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق التي شنت بعد عام تقريباً هجوماً معاكساً وحققت تقدماً، لكن في حزيران/ يونيو 2020 هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"التدخل" العسكري في ليبيا في حال تقدم قوات الوفاق نحو سرت.

  • Libyen Premierminister Abdul Hamid Mohammed

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير 2021 إلى توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري". ومن ثم جرى الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نالت ثقة البرلمان في آذار/ مارس. ومهمة حكومة الدبيبة السير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات. وبذلك عاد الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع. إعداد: خالد سلامة

    الكاتب: خالد سلامة


مواضيع ذات صلة

Links: TRIPOLI, LIBYA - NOVEMBER 18: Libya's former Interior Minister Fathi Bashagha speaks to media after registering for the presidential election scheduled for next month in Tripoli, Libya on November 18, 2021. Hazem Turkia / Anadolu Agency Aufnahmedatum 18.11.2021 Bildnachweis picture alliance / AA | Hazem Turkia FILE - In this Feb. 25, 2021, file photo, Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Mohammed Dbeibah speaks during a news conference in Tripoli, Libya. Libya’s interim Prime Minister Dbeibah arrived in Cairo on Wednesday, Sept. 15, 2021, for talks on future ties between the two African neighbors, an Egyptian official said. (AP Photo/Hazem Ahmed, File) - Weniger lesen Aufnahmedatum 25.02.2021 Bildnachweis picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hazem Ahmed

تحليل: هل تكون ليبيا حقلا مبكرا لتداعيات حرب أوكرانيا؟ 26.05.2022

فيما تتسارع التطورات الميدانية والسياسية للأوضاع في ليبيا، يبدو إيقاع تحركات القوى الإقليمية والدولية هناك على وقع تداعيات حرب أوكرانيا، فهل يشكل البلد المغاربي حقل إختبار مجددا لصراع قوى خارجية في ظل غياب مبادرة محلية؟

التأجيل كان مرجحا.. ألمانيا قلقة بشأن الانتخابات الليبية

التأجيل كان مرجحا.. ألمانيا قلقة بشأن الانتخابات الليبية 22.12.2021

رغم أنه كان يلوح في الأفق خلال الأسابيع الماضية، أعربت ألمانيا عن قلقها بشأن تأجيل الانتخابات الليبية لأنها تكتسب "أهمية شديدة" للمجتمع الدولي والليبيين. جاء ذلك بعد اقتراح مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها لمدة شهر.

10/03/2021 SIRTE, LIBYA - MARCH 10: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - LIBYAN PRIME MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Dbeibeh (2nd R) is seen after the receiving a vote of confidence from the House of Representatives (parliament) in the session in Sirte, Libya on March 10, 2021. Libyan Prime Ministry / Handout / Anadolu Agency

لجنة برلمانية في ليبيا توصي بتشكيل حكومة بديلة لحكومة الدبيبة 27.12.2021

لجنة انتخابية شكلها البرلمان الليبي لبحث انهيار الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، توصي بتشكيل حكومة جديدة، قبل تحديد موعد آخر للانتخابات. وحث التقرير البرلمان على وضع خارطة طريق جديدة.