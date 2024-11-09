مسؤولة ألمانية تدين الاعتداء على لاعبي فريق يهودي ـ ألماني

قالت وزيرة داخلية ولاية برلين إن الاعتداء على لاعبي نادي "توس مكابي برلين" اليهودي-الألماني يظهر أن العنف والتمييز المعادي للسامية لم يختفيا بعد، مؤكدة أن أي شخص يهاجم غيره عليه أن يتوقع أقصى درجات الحزم لسيادة القانون.

أدانت وزيرة الداخلية المحلية في ولاية برلين الألمانية، إيريس شبرانغر، ما أوردته تقارير عن تعرض لاعبي كرة قدم شباب من نادي "توس مكابي برلين" اليهودي-الألماني لإهانات وتهديدات معادية للسامية، وأشارت إلى عواقب قاسية.

وبمناسبة الذكرى السنوية لعمليات العنف التي نفذها نازيون ضد مرافق وبيوت يهودية في ألمانيا يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1938، وقالت شبرانغر: "لم تقع هجمات على لاعبين من نادي (توس مكابي برلين) الرياضي إلا مؤخراً. تظهر هذه الأفعال أن العنف والتمييز المعادي للسامية لم يختفيا في مدينتنا"، مضيفة أن أي شخص يهاجم غيره عليه أن يتوقع أقصى درجات الحزم لسيادة القانون.

"هجوم وملاحقة"

وأفاد ألون ماير، رئيس نادي مكابي-ألمانيا، بأن لاعبين شباب من فريق "توس مكابي" تعرضوا للهجوم والملاحقة مساء الخميس بعد مباراة مع نادي "شفارتس-فايس نويكولن". وقال ماير: "ندعم النادي المحلي مكابي برلين لحين الكشف عن ملابسات هذه القضية".

وتحدثت صحيفة "تاغس شبيغل" التي تصدر في برلين مع والد أحد لاعبي مكابي، الذي لم يكن هناك بنفسه، ونقل ما ذكره ابنه وزملاؤه في الفريق. ووفقاً لبياناته، تعرض اللاعبون لإهانات، والبصق عليهم، ثم تم ملاحقتهم بعد المباراة بالعصي والسكاكين من قبل لاعبين ومتفرجين. وردد خصوم من جمعية "بي-يوجند" لشباب الرياضيين هتاف "فلسطين حرة" عدة مرات.

مراسلون - ألمانيا: كيف يتعامل اليهود مع الكراهية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

كما نقلت الصحيفة عن ممثل نادي "شفارتس-فايس نويكولن" قوله إن الهجمات جاءت في المقام الأول من منطقة المتفرجين، وأضاف: "إذا تم التأكد من أن أحد اللاعبين شارك في تصريحات معادية للسامية، فمن المؤكد أنه لن يكون موجوداً في النادي بعد الليلة"، وأشار إلى أن النادي لديه قوانين واضحة فيما يتعلق بمعاداة السامية.

حضور أمني

وقالت شبرانغر: "مثل هذه الهجمات تمثل تعدياً على تعايشنا السلمي وعلى التنوع الذي يجعل مدينتنا قوية للغاية. الكراهية والتحريض والهجمات ضد مواطنين يهود وإسرائيليين أمر غير مقبول على الإطلاق... سنبذل كل ما في وسعنا لضمان أن تكون الحياة اليهودية في برلين آمنة وتظل كذلك".

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ ) من أوساط أمنية أن الشرطة ستكون حاضرة في جميع مباريات نادي "مكابي برلين" في عطلة نهاية الأسبوع. وبحسب البيانات، لم تكن الشرطة والنادي على اتصال وثيق قبل هذا الحادث، ويقيمان باستمرار حالة التهديد والتدابير المحتملة.

وكان مشجعون إسرائيليون قد تعرضوا لهجوم مساء أول أمس الخميس بعد مباراة كرة قدم في الدوري الأوروبي بين فريق "أياكس أمستردام" و"مكابي تل أبيب"، بحسب بيانات الشرطة.

وفي مباراة دوري أبطال أوروبا بين "باريس سان جيرمان" و"أتلتيكو مدريد"، تم رفع لافتة كبيرة كتب عليها "فلسطين حرة" مع خريطة لم تظهر عليها دولة إسرائيل.

وقال ماير عن التجاوزات في الملاعب والساحات: "نشعر بموجة جديدة منذ الهجوم الذي لا يوصف... يتضح الأمر في مباريات المحترفين، لذلك لا ينبغي أن تتفاجأ إذا انتقل الأمر إلى قطاع الهواة".

ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)