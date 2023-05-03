مسؤولان فلسطينيان: اتفاق الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على وقف إطلاق النار

الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في غزة

أكدت مصادر متطابقة أنه جرى اتفاق بين إسرائيل وفصائل مسلحة في غزة على وقف لإطلاق النار بعدما أشعلت وفاة معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي تبادلا لإطلاق النار عبر الحدود.