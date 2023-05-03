مسؤولان فلسطينيان: اتفاق الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على وقف إطلاق النار

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
- التفاصيل لاحقا -
أكدت مصادر متطابقة أنه جرى اتفاق بين إسرائيل وفصائل مسلحة في غزة على وقف لإطلاق النار بعدما أشعلت وفاة معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي تبادلا لإطلاق النار عبر الحدود.
تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة. وفيما تسببت ضربات جوية إسرائيلية في مقتل قيادي آخر بحركة "الجهاد الإسلامي"، أطلقت جماعة فلسطينية مسلحة صواريخ صوب القدس للمرة الأولى.
استؤنف تبادل إطلاق الصواريخ والقصف بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، بعد ليلة هادئة نسبياً لم يتحقق خلالها أي اختراق في الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول