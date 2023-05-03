 مسؤولان فلسطينيان: اتفاق الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على وقف إطلاق النار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مسؤولان فلسطينيان: اتفاق الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على وقف إطلاق النار

Israel Palästina Gaza Nahost-Konflikt

- التفاصيل لاحقا -

مواضيع ذات صلة

06.04.2023 Smoke rises amid buildings during Israeli airstrikes in Gaza, April 6, 2023. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY

الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في غزة 03.05.2023

أكدت مصادر متطابقة أنه جرى اتفاق بين إسرائيل وفصائل مسلحة في غزة على وقف لإطلاق النار بعدما أشعلت وفاة معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي تبادلا لإطلاق النار عبر الحدود.

Smoke rises above buildings in Rafah, in the southern Gaza Strip, following an Israeli strike on May 12, 2023. Israel and Gaza militants traded heavy fire, the fourth day of the worst escalation of violence in months, which has killed 29 people in the blockaded Palestinian enclave and one in Israel. (Photo by SAID KHATIB / AFP) (Photo by SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

صواريخ من غزة صوب القدس ومقتل قيادي كبيربـ"حركة الجهاد" 12.05.2023

تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة. وفيما تسببت ضربات جوية إسرائيلية في مقتل قيادي آخر بحركة "الجهاد الإسلامي"، أطلقت جماعة فلسطينية مسلحة صواريخ صوب القدس للمرة الأولى.

Smoke rises from an explosion caused by an Israeli airstrike, in Gaza Strip, Friday, May 12, 2023. (AP Photo/Hatem Moussa)

غزة.. تجدد تبادل القصف مع استمرار مساعي التهدئة 13.05.2023

استؤنف تبادل إطلاق الصواريخ والقصف بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، بعد ليلة هادئة نسبياً لم يتحقق خلالها أي اختراق في الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار.