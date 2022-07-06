 ″مسألة أُغلِقت″- ألمانيا تجدد رفضها القاطع لمطالب بولندا بتعويضات الحرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.10.2022

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"مسألة أُغلِقت"- ألمانيا تجدد رفضها القاطع لمطالب بولندا بتعويضات الحرب

واصلت ألمانيا رفضها القاطع لمطالب بولندا المستمرة بدفع مليارات اليورو تعويضا عن الخسائر التي سببتها ألمانيا لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية. وأكدت وزيرة خارجية ألمانيا أن حكومتها ترى أن مسألة التعويضات تم إغلاقها.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو

قالت بيربوك بعد مشاورات مع نظيرها البولندي إن حكومتها ترى أن مسألة التعويضات مغلقة

رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مجدداً مطالبات بولندية بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي تسببت فيها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

مختارات

مع اقتراب الحرب الأوكرانية على دخول شهرها الثالث، بولندا تستقبل اللاجئين الأوكرانيين، وتعمل على تأمين ظروفٍ جيدة لإقامتهم، لكنها تواجه أيضا تدفق لاجئين آخرين قدموا من الحدود البيلاروسية.

وقالت بيربوك بعد مشاورات مع نظيرها البولندي زبيجنيو راو في وارسو اليوم الثلاثاء (4 أكتوبر/تشرين الأول 2022) إن حكومتها ترى أن مسألة التعويضات تم إغلاقها. وفي الوقت نفسه أكدت بيربوك قائلة: "تفي ألمانيا بمسؤوليتها التاريخية دون قيد أو شرط".

وأضافت بيربوك: "تظل مهمتنا الأبدية أن نتذكر ملايين المعاناة التي سببتها ألمانيا لبولندا"، مشيرة إلى أن الوحشية "مع حملة قمع لا إنسانية، والألمنة (إضفاء الطابع الألماني)، والإبادة الخالصة" قد "أنتجت ألماً مختلفاً تماماً في بولندا عنه في أي مكان آخر"، مؤكدة ضرورة أن تظل ذكرى هذه الأمور حية أيضاً بين الشباب في ألمانيا.

وقالت بيربوك لراو: "من الملاحظ دائماً مدى وجود هذا الألم حتى يومنا هذا، وليس فقط بين من هم في سن التسعين، بل أيضاً بين الأطفال في سن التاسعة، لأن هذا الألم ينتقل عبر الأجيال"، مضيفة أن هذا الأمر ربما لا يكون مستوعباً على هذا النحو في ألمانيا، وقالت: "علينا أن نستمر في تذكير أنفسنا بذلك، خاصة في ألمانيا. أعتقد أن هذا شيء يمكننا ويجب علينا مواصلة العمل معا فيه".

مسؤولية مشتركة

ومن جانبه، أكد راو على المسؤولية المشتركة لبولندا وألمانيا تجاه أجيال الماضي والحاضر والمستقبل، وقال: "لذلك أنا على قناعة بأن موقف الحكومة الألمانية بشأن هذه القضية سيستمر في التطور نتيجة للحوار"، مضيفاً أنه لا يمكن لأي شخص في ألمانيا أو بولندا أن يشير إلى نظام أخلاقي أو نظام قانوني "يُصرَّح فيه لمرتكب الجريمة أن يحدد بشكل مستقل ومنفرد مدى ذنبه، وحجم مسؤوليته ومدتها".

وكان راو وقع أمس الاثنين مذكرة دبلوماسية بشأن مطالب بلاده بتعويضات من ألمانيا عن الحرب العالمية الثانية. وقال راو أمس في وارسو إنه سيتم تسليم المذكرة إلى وزارة الخارجية في برلين، وأضاف: "إنها تعبر عن اعتقاد وزير الخارجية البولندي بضرورة اتخاذ الطرفين خطوات فورية نحو تسوية قانونية ومادية دائمة وشاملة ونهائية لتداعيات العدوان الألماني والاحتلال خلال 1945-1939".

وعن مذكرة وارسو الدبلوماسية، اكتفت بيربوك اليوم بالقول: "لقد رأينا في التلفزيون أمس أن رسالة في طريقها إلى برلين... من الجيد أننا تمكنا من التحدث عنها شخصيا اليوم. أنت تعرف بالفعل موقف الحكومة الألمانية من هذا الموضوع".

وكانت لجنة برلمانية في وارسو قدمت في وقت سابق تقرير خبراء قُدرَت فيه الأضرار التي سببتها الحرب العالمية الثانية في بولندا بأكثر من 1.3 تريليون يورو.

في الوقت نفسه جدد رئيس حزب القانون والعدالة البولندي، ياروسلاف كاتشينسكي، مطالبته بدفع التعويضات. في المقابل ترفض الحكومة الألمانية هذه المطالب، وتشير في ذلك إلى اتفاقية "2 زائد أربعة" عام 1990 المتعلقة بعواقب السياسة الخارجية لوحدة ألمانيا.

ع.ح./ص.ش. (د ب أ)

  • Deutsche Soldaten reißen einen Schlagbaum an der deutsch-polnischen Grenze nieder.

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1939

    لم تقو بولندا على مواجهة جيش هتلر المدجج بأعتد الأسلحة، وأعلنت استسلامها بعد خمسة أسابيع فقط من القتال.

  • Deutsche Wehrmachtsoldaten in den Niederlanden

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1940

    بعد احتلال هتلر لبولندا والدنمارك والنرويج، توجه الديكتاتور النازي نحو الغرب وبسط سيطرته على الدول المحايدة وهي هولندا ولوكسمبورغ وبلجيكيا ليمهد الطريق نحو فرنسا.

  • Deutsche Truppen bei der Siegesparade in Paris.

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1940

    تمكن هتلر من اجتياح باريس منتصف حزيران/ يونيو 1940. وفي 22 من الشهر ذاته استسلمت فرنسا وقسمت لقسمين، جزء تابع لألمانيا النازية وجزء آخر يحمل اسم "فرنسا فيشي" خاضع لحكومة الجنرال بيتان.

  • Großbritannien Deutschland Zweiter Weltkrieg Coventry Blitz Zerstörung

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1940

    بعد ذلك توجه هتلر نحو بريطانيا ودمر الكثير من المدن على غرار مدينة كوفتري. غير أن القوات الجوية الملكية تصدت بقوة للجيوش الألمانية ودفعتها للتراجع في منتصف عام 1941.

  • Überfall der Wehrmacht auf die UdSSR.

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1941

    في 22 يونيو/حزيران 1941 بدأ الجيش الألماني غزوه للاتحاد السوفياتي، وأطلق على تلك العملية اسم "عملية برباروسا". وقد ارتكب جنود هتلر جرائم حرب لا تحصى في هجومهم على دول الاتحاد السوفياتي.

  • Auschwitz-Birkenau 1944 Ankunft Juden

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1942

    بالموازاة مع جبهة القتال التي كان يخوضها الجيش الألماني في الشرق، أنشأ نظام هتلر النازي معسكرات اعتقال وإبادة ذهب ضحيتها أكثر من ستة ملايين شخص.

  • 2. Weltkrieg Schlacht um Stalingrad

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1943

    شكلت معركة ستالينغراد نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية، حيث لقي فيها حوالي 70 ألف شخص مصرعهم. وقد تلقى الجيش الألماني في هذه المعركة صفعة قوية زعزعت كيانه وجعلته يتراجع للخلف.

  • Saint-Aubin-sur-mer Juno Beach Normandie 1944

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1944

    في الساعات الأولى من صباح يوم 6 حزيران/ يونيو 1944 حطت قوات التحالف على شواطئ نورماندي شمال فرنسا. واعتبر ذلك بداية نهاية حقبة الديكتاتور هتلر.

  • Flash-Galerie Keitel unterschreibt Kapitulationsurkunde

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1945

    في 8 أيار/مايو 1945 استسلمت ألمانيا للحلفاء بدون شروط، بعد أن انتحر هتلر. الجنرال فيلهلم كايتل يوقع وثيقة الاستسلام منهياً الحرب، التي خلفت حوالي 50 مليون قتيل. الكاتب: ألكسندر دريكسل/ هشام الدريوش


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