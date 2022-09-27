مزيد من رحلات الفضاء في 2023

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التوقعات تشير إلى تزايد رحلات استكشاف الفضاء في عام 2023.
بعد نحو شهر في الفضاء وإتمام رحلتها حول القمر، هبطت كبسولة "أوريون" غير المأهولة قبالة ساحل المكسيك، لتختتم المهمة الأولى لبرنامج أرتميس الاستكشافي بعد 50 عاما من آخر هبوط لمهمة أبولو على سطح القمر.
كان 2022 عاما رائعا في مجال العلوم والابتكارات العملية سواء في الفضاء أو الطب وحتى في الاكتشافات الأثرية. فما هي أبرز الاكتشفات العلمية في عام 2022 الذي أوشك على النهاية؟
فريق تصوير فيلم روسي يعود إلى الأرض بعد نجاح مهمته في الصعود إلى محطة الفضاء الدولية. يأتي ذلك وسط منافسة مع مشروع سينمائي أمريكي مماثل بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية وبطولة النجم الهوليوودي توم كروز.
"سبايس إيكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك تحتفل بعودة كبسولة الفضاء "كرو دراغون إنديفور" إلى كوكب الأرض، بعد أن أمضى الطاقم المكون من أربعة رواد، ستة أشهر في الفضاء. الرواد الـ4 اضطروا للبس حفاظات بسبب تعطل الحمامات.
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