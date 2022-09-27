مزيد من رحلات الفضاء في 2023

"لحظة تاريخية" ـ عودة كبسولة "أوريون" إلى الأرض بعد رحلة حول القمر

بعد نحو شهر في الفضاء وإتمام رحلتها حول القمر، هبطت كبسولة "أوريون" غير المأهولة قبالة ساحل المكسيك، لتختتم المهمة الأولى لبرنامج أرتميس الاستكشافي بعد 50 عاما من آخر هبوط لمهمة أبولو على سطح القمر.