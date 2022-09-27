 مزيد من رحلات الفضاء في 2023 | DW الأخبار | DW | 11.01.2023

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DW الأخبار

مزيد من رحلات الفضاء في 2023

التوقعات تشير إلى تزايد رحلات استكشاف الفضاء في عام 2023.

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