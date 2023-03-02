 مزيد من دبابات ألمانيا لكييف.. ماذا يعني سياسيا وعسكريا؟ | مسائية DW | DW | 28.03.2023

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مسائية DW

مزيد من دبابات ألمانيا لكييف.. ماذا يعني سياسيا وعسكريا؟

الحكومة الألمانية تؤكد تسليمها أوكرانيا مزيدا من دبابات ليوبارد إضافة إلى مدرعات عسكرية أخرى.. ماذا تعني هذه الخطوة عسكرياً وسياسياً؟

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ بلاده سلّمت أوكرانيا دبّابات من طراز ليوبارد2، مؤكدا بذلك ما جاء في تقرير صحفي مفاده أن برلين سلّمت كييف 18 دبابة من طراز ليوبارد-2، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الألمانية بدورها أيضا.

***Achtung, dieses Bild stammt von der staatlichen russischen Bildagentur TASS*** DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [SOCHI, RUSSIA - MAY 23, 2022: Belarus' President Alexander Lukashenko (L) and his Russian counterpart Vladimir Putin shake hands during a meeting at the Bocharov Ruchei residence. Ramil Sitdikov/POOL/TASS]

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ARCHIV - 18.12.2022, Ukraine, Bachmut: Neue Gräber sind auf einem Friedhof in Bachmut zu sehen. Am 24. Februar 2023 jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. (zu dpa «Was von einem Jahr Krieg besonders in Erinnerung bleibt») Foto: Libkos/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حرب روسيا على أوكرانيا .. متى يعم السلام؟ 26.02.2023

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