مزيد من الولايات الألمانية تفرض ارتداء الكمامات بالأماكن العامة

تفرض العاصمة الألمانية برلين اعتباراً من الاثنين المقبل (27 نيسان/ أبريل 2020) ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتنضم بذلك إلى غالبية الولايات الألمانية، وفق ما أعلن رئيس بلديتها ميشائيل مولر.

وأوضح مولر أن وضع الكمامة سيكون "إلزامياً" لأنه في وسائل النقل "لا يمكن ضمان مسافة لأمتار عدة بين فرد وآخر".

وفرضت ولاية بافاريا ارتداء الكمامات اعتباراً من الإثنين المقبل أيضاً أثناء التسوق وركوب وسائل النقل العام، كما أعلن رئيس وزراء الولاية ماركوس زودر يوم أمس حسبما نقلت صحيفة بيلد الألمانية، باعتبار أن تغطية الأنف والفم تكبح انتشار الفيروس.

كما قررت ثلاث ولايات ألمانية اليوم (الثلاثاء 21 نيسان/ أبريل 2020) الانضمام إلى مسار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات خلال التسوق في المتاجر أو ركوب المواصلات العامة. وقررت ولايات بادن- فورتمبرغ وشليزفيغ هولشتاين وهامبورغ الانضمام إلى سابقاتها، ساكسونيا وميكلنبورغ- فوربومرن وبافاريا، في تطبيق هذا الإلزام.

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ولا تشترط الولايات أن يرتدي المواطنون كمامات طبية باهظة التكلفة، حيث سيفي بالغرض وضع وشاح على منطقة الأنف والفم. وتعتزم معظم الولايات تطبيق الإلزام الجديد اعتبارا من الاثنين المقبل. وبذلك تكون عشر ولايات من بين 16 ولاية ألمانية قد أعلنت اتخاذ هذا الاجراء للحد من انتشار الفيروس.

م.م/ ص.ش (أ ف ي، د ب ا)