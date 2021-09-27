مزيد من الموضيع الثقافية والاجتماعية

في اليوم العالمي للوالدين.. ما هي أرقام الطلاق عند العرب؟

شأنهم شأن الكثير من الشعوب، يتزوج العرب بالآلاف ثم يتطلقون بالآلاف، ما يحرم أطفال الطلاق من الاستمرار في حضن الوالدين، وتحويل الأول من يونيو/ حزيران إلى ذكرى سيئة للآلاف من الأطفال عوض أن تكون ذكرى للبهجة والاحتفال.