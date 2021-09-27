مزيد من الموضيع الثقافية والاجتماعية

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مواضيع ثقافية واجتماعية شيقة من دي دبليو عربية
سياسيتان متحولتان جنسياً من ولايتين مختلفتين في ألمانيا ولكنهما تنتميان لنفس الحزب: "حزب الخضر" تفوزان بمقعدين في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ). كيف كان رد فعلهما؟
للعام الثاني على التوالي، يحل شهر الصوم على المسلمين وسط جائحة كورونا، غير أن الفيروس لم يمنع من استمرار الشعائر التقليدية التي اعتاد عليها المسلمون حول العالم. تعرفوا معنا على تقاليد مميزة خلال شهر رمضان!
تتواصل أحزان مجتمع اللغة الألمانية في مصر والعالم العربي، فمباشرة بعد رحيل مصطفى الفخراني ومنار عمر ومحمد أبوحطب، خسرت الألمانية "أباها" في مصر. إنه مصطفى ماهر، أشهر وأكبر المترجمين من الألمانية إلى العربية.
حياة حافلة ونضال صلب خاضته نوال السعداوي في مجالات مختلفة على رأسها حقوق المرأة. مواقف صعبة وآراء صادمة أعلنتها ابنة الريف بشجاعة نادرة في مجتمع محافظ مواجهة بذلك الثالوث المحرم في المنطقة "الدين والجنس والسياسة".
قلبت جائحة كورونا والتدابير لاحتوائها حياتنا رأساً على عقب. وشمل ذلك معظم مناحي الحياة وصولاً إلى الصداقة. كيف حدث ذلك؟ خبراء يحملون أخبار جيدة وأخرى سيئة.
استطلاع حديث للرأي ذهبت نتائجه إلى أن نصف سكان الشرق الأوسط وإيران باتوا يبتعدون عن التدين ويعرّفون أنفسهم على أنهم غير متدينين. تزامناً مع عدم استجابة حكومات المنطقة لمطالب إصلاح المؤسسات الدينية.
مجرد إنشاء حساب على موقع للتواصل الاجتماعي في المجتمعات المحافظة قد يشكل خطراً على حياة المرأة. لكن كيف توسع مفهوم شرف العائلة ليصل إلى مواقع التواصل؟ وقائع مثبتة حدثت في بلدان عربية عدة، ولكن لا إحصاءات كافية حتى اليوم.
تضرر اللاجئون المثليون بشكل خاص من أزمة كورونا. تحدثنا إلى أنصار مجتمع الميم (+LGBT) وخصوصاً من اللاجئين في ألمانيا حول هذا الوضع، حيث لا يزال بإمكان الناس الحصول على المساعدة.
يعيش المجتمع المثلي في المغرب حالة من الخوف بعد انتشار فيديو يحث على فضح هوياتهم للأهل والأصدقاء. فما الأسباب التي أدت لظهور هذا الفيديو؟ وما وضع المثليين بعد انتشاره؟
بعد إعلان تعليق سفر اللاجئين في إطار إعادة التوطين بسبب كورونا، أكدت الحكومة الألمانية إيقاف برنامجها لإعادة توطين اللاجئين. لكن لاجئون يتخوفون من استمرار تأثير كورونا على إجراءاتهم الإدارية.
تغريدة لمذيع الجزيرة أحمد منصور، حاول من خلالها الغمز من قناة حُكام السعودية، أعادت تسليط الضوء على قضايا مثليي الجنس و"مجتمع الميم" في المملكة. ما علاقة "منظمة مختلف" بقطر والسعودية؟ ومن يقف وراءها؟ وما هي أهدافها؟
شأنهم شأن الكثير من الشعوب، يتزوج العرب بالآلاف ثم يتطلقون بالآلاف، ما يحرم أطفال الطلاق من الاستمرار في حضن الوالدين، وتحويل الأول من يونيو/ حزيران إلى ذكرى سيئة للآلاف من الأطفال عوض أن تكون ذكرى للبهجة والاحتفال.
حملة "مي تو" ضد التحرش الجنسي وصلت قطاع غزة وفتحت هامشا كبيرا للفتيات للحديث عن ظاهرة التحرش الجنسي في مجتمع محافظ، كمجتمع غزة، ومدى تأثير الظاهرة على نفسية الفتيات ضحايا التحرش الجنسي من مختلف الأعمار.
"أبناء حلالة" أو "بقايا الخونة" عبارات تسمم حياة الكثير ممن جاؤوا إلى الدنيا كثمرة لعلاقة غير شرعية بين جنود أجانب ومغربيات. DW عربية تسلط الضوء على قصص بعضهم عاكسة تأزم حالتهم النفسية ونظرة مجتمع لا يرحم ولا ينسى.
تحصد الحرب المستعرة نارها في اليمن منذ سنوات الأخضر واليابس وحيوات مئات آلاف العوائل. تبقى النساء من أرامل الحرب من بين الفئات الأكثر تضرراً في مجتمع تقليدي ينظر للمرأة على أنها "ضلع قاصر".
فاطمة ـ هذه قصتي مع الدعارة وهكذا كان بعض الزبائن يعاملونني
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