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مزيد من الموضيع الثقافية والاجتماعية

مواضيع ثقافية واجتماعية شيقة من دي دبليو عربية

Bild links: Tessa Ganserer bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen auf dem Kornmarkt. Nürnberg, 23.09.2021 *** Tessa Ganserer at a campaign event of the Green Party at the Kornmarkt Nuremberg, 23 09 2021 Foto:xD.xAnoraganingrumx/xFuturexImage Bild rechts: Nyke Slawik bei einem Wahlkampf-Auftritt für die Kölner Grünen auf dem Heumarkt. Köln, 22.09.2021

الانتخابات الألمانية.. متحولتان جنسياً تدخلان البرلمان الاتحادي 27.09.2021

سياسيتان متحولتان جنسياً من ولايتين مختلفتين في ألمانيا ولكنهما تنتميان لنفس الحزب: "حزب الخضر" تفوزان بمقعدين في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ). كيف كان رد فعلهما؟
von der Pressestelle von Ditib am 24.05.2020 in Köln aufgenommen. DW darf die Fotos honorarfrei veröffentlichen. Ramadanfestgebete konnten wegen des Coronavirus-Ausbruchs in der Türkei nicht durchgeführt werden. In der Kölner Zentralmoschee hingegen versammelten sich Muslime und beteten gemeinsam. Copyright: Ditib, Ercüment Aydin

كيف يبدو شهر رمضان حول العالم في زمن كورونا؟ 23.04.2021

للعام الثاني على التوالي، يحل شهر الصوم على المسلمين وسط جائحة كورونا، غير أن الفيروس لم يمنع من استمرار الشعائر التقليدية التي اعتاد عليها المسلمون حول العالم. تعرفوا معنا على تقاليد مميزة خلال شهر رمضان!
Mustafa Maher (Vater der Germanisten in Ägypten) Datum der Aufnahme ca. Jahr 2005 Quelle: Privat

رحيل مصطفى ماهر أشهر المترجمين و"أبو الألمانية" في مصر 07.04.2021

تتواصل أحزان مجتمع اللغة الألمانية في مصر والعالم العربي، فمباشرة بعد رحيل مصطفى الفخراني ومنار عمر ومحمد أبوحطب، خسرت الألمانية "أباها" في مصر. إنه مصطفى ماهر، أشهر وأكبر المترجمين من الألمانية إلى العربية.

Die ägyptische Frauenrechtlerin Nawal el Saadawi (70) am 17.6.2001 in Kairo. :fs12: :fs16:Die von Islamisten beantragte Zwangsscheidung der Frauenrechtlerin el Saadawi wegen angeblichen Abfalls vom wahren Glauben ist am 30.7.2001 von einem Gericht in Kairo auf formaljuristischen Gründen abgelehnt worden. Ursache für den Antrag gegen die bekannte Schriftstellerin war ein Interview, in dem sie sich zum vorislamischen Ursprung der Mekka-Pilgerfahrten, gegen die Vielweiberei und die Diskriminierung der Frau im islamischen Erbrecht ausgesprochen hatte. Saadawi und ihr Mann Scherif Hetata sind seit 1964 verheiratet. Das Ehepaar will in Ägypten bleiben.

نوال السعداوي.. رحيل أيقونة واجهت الثالوث 22.03.2021

حياة حافلة ونضال صلب خاضته نوال السعداوي في مجالات مختلفة على رأسها حقوق المرأة. مواقف صعبة وآراء صادمة أعلنتها ابنة الريف بشجاعة نادرة في مجتمع محافظ مواجهة بذلك الثالوث المحرم في المنطقة "الدين والجنس والسياسة".
Friends wearing face mask giving elbow bumps while standing in city model released Symbolfoto JSRF01165

هكذا أثرت جائحة كورونا على صداقاتنا 21.02.2021

قلبت جائحة كورونا والتدابير لاحتوائها حياتنا رأساً على عقب. وشمل ذلك معظم مناحي الحياة وصولاً إلى الصداقة. كيف حدث ذلك؟ خبراء يحملون أخبار جيدة وأخرى سيئة.
ARCHIV 2007 **** Scheich Zayed Moschee, Abu Dhabi Bildnummer: 59749776 Datum: 01.06.2013 Copyright: imago/Thomas Müller Abu Dhabi: Eine Gruppe arabischer Schüler läuft über den Innenhof der Scheich Zayid Moschee. Reisen x0x xkg 2013 quer Aufmacher Gesellschaft Stadt Großstadt Stadtansicht Ansicht Touristen Reise reisen Architektur Tourismus modern moderne Religion Zayed sakral Sakralbau Bauwerk Sakralbauwerk Superlative Wandelgang Bildergalerie die größten Moscheen der Welt

هل ابتعد شباب الشرق الأوسط وإيران عن الدين؟ 06.02.2021

استطلاع حديث للرأي ذهبت نتائجه إلى أن نصف سكان الشرق الأوسط وإيران باتوا يبتعدون عن التدين ويعرّفون أنفسهم على أنهم غير متدينين. تزامناً مع عدم استجابة حكومات المنطقة لمطالب إصلاح المؤسسات الدينية.

A Saudi woman football fan uses a selfie stick to film herself on her phone while waiting for her team in the stands ahead of the AFC Champions League play-off football match between Saudi's al-Ahli and al-Hilal at King Saud University Stadium in the Saudi capital Riyadh on August 13, 2019. (Photo by - / AFP) (Photo credit should read -/AFP via Getty Images)

وسائل التواصل.. متنفس للمرأة العربية ومقتلها أحياناً! 30.01.2021

مجرد إنشاء حساب على موقع للتواصل الاجتماعي في المجتمعات المحافظة قد يشكل خطراً على حياة المرأة. لكن كيف توسع مفهوم شرف العائلة ليصل إلى مواقع التواصل؟ وقائع مثبتة حدثت في بلدان عربية عدة، ولكن لا إحصاءات كافية حتى اليوم.
21.07.2017 A participant is holding the pride flag during the Dyke March. Hundreds participate in the 5th Dyke March in Berlin organized as part of the city's Pride Week events, July 21, 2017. The marchers made their way from Platz Der Luftbruke throughout the city's Kreuzberg district waving pride rainbow flags and signs in support of the LGBTQ community.***ISRAEL OUT*** (Photo by Omer Messinger/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

اللاجئون المثليون.. كيف يتلقون المساعدة خلال أزمة كورونا؟ 14.06.2020

تضرر اللاجئون المثليون بشكل خاص من أزمة كورونا. تحدثنا إلى أنصار مجتمع الميم (+LGBT) وخصوصاً من اللاجئين في ألمانيا حول هذا الوضع، حيث لا يزال بإمكان الناس الحصول على المساعدة.
A Moroccan activists with the number 489 written on her shirt, in reference to article 489 which stipulates that homosexuality is punishable in Morocco by up to three years in jail, participates in a vigil in Rabat on June 15, 2016, to pay tribute to the victims of the Orlando gay nightclub shooting. Forty-nine people were killed in the US resort city of Orlando this week when Omar Mateen sprayed a gay nightclub with bullets during a three-hour siege. / AFP / FADEL SENNA (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images)

بدأت في إنستغرام.. حملة تشهير بالمثليين في المغرب تهدد حياتهم 24.04.2020

يعيش المجتمع المثلي في المغرب حالة من الخوف بعد انتشار فيديو يحث على فضح هوياتهم للأهل والأصدقاء. فما الأسباب التي أدت لظهور هذا الفيديو؟ وما وضع المثليين بعد انتشاره؟
Migrants queue in the compound outside the Berlin Office of Health and Social Affairs (LAGESO) as they wait to register in Berlin, Germany, October 7, 2015. German authorities are struggling to cope with the roughly 10,000 refugees arriving every day, many fleeing conflict in the Middle East. The government expects 800,000 or more people to arrive this year and media say it could be up to 1.5 million. REUTERS/Fabrizio Bensch TPX IMAGES OF THE DAY

بعد تعليق إعادة التوطين....لاجئون يخشون من طول الانتظار! 21.03.2020

بعد إعلان تعليق سفر اللاجئين في إطار إعادة التوطين بسبب كورونا، أكدت الحكومة الألمانية إيقاف برنامجها لإعادة توطين اللاجئين. لكن لاجئون يتخوفون من استمرار تأثير كورونا على إجراءاتهم الإدارية.
Ein Schatten eines Mannes fällt am 16.05.2013 in Berlin bei einer Protestaktion gegen das Barbie Dreamhouse auf eine Regenbogenfahne, dem Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung. Die Farben des Regenbogens sind weltweit ein Zeichen der Toleranz, Vielfalt, Vielfältigkeit, Hoffnung und Sehnsucht. Seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts ist das Regenbogenbanner mit sechs Farben ein internationales schwul-lesbisches Symbol. Foto: Jens Kalaene/dpa | Verwendung weltweit

"منظمة مختلف".. صوت المثليين و"مجتمع الميم" في السعودية! 04.12.2019

تغريدة لمذيع الجزيرة أحمد منصور، حاول من خلالها الغمز من قناة حُكام السعودية، أعادت تسليط الضوء على قضايا مثليي الجنس و"مجتمع الميم" في المملكة. ما علاقة "منظمة مختلف" بقطر والسعودية؟ ومن يقف وراءها؟ وما هي أهدافها؟
Caption Der Schatten einer Familie, die sich an der Hand hält. Foto: M. C. Hurek pixel Schlagworte Familie , Zukunft , Tochter , Kindheit , Kinder , Eheleute , Verantwortung , Händchen halten , Mutter , Sohn , Elternschaft , Zusammenhalt , Gesellschaft , Kind , gesellschaftlicher Zusammenhalt , Schatten , Elterngeld , an der Hand gehen , mütterlich , Gesellschaft der Musikfreunde , Familiensinn , symbolisch , Elternhaus , Schattenriss , Familienpolitik , Erziehung , Scheidung , Symbolbild , Licht und Schatten , Hand halten , gesellschaftlich , Ehefrau , zusammen halten , Symbol , Geborgenheit , vierköpfige Familie , väterlich , familiär , Gesellschaftspolitik , Vater

في اليوم العالمي للوالدين.. ما هي أرقام الطلاق عند العرب؟ 01.06.2019

شأنهم شأن الكثير من الشعوب، يتزوج العرب بالآلاف ثم يتطلقون بالآلاف، ما يحرم أطفال الطلاق من الاستمرار في حضن الوالدين، وتحويل الأول من يونيو/ حزيران إلى ذكرى سيئة للآلاف من الأطفال عوض أن تكون ذكرى للبهجة والاحتفال.
Logo der Me Too Aktion in Gaza. Die Akivisten der Aktion überlassen die Urheberrechte unserer Korri in Gaza,

Me Too Gaza# تفتح فضاء "صريحا" عن التحرش الجنسي في غزة 22.04.2019

حملة "مي تو" ضد التحرش الجنسي وصلت قطاع غزة وفتحت هامشا كبيرا للفتيات للحديث عن ظاهرة التحرش الجنسي في مجتمع محافظ، كمجتمع غزة، ومدى تأثير الظاهرة على نفسية الفتيات ضحايا التحرش الجنسي من مختلف الأعمار.
Secret Marriages in Morocco Fatima, (30 years old), she said that her marriage was a secret, her family doesn’t no of it, so that the marriage remains secret even to the husband’s own relatives. Place and Date: Casablanca, Morocco June, 21th 2014 Copyright : Taken by Asmae Boukhems (the rights of photos are free, you can use them for your Website as you like).

المغرب.. الآباء يأكلون الحصرم و"أبناء حلالة" يضرسون 03.09.2018

"أبناء حلالة" أو "بقايا الخونة" عبارات تسمم حياة الكثير ممن جاؤوا إلى الدنيا كثمرة لعلاقة غير شرعية بين جنود أجانب ومغربيات. DW عربية تسلط الضوء على قصص بعضهم عاكسة تأزم حالتهم النفسية ونظرة مجتمع لا يرحم ولا ينسى.
Copyright / Photographer: Jamil Abdullah, exclusive for DW Yemeni woman sells Al Rayhan in Sanaa 13 August 2018

أرامل الحرب اليمنية.. ماذا بعد عودة خاتم الزواج في تابوت؟ 18.08.2018

تحصد الحرب المستعرة نارها في اليمن منذ سنوات الأخضر واليابس وحيوات مئات آلاف العوائل. تبقى النساء من أرامل الحرب من بين الفئات الأكثر تضرراً في مجتمع تقليدي ينظر للمرأة على أنها "ضلع قاصر".

فاطمة ـ هذه قصتي مع الدعارة وهكذا كان بعض الزبائن يعاملونني 23.04.2018

فاطمة ـ هذه قصتي مع الدعارة وهكذا كان بعض الزبائن يعاملونني
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