مزيد من المناطيد في سماء أمريكا.. من يقف وراءها؟

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الولايات المتحدة تعلن عن إسقاطها جسما طائرا آخر وسط توتر في العلاقات مع بكين واتهامات صينية لها باستهداف المجال الجوي للصين بمناطيد.. فماذا وراء هذه الأجسام؟ وما دلالات توقيت ظهورها؟
أكد أن قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) أسقطت جسما مجهولا انتهك المجال الجوي للبلاد، مضيفا أن الجسم تم إسقاطه فوق "يوكون"، وهو إقليم يقع على حدود ألاسكا في شمال غربي كندا.
تواصلت واشنطن مع بكين بشأن المنطاد الصيني الذي تشتبه في أنّه لأغراض التجسّس وأسقطته في الرابع من شباط / فبراير، فيما أطلق جنرال أمريكي جدلا، بعدما لم يستبعد أن تكون البلونات المُسقطة من خارج كوكب الأرض؟
أعلنت هيئة الطيران الأميركية إعادة فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن في شمال الولايات المتحدة بعيد إغلاقه لأسباب تتعلق بـ"الدفاع القومي". يأتي ذلك بعد إسقاط ثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني.
بعدما أسقط الجيش الأمريكي بأوامر من الرئيس جو بايدن منطادا صينيا حلّق فوق الولايات المتحدة، بكين تعرب عن "استيائها الشديد" من خطوة تراها "مبالغة واضحة في ردّ الفعل"، فيما دعمت كندا وحزب الشعب الأوروبي الخطوة الأمريكية.
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