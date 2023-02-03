 مزيد من المناطيد في سماء أمريكا.. من يقف وراءها؟ | مسائية DW | DW | 14.02.2023

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مسائية DW

مزيد من المناطيد في سماء أمريكا.. من يقف وراءها؟

الولايات المتحدة تعلن عن إسقاطها جسما طائرا آخر وسط توتر في العلاقات مع بكين واتهامات صينية لها باستهداف المجال الجوي للصين بمناطيد.. فماذا وراء هذه الأجسام؟ وما دلالات توقيت ظهورها؟

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This picture provided by the US Navy shows sailors assigned to Explosive Ordnance Disposal Group 2 recover a high-altitude surveillance balloon off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, in the Atlantic ocean on February 5, 2023. - US President Joe Biden on February 6, 2023 defended the decision to wait until a Chinese balloon crossed the United States before shooting it down, and the White House said valuable intelligence was being culled from the device. (Photo by Petty Officer 1st Class Tyler Th / US NAVY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / US NAVY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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In this photo provided by Chad Fish, the remnants of a large balloon drift above the Atlantic Ocean, just off the coast of South Carolina, with a fighter jet and its contrail seen below it, Feb. 4, 2023. China said Tuesday, Feb. 7, 2023, it will “resolutely safeguard its legitimate rights and interests” over the shooting down of a suspected Chinese spy balloon by the United States, as relations between the two countries deteriorate further. (Chad Fish via AP, File)

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