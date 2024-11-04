مزيد من المسافرين يبحثون عن بديل لأماكن "السياحة المفرطة"

فيما أصبحت مواقع الجذب السياحية الشهيرة مكتظة وسط احتجاج السكان المحليين على سلوكيات الزوار، فيما يطلق عليها "السياحة المفرطة"، يبحث السياح بشكل متزايد عن أماكن "غير مطروقة". فما هي المواقع الجديدة المحببة للسياح؟

تشير محركات البحث إلى أن سياح العام المقبل يبحثون عن "وجهات على طول الطريق" مثل ريمس في فرنسا وبريشا في إيطاليا ووايكاتو في نيوزيلندا، بحسب شركة إكسبيديا الأمريكية لتكنولوجيا السفر، بينما يقول موقع "بوكينغ دوت كوم" إن تريستا في إيطاليا وهيوستن بالولايات المتحدة وسانيا الملقبة بهاواي الصين، قد تكون شهيرة بين السياح.

وقال أكثر من نصف الأشخاص الذين شاركوا في استطلاع "بوكينج دوت كوم" إنهم يريدون الاختباء من الشمس وتجنب "فخاخ السياح". وبحسب إكسبيديا فان "البحث عن الأقل ازدحاما والأقل شهرة" يدفع الناس فيما يخططون لعام 2025.

ويبدو أن السياحة الليلية سوف تصبح أكثر شهرة، حيث أن الناس مهتمون بالمواقع التي تقدم أمسيات لطيفة وأنشطة ترفيهية في المساء غير النبيذ والرقص، بحسب ب"وكينج دوت كوم" الذي نشر نتائج استطلاعه بعد يومين من ظهور الشفق القطبي الخلاب والمحبوب في سماء أوروبا وأمريكا الشمالية حيث أن الأنوار لا تكون واضحة في العادة.

وقالت "إكسبيديا" إن عام 2025 سوف يشهد توجه المسافرين إلى مواقع من المقرر حدوث ظواهر طبيعية فيها مثل الكسوف والخسوف والثورانات البركانية. وتمت الإشارة إلى يوتا وأيسلندا وحتى سومرست في المملكة المتحدة وهي موقع لأسراب طيور الزرزور في الخريف، على أنها وجهات يبدو أن الناس تفكر فيها.

وبحسب "إكسبيديا"، من المرجح أن يكون السياح الأصغر سنا مدفوعين بمفهوم "جومو" أي الفرح لتفويت شيء ما وهي كلمة جديدة تأتي بعد "فومو" - الخوف من تفويت شيء ما- فيما يبحثون عن أماكن أقل ازدحاما.

وقال أكثر من 4 بين كل 10 من الذين شاركوا في استطلاع ب"وكينج دوت كوم"، إنهم سوف يقاومون حتى إغراء النشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن رحلاتهم، على أمل عدم جذب الانتباه أو الكثير من المسافرين لتلك المواقع.

د.ب / ح.ز (د ب أ)