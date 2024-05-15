مزيد من العسكرة.. بوتين يطالب بابتكارات وزيادة إنتاج الأسلحة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته إلى الابتكار في الإنتاج العسكري للانتصار على أوكرانيا، حيث تتقدم القوات الروسية لا سيما في منطقة خاركيف، وهو ما أشاد به.

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحقيق زيادة كبيرة في وتيرة إنتاج الأسلحة، بعد مرور نحو عامين على الحرب ضد أوكرانيا. وقال بوتين، الأربعاء (15 أيار/مايو 2024)، خلال اجتماع مع ممثلي صناعة الدفاع: "يجب علينا مضاعفة جهودنا ثلاث مرات في هذا الاتجاه".

وذكر أن روسيا يمكنها، فقط من خلال إدخال أحدث أنظمة الأسلحة في أسرع وقت ممكن، أن تنجح في البقاء متقدمة بخطوة على أوكرانيا في الحرب.

وبرر بوتين أيضاً تعيين نائب رئيس الوزراء أندريه بيلوسوف وزيراً جديداً للدفاع، بقوله إن هناك حاجة إلى الابتكار والإدارة الفعالة.

وقال بوتين إن روسيا تنفق ما يزيد قليلا عن 7ر8% من ناتجها المحلي الإجمالي على الجيش والأمن. وأضاف "إنها ميزانية كبيرة، ونحن علينا التزام باستخدامها بعناية وفعالية".

وأقر بوتين بأن روسيا تمكنت من الحصول على الإمدادات في السوق الدولية رغم العقوبات.

ووجه الرئيس بوتين، في الوقت نفسه، الشكر لوزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي كان حاضراً الاجتماع أيضاً، على إعادة هيكلة الجيش في السنوات الأخيرة.

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جاء تصريح بوتين بعدما بدأت روسيا هجوماً برياً وجوياً على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، في شمال شرق البلاد، والمنطقة المحيطة بها الأسبوع الماضي. وتمكنت القوات الروسية من الاستيلاء على عدة بلدات فيما تواصل موسكو قصف خاركيف بالصواريخ، فيما وصفه محللون بأنها واحدة من أكثر اللحظات خطورة على كييف في الحرب. وقال فلاديمير بوتين أخيراً إنه راض عن تقدم الجيش الروسي في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرهي نيكيفوروف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي ألغى جميع زياراته الخارجية خلال الأيام المقبلة بسبب الهجوم الروسي المتقدم في منطقة خاركيف.

خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)