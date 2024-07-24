مزراوي يُسيل لعاب عملاق إنجليزي!

يبدو أن أيام نصير مزراوي مع فريق بايرن ميونيخ أصبحت معدودة للغاية. فريق إنجليزي عملاق دخل على الخط لحسم صفقة الدولي المغربي قريبا. فيما لايمانع بايرن ميونيخ بيع مزراوي شريطة الحصول على مبلغ مالي مناسب.

كشفت شبكة "سكاي نيوز" الألمانية أن فريق وست هام يونايتد الإنجليزي يرغب بقوة في التعاقد مع نصير مزراوي لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني. وأضافت أن وست هام يضغط لحسم صفقة الدولي المغربي في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت "سكاي نيوز" أنه في الساعات القليلة الماضية، كانت هناك المزيد من المحادثات بين وست هام وبايرن ميونيخ بخصوص وضع نصير مزراوي. وأضاف أن الفريق البافاري لا يمانع في رحيل لاعبه شريطة الحصول على عرض مالي جيد.

أما عن هذا العرض، فهو أن بايرن ميونيخ يرغب في الحصول على 20 مليون يورو لبيع نصير مزراوي إلى وست هام. وأضاف أن وست هام وبايرن ميونيخ لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، إلا أن مدرب وست هام جولين لوبيتيغي حريص للغاية على ضم الدولي المغربي إلى صفوفه.

وأفاد الموقع ذاته أن نصير مزراوي مستعد للانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وخوض تجربة اللعب هناك. وأضاف أن الدولي المغربي يستبعد اللعب بصيغة الإعارة، ويفضل الانتقال إلى فريق إنجليزي بشكل دائم. وأردف أن نصير مزراوي مدرج أيضا على قائمة فريق مانشستر يونايتد الراغب في الحصول على خدماته.

في المقابل، يوجد نصير مزراوي ضمن قائمة من اللاعبين، التي يرغب الفريق البافاري في الاستغناء عن خدماتهم قبيل انطلاق الموسم الجديد، حسب ما أورده موقع "شبورت" الألماني. وكان بايرن ميونيخ قد تعاقد مع فنسنت كومباني للإشراف على تدريب الفريق، والعودة به إلى منصات التتويج بعد موسم كارثي، خرج فيه الفريق البافاري خاوي الوفاض لأول مرة منذ سنوات.

وكان نصير مزراوي (26 عاما)، قد انتقل إلى فريق بايرن ميونيخ قادما من فريق أياكس أمستردام الهولندي. ونجح الدولي المغربي في تقديم مستويات قوية، إلا أن عانى من الإصابة، وتراجع مستواه في بعض الأوقات. ويرتبط مزراوي بعقد مع فريق بايرن ميونيخ يمتد حتى صيف 2026، حسب ما أورده موقع "ترانسفر ماركت".