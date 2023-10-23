مزراوي يعود إلى تدريبات بايرن قبل مواجهة غلطة سراي

عاد المدافع المغربي نصير مزراوي للمشاركة في تدريبات بايرن ميونيخ الألماني بعد تعافيه من إصابة عضلية وبعد حالة من الجدل حوله، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام غلطة سراي التركي غدا الثلاثاء (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان مزراوي قد أثار ضجة بعد أن شارك منشورا مؤيدا للفلسطينيين عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام"، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل. وبعدها جرى حذف المنشور وقرر بايرن ميونيخ عدم إيقاف اللاعب بعد محادثات أجريت قبل أيام، وقد قال المدير الفني توماس توخيل إن اللاعب أبدى ندمه.

وغاب مزراوي عن صفوف بايرن ميونيخ في المباراة التي انتهت بالفوز على ماينز مطلع هذا الأسبوع في الدوري الألماني، وكان توخيل قد صرح قائلا إنه من الصعب تحديد ما إذا كان اللاعب سيكون لائقا للمشاركة في مباراة دوري الأبطال أمام غلطة سراي.

وشارك المهاجم سيرج غنابري في التدريبات أيضا اليوم الاثنين عائدا من الإصابة بكسر في الذراع، لكنه التزم الحذر خلال المران.

وغاب عن تدريبات الفريق، دايوت أوباميكانو ورافاييل غيريرو وليون غوريتسكا الذي أصيب بكسر في اليد خلال المباراة أمام ماينز.

كذلك شارك حارس المرمى مانويل نوير في التدريبات لكن عودته للمباريات، بعد غياب لأكثر من عشرة أشهر بسبب كسر في أسفل الساق، ليست متوقعة قبل المباراة المقبلة لبايرن في الدوري أمام دارمشتات.

شارك حارس المرمى مانويل نوير في التدريبات لكن عودته للمباريات، بعد غياب لأكثر من عشرة أشهر بسبب كسر في أسفل الساق.

وحقق بايرن ميونيخ الفوز في مباراتيه بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي وكوبنهاغن الدنماركي. ويتطلع بايرن عبر مباراة الغد إلى تحقيق الفوز السادس عشر على التوالي في سجل مبارياته بدور المجموعات من دوري الأبطال.

وحصد غلطة سراي أربع نقاط في المجموعة الأولى وقد حقق فوزا ثمينا على مانشستر يونايتد (2/3) في الجولة الثانية.

والتقى بايرن ميونيخ فريق غلطة سراي مرة واحدة سابقة في المنافسات الأوروبية، وذلك قبل 51 عاما. وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول للبطولة في عام 1972 في اسطنبول بالتعادل (1/1) ثم فاز بايرن ميونخ إيابا على ملعبه (6/0).

ع.ش/ أ.ح/ ع.خ (د ب أ)