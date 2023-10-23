 مزراوي يعود إلى تدريبات بايرن قبل مواجهة غلطة سراي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.10.2023

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رياضة

مزراوي يعود إلى تدريبات بايرن قبل مواجهة غلطة سراي

بعد عاصفة من الانتقادات بسبب منشوره على موقع أنستغرام، عاد المدافع المغربي نصير مزراوي للمشاركة في تدريبات فريقه بايرن ميونيخ الألماني. وكان مزراوي قد غاب عن صفوف فريقه ميونيخ خلال مواجهة ماينز في الدوري.

مدافع بايرن ميونيخ نصير مزراوي

بعد عاصفة من الانتقادات بسبب منشوره، عاد المدافع المغربي نصير مزراوي للمشاركة في تدريبات فريقه بايرن ميونيخ الألماني.

عاد المدافع المغربي نصير مزراوي للمشاركة في تدريبات بايرن ميونيخ الألماني بعد تعافيه من إصابة عضلية وبعد حالة من الجدل حوله، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام غلطة سراي التركي غدا الثلاثاء (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مختارات

توالت ردود الفعل على نشر المغربي الدولي نصير مزراوي، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، مقطع فيديو على مواقع التواصل أعرب فيه عن تمنيه انتصار الفلسطينيين في صراعهم مع إسرائيل. ودعوات لحماية اللاعبين اليهود.

بعد بحث طويل، عثر بايرن ميونيخ على حارس مرمى جديد. إنه دانيال بيرتز حارس مرمى منتخب إسرائيل تحت 21 عامًا - في البداية سيكون احتياطيا للحارس سفين أولرايش، الذي يحرس المرمى في غياب نوير. فهل يصبح بيرتز بديلا لنوير نفسه؟

لا تزال قضية الدولي المغربي نصير مزراوي تثير تفاعلا في ألمانيا بسبب منشوره على انستغرام الذي تعاطف فيه مع الفلسطينيين. نادي بايرن ميونيخ الذي يلعب له مزاروي أعلن عن خطواته المقبلة مع اللاعب.

وكان مزراوي قد أثار ضجة بعد أن شارك منشورا مؤيدا للفلسطينيين عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام"، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل. وبعدها جرى حذف المنشور وقرر بايرن ميونيخ عدم إيقاف اللاعب بعد محادثات أجريت قبل أيام، وقد قال المدير الفني توماس توخيل إن اللاعب أبدى ندمه.

وغاب مزراوي عن صفوف بايرن ميونيخ في المباراة التي انتهت بالفوز على ماينز مطلع هذا الأسبوع في الدوري الألماني، وكان توخيل قد صرح قائلا إنه من الصعب تحديد ما إذا كان اللاعب سيكون لائقا للمشاركة في مباراة دوري الأبطال أمام غلطة سراي.

وشارك المهاجم سيرج غنابري في التدريبات أيضا اليوم الاثنين عائدا من الإصابة بكسر في الذراع، لكنه التزم الحذر خلال المران.

وغاب عن تدريبات الفريق، دايوت أوباميكانو ورافاييل غيريرو وليون غوريتسكا الذي أصيب بكسر في اليد خلال المباراة أمام ماينز.

كذلك شارك حارس المرمى مانويل نوير في التدريبات لكن عودته للمباريات، بعد غياب لأكثر من عشرة أشهر بسبب كسر في أسفل الساق، ليست متوقعة قبل المباراة المقبلة لبايرن في الدوري أمام دارمشتات.

حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير، أرشيف

شارك حارس المرمى مانويل نوير في التدريبات لكن عودته للمباريات، بعد غياب لأكثر من عشرة أشهر بسبب كسر في أسفل الساق.

وحقق بايرن ميونيخ الفوز في مباراتيه بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي وكوبنهاغن الدنماركي. ويتطلع بايرن عبر مباراة الغد إلى تحقيق الفوز السادس عشر على التوالي في سجل مبارياته بدور المجموعات من دوري الأبطال.

وحصد غلطة سراي أربع نقاط في المجموعة الأولى وقد حقق فوزا ثمينا على مانشستر يونايتد (2/3) في الجولة الثانية.

والتقى بايرن ميونيخ فريق غلطة سراي مرة واحدة سابقة في المنافسات الأوروبية، وذلك قبل 51 عاما. وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول للبطولة في عام 1972 في اسطنبول بالتعادل (1/1) ثم فاز بايرن ميونخ إيابا على ملعبه (6/0).

ع.ش/ أ.ح/ ع.خ (د ب أ)

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    دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو

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    انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.

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    كيفن دي بروين: 74 مليون يورو

    بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.

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    إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو

    نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.

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    لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو

    إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.

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    جادون سانشو: 85 مليون يورو

    مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.

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    جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو

    على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.

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    كاي هافيرتز: 100 مليون يورو

    دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    هاري كين: 100 مليون يورو

    بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جود بلينغهام: 103 مليون يورو

    بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.

  • Ousmane Dembélé im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو

    حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.