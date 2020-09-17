مزاعم جديدة.. عارضة سابقة تتهم ترامب بالاعتداء الجنسي

في ادعاء جديد بالاعتداء الجنسي ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت آمي دوريس، عارضة الأزياء السابقة، إن ترامب لمسها وقبلها بالقوة في عام 1997 خلال بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. وتأتي تلك الادعاءات قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قالت آمي دوريس في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الحادث وقع خارج حمام مربع كبار الزوار الخاص بترامب في البطولة.
موضوع قديم فلماذا الآن؟
وكان سن العارضة في وقت الاعتداء المزعوم 24 عاما وسن ترامب 51 عاما، وقالت الصحيفة إن والدة دوريس وأصدقاءها ومُعالِجة أكدوا الرواية، حيث كانت أبلغتهم بأعمال ترامب المزعومة عقب حدوثها مباشرة وخلال السنوات التي تلت الواقعة.
وحول سؤال لماذا بقيت قريبة من ترامب في الأيام التالية للاعتداء المزعوم قالت آمي دوريس "هذا يحدث عندما يقع (لك) شيء صادم، فأنت تصاب بالجمود".
وقالت دوريس، البالغة من العمر حاليا 48 عاما إنها فكرت في التحدث علنا عن الحادث في عام 2016، عندما أطلقت العديد من النساء اتهامات مماثلة ضد المرشح الجمهوري للرئاسة آنذاك. لكنها قررت عدم التقدم، لأنها اعتقدت أن القيام بذلك قد يضر بأسرتها، حسبما كتب موقع صحيفة "الغارديان".
والآن قررت دوريس الإعلان عن نفسها لأنها أرادت أن تكون قدوة لبناتها التوأم في سنوات المراهقة، حسبما قالت للصحيفة وأضافت: "أريدهما أن تعرفا أن عليك ألا تدع أي شخص يفعل لك أي شيء لا تريده ... أنا أفضل أن أكون قدوة. أريدهما أن يريا أنني لم أسكت، وأنني وقفت في وجه شخص فعل شيئا غير مقبول".
حملة ترامب ترد
ومن جانبها قالت جينا إليس، المستشارة القانونية لحملة ترامب، إن "المزاعم كاذبة تماما"، مضيفة "سوف ندرس كل الوسائل القانونية المتاحة لتحميل الغارديان المسؤولية لنشرها الخبيث لهذه القصة التي لا أساس لها من الصحة. إن هذه مجرد محاولة أخرى بائسة للهجوم على حقوق الرئيس ترامب قبل إجراء الانتخابات".
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
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ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية
حائط مكسيكي لترامب
رداً على مشروع ترامب لبناء جدار يفصل بين المكسيك والولايات المتحدة دعا رسام الكاريكاتير المكسيكي آرتورو كيمكس بإقامة معرض للرسومات الكاريكاترية في متحف مدينة مكسيكو. وحصل رئيس اتحاد أمريكا اللاتينية لرسامي الصور الكاريكاتيرية على رسومات من مئات الفنانين الذين أرادوا المشاركة في هذا المعرض. ويعلق كيمكس قائلا إن "طبيعية الشخصية الهزلية التلقائية" لترامب سهلت عمل رسامي الكاريكاتير.
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ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية
معرض متنقل
المعرض الذي يحمل اسم "ترامب: حائط كاريكاتوري" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويتألف المعرض من رسومات تعكس وجهة نظر المكسيكين وكيفية رؤيتهم لمستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب، كما ساهم في المعرض أيضاً رسامون أوروبيون، وأشار كثير من الفنانين في أعمالهم إلى الحقبة النازية. سيستمر المعرض حتى نهاية عام 2016، ثم ينتقل إلى مدن أخرى بعضها في الولايات المتحدة الأمريكية.
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ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية
نظرة ترامب للمرأة
يشبه مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد نظرة ترامب السياسية إلى المرأة "بنظرة تاجر الأحصنة إلى الخيول". ويقول: "الشخصية المرسومة باللون الداكن والتي تقف في وسط الصورة تمثل السيدة فراوكه بيتري زعيمة الحزب اليميني "البديل من أجل ألمانيا" والغريب أن السيدة بيتري اعتبرت هذه الصورة في غاية الطرافة، لا بل وكانت أسعد حالاً عندما فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية.
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ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية
شعر الرئيس المنتخب
أمسى شعر ترامب مصدر سخرية غني، فمنذ أشهر ظهر فيديو عن " باروكات شعر ترامب السرية"، والذي أطلقته محطة تلفزيون نرويجية، وأنهت الفيديو بتوضيح أن هذا ليس سوى "حقل نرويجي من القش الأصفر". أما رسام الكاريكاتير مارك نايت، فقد أوحى له شعر ترامب بفكرة كاريكاتير ولعب بالكلمات، فقد وجد شعر ترامب مناسباً لتغطية قمرة طائرة الرئاسة الأمريكية، وأطلق عليها "هير فورس" بدلاً من "إيرفورس".
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ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية
وجهة نظر إفريقية
يقول رسام الكاريكاتير النيجيري السيد عبد الكريم بابا أمينو- وهو من أشهر رسامي الكاريكاتير والصحفيين والناقدين في بلده: "نظراً إلى الكراهية الشديدة التي يَكِنها دونالد ترامب للسود في أمريكا فإننا سنُغادر أمريكا، عندئذٍ سيكون باستطاعة ترامب أن يفعل ما يحلو وما يطيب له في البلاد.
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ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية
تمثال الحرية "يطلب اللجوء"
يبدو تمثال الحرية وقد تملكه الذعر ويبحث عن "ملجأ"، فهو يقرع باب الجارة كندا طلباً للجوء والأمان. الفنان إيجريك لجأ لهذا الرمز الأمريكي في العديد من الرسومات المناوئة لترامب. يمكن الاطلاع على بقية أعماله من خلال حسابه على تويتر @ygreck.
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ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية
أي شخص يمكن أن يصبح رئيسًاً
رسم الفنان البلجيكي ليكتر @lectr الكثير من الرسوم الكاريكاتيرية المتعلقة بترامب، وتظهر هذه اللوحة الكاريكاتيرية كيف تغيرت الفكرة التي تقول إن "بإمكان أي مواطن أمريكي أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية" من مصدر فرح لتصبح مصدراً لليأس.
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ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية
صدمة إسبانية
تعود هذه الصورة المرسومة على حائط في برشلونه والتي تمثل ترامب واللعاب يسيل من فمه إلى صيف عام 2016. إسبانيا أيضاً أصابتها الصدمة من الفوز غير المتوقع لمرشح الحزب الجمهوري ترامب بمنصب الرئاسة. وعلقت صحيفة البايس على فوزه قائلة: "إن الصعود المذهل لرجل الأعمال النيويوركي ووصوله إلى منصب الرئاسة أصاب نصف سكان المعمورة بالذهول".
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ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية
انتقادات قبل الترشح
كومة من المخلفات البشرية يُحيطُ بها الذباب من جميع الجوانب، تلك هي كانت رؤية رسام الكاريكاتير هنكسي لمرشح الرئاسة دونالد ترامب قبيل تزكيته من قبل الحزب الجمهوري. رُسِمت هذه اللوحة في شهر أغسطس/ آب 2015 على جدار يقع في شارع مشهور بالتسوق على الجهة الشرقية من مدينة نيويورك.
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ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية
وعود ترامب
يعتبر الرسام الكيني غادو واحداً من أشهر رسامي الكاريكاتير في إفريقيا، وقد حصلت DW على بعض صوره الكاريكاتيرية المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتتضمن وعداً قطعه ترامب على نفسه وعلى الناخبين مفاده: "أتعهد بالمحافظة على إرث الديانة المسيحية"، بالمقابل يظهر ترامب وهو يقوم بصلب أحد المسلمين مستخدماً الصليب كرمز للديانة المسيحية.
الكاتب: سيلكه فونش (غ.د)