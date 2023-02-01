 مزاعم بالتجسس - أسرة ألماني يطلبون المساعدة بعد سجنه في روسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.06.2023

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مزاعم بالتجسس - أسرة ألماني يطلبون المساعدة بعد سجنه في روسيا

صدر حكم في روسيا بسجن رجل يحمل الجنسية الألمانية والجنسية الروسي لإدانته بمزاعم التجسس لصالح ألمانيا. وأفاد تقرير بأن أصدقاء الرجل وعائلته يطالبون الحكومة الألمانية بالمساعدة، ونفت المخابرات الألمانية عمله لديها.

أكدت شبيغل أن الرجل أدلى باعتراف أثناء الاستجوابات لكنه لم يكرر هذا الاعتراف أمام المحكمة.

أكدت شبيغل أن الرجل أدلى باعتراف أثناء الاستجوابات لكنه لم يكرر هذا الاعتراف أمام المحكمة.

كشف تقرير صحفي في ألمانيا عن صدور حكم في روسيا بسجن رجل يحمل الجنسية الألمانية والجنسية الروسي لإدانته بالتجسس. وكتبت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن محكمة في العاصمة الروسية موسكو أصدرت حكما بسجن الرجل لمدة 13 عاما في جلسة سرية عُقِدَت في آذار/مارس الماضي حيث أدانته المحكمة بنقل أسرار خاصة بالدولة الروسية إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي).

وأضافت المجلة أن الرجل أدلى باعتراف أثناء الاستجوابات لكنه لم يكرر هذا الاعتراف أمام المحكمة.

مختارات

قالت الحكومة الألمانية إن طرد دبلوماسيين روس الشهر الماضي كان بهدف "تقليص حضور أجهزة الاستخبارات" في البلاد، وكشفت برلين عن أن مجموعة من الدبلوماسيين، الذين قررت موسكو طردهم ردا على ذلك، غادرت روسيا اليوم.

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن احتمال تورط موظف آخر في جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي) في قضية التجسس لصالح روسيا، المتهم فيها أحد موظفي الجهاز. وبحسب مجلة "دير شبيغل" فإن الشريك المزعوم أدلى باعترافات.

وأفاد التقرير بأن أصدقاء الرجل وعائلته يطالبون الحكومة الألمانية بالمساعدة؛ وقالت خطيبة الرجل للمجلة إن خطيبها لم يعمل قط لجهاز (بي إن دي)، وقالت المجلة إن الجهاز أخبر الحكومة الألمانية أن هذا الرجل لا يتبعها.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قال متحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الأحد ردا على سؤال إن الوزارة على علم بالواقعة وأوضح أن الواقعة "تتعلق بشخص يحمل الجنسية الألمانية والجنسية الروسية. كانت السفارة الألمانية في موسكو والخارجية الألمانية باشرتا الواقعة من البداية وكانتا ولا تزالان على اتصال بالسلطات الروسية عبر قنوات مختلفة لتوفير المساعدة القنصلية".

وأضاف المتحدث أن السفارة على اتصال أيضا بأقارب الرجل والوسط الأوسع المحيط به.

وكانت صحيفة "كومرسانت" الروسية ذكرت في آذار/ مارس الماضي أن الرجل حُكِم عليه بالسجن لمدة 13 عاما وثلاثة شهور لإدانته بالتعاون مع جهاز (بي إن دي)، وقالت إن الرجل رفض اتفاقا مع المحققين بشأن تخفيف العقوبة في حال "كشف" حالة أخرى في المقابل.

وكانت لأقوال الرجل تأثير على قضية التجسس المتهم فيها الصحفي السابق ايفان سافرونوف الذي أدين بالسجن لمدة 22 عاما بتهمة خيانة بلاده.

ع.أ.ج/ ص. ش (د ب ا، أ ف ب)

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