انتقادات حكومية بعد تعرض مزارعين لنائب المستشار الألماني

عاد نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد إلى منزله بعد أن اعترض طريقه جمع من المزارعين الغاضبين وأغلقوا رصيفاً للمراكب ومنعوا هابيك من مغادرة عبارة كان على متنها. الحكومة الألمانية وصفت الواقعة بـ "الأمر المشين".

وصل نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك، إلى البر الرئيسي الألماني في وقت مبكر من اليوم الجمعة، بعد ساعات من قيام مزارعين غاضبين بمنعه من الخروج من عبارة ركاب كانت قادمة من إحدى جزر بحر الشمال.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة فلينسبورغ بشمال البلاد "وصل السيد هابيك إلى المنزل بسلام".

واستقل هابيك عبارة أخرى من جزيرة هاليغ هوغ إلى البر الرئيسي. وأضافت الشرطة إن المتظاهرين لم يقابلوا هابيك عند مرسى العبارة.

غاضبون من رفع الدعم عن المحروقات

ومساء الخميس، منع مزارعون ألمان غاضبون هابيك من مغادرة عبارة يوم الخميس، بسبب ضيقهم على ما يبدو من خلاف حول الدعم الحكومي الذي كانت برلين تأمل أن تتصدى له.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن متحدث باسم الشرطة قوله إن المزارعين أغلقوا رصيف المراكب في شلوتسيل بولاية شليسفيغ هولشتاين ومنعوا هابيك من مغادرة عبارة جاءت لترسو في شلوتسيل بالقرب من طرف البر الرئيسي الألماني القريب من الدنمارك. وبدلاً من ذلك، اضطر هابيك، عضو حزب الخضر، والذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد، إلى العودة لجزيرة هوغ حيث كان يقضى عطلة على ما يبدو.

وقالت متحدثة باسم هابيك لوكالة الأنباء الألمانية إن هابيك كان سعيداً بالتحدث مع المزارعين. وأضافت: "للأسف، لم يسمح الوضع الأمني بإجراء حوار مع جميع المزارعين، ولسوء الحظ، لم يتم قبول العرض الذي قدمه الوزير هابيك للتحدث مع أفراد من المزارعين".

وحاول بعض المتظاهرين اقتحام العبارة، بحسب ما أظهر مقطع فيديو للواقعة. ولم يتم تسجيل أي إصابات غير أن الأنباء أفادت بأن الشرطة لجأت لرذاذ الفلفل في مرحلة ما.

الحكومة الألمانية تنتقد

من جانبها، اعتبرت الحكومة الألمانية الاحتجاج الذي نفذه المزارعون الغاضبون "أمر مشين". وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقاً: "مع كل الاحترام الواجب لثقافة الاحتجاج الحيوية، لا يجب أن يكون أحد غير مبال للأعراف السياسية بمثل هذه الوحشية".

وقال هيبشترايت إن منع هابيك من الوصول إلى ميناء العبارات في شلوتسيل كان "مشينا وينتهك قواعد التعايش الديمقراطي".

وقال متحدث باسم الحكومة إن الخلاف ظهر بعد أن قررت الحكومة الائتلافية في ألمانيا خفض دعم الوقود للمزارعين تدريجياً خلال العامين المقبلين بدلاً من خفضه دفعة واحدة كما كان مخططاً. وأضاف المتحدث أن المستشار شولتس وهابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر اتفقوا أيضاً على التخلي عن إلغاء مقرر للإعفاء الضريبي بخصوص المركبات لقطاع الزراعة.

وكانت تلك التخفيضات جزءا من حزمة إجراءات تستهدف سد فجوة بمليارات اليورو في ميزانية الحكومة بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في نهاية العام الماضي أدى إلى حالة من الفوضى في الخطط المالية للإئتلاف. لكن الخطط الأصلية أدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة من جانب المزارعين وأثارت حالة من الجدل داخل الإئتلاف المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال.

وكانت رابطة المزارعين الألمان قد دعت إلى أسبوع من التحرك ضد التخفيضات المقررة ابتداء من يوم الاثنين وتمسكت بدعوتها على الرغم من التعديلات التي قامت بها الحكومة.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)