مزارعان ألمانيان يفقدان عملهما في أوكرانيا بسبب الحرب

تحليل: الحرب في أوكرانيا ومصير رغيف الخبز في العالم العربي

مع اندلاع الحرب في أوكرانيا ظهرت أرقام مخيفة حول مدى اعتماد معظم الدول العربية على القمح الأوكراني والروسي في توفير رغيف الخبز. ما هي بدائل هذه الدول لضمان توفير الرغيف الذي ينبغي أن يكون حاضراً في كل وجباتنا الغذائية؟