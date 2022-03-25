مزارعان ألمانيان يفقدان عملهما في أوكرانيا بسبب الحرب

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كان امتلاك مزرعة قمح خاصة بهما في أوكرانيا بمثابة حلم تحقق لمزارعَين ألمانيَين. وقد كافحا لسنوات من أجل تحقيق النجاح. والآن أجبرتهما الحرب على ترك كل شيء ورائهما.
مع اندلاع الحرب في أوكرانيا ظهرت أرقام مخيفة حول مدى اعتماد معظم الدول العربية على القمح الأوكراني والروسي في توفير رغيف الخبز. ما هي بدائل هذه الدول لضمان توفير الرغيف الذي ينبغي أن يكون حاضراً في كل وجباتنا الغذائية؟
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