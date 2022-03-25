 مزارعان ألمانيان يفقدان عملهما في أوكرانيا بسبب الحرب | DW الأخبار | DW | 25.03.2022

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DW الأخبار

مزارعان ألمانيان يفقدان عملهما في أوكرانيا بسبب الحرب

كان امتلاك مزرعة قمح خاصة بهما في أوكرانيا بمثابة حلم تحقق لمزارعَين ألمانيَين. وقد كافحا لسنوات من أجل تحقيق النجاح. والآن أجبرتهما الحرب على ترك كل شيء ورائهما.

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