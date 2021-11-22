مزادات دجاج الزينة في بغداد

ثلاثون عاماً على غزو الكويت ـ حرب غيّرت خارطة الشرق الأوسط

قبل ثلاثين عاماً، غزا صدام حسين دولة الكويت المجاورة وأعلنها "المحافظة رقم 19" للعراق. أما اليوم، فأعاد معارضوه، الذين باتوا في السلطة العلاقات مع الجار الإستراتيجي، لكن جراح حرب الخليج الثانية لم تندمل بعد في البلدين.