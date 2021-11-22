مزادات دجاج الزينة في بغداد

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حدث جديد في بغداد يؤمه العراقيون من العاصمة ومن مختلف محافظات البلاد لاقتناء دجاج الزينة
يبدو أن تفشي فيروس كورونا يعيد الناس إلى الحياة الريفية البسيطة. ففي إحدى المناطق في بلجيكا زاد الإقبال على تربية الدجاج بشكل كبير خلال فترة العزل، ليس فقط من أجل البيض واللحم، بل لقضاء وقت العطلة والترفيه عن الأطفال.
حقق المخرج المغربي نبيل عيوش حلما من "أحلام الطفولة" باختيار فيلمه "علّي صوتك" لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان، فيما فاز فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري بالجائزة الكبرى للجنة تحكيم أسبوع النقّاد.
عادت تونس، مهد "الربيع العربي" لتثير اهتمام الصحف الألمانية، ليس بمناسبة الذكرى العاشرة لإسقاط نظام بن علي فحسب، ولكن أيضا بسبب موجة الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد، متسائلة: هل خذلت أوروبا الديموقراطية التونسية؟
قبل ثلاثين عاماً، غزا صدام حسين دولة الكويت المجاورة وأعلنها "المحافظة رقم 19" للعراق. أما اليوم، فأعاد معارضوه، الذين باتوا في السلطة العلاقات مع الجار الإستراتيجي، لكن جراح حرب الخليج الثانية لم تندمل بعد في البلدين.
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