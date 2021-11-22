 مزادات دجاج الزينة في بغداد | DW الأخبار | DW | 23.11.2021

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مزادات دجاج الزينة في بغداد

حدث جديد في بغداد يؤمه العراقيون من العاصمة ومن مختلف محافظات البلاد لاقتناء دجاج الزينة

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