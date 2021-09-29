مرور 60 عاما على أول أفلام جيمس بوند

وفاة أسطورة السينما العالمية شون كونري عن 90 عاما

بعد تألقه أربعة عقود على الشاشة الفضية وحصوله على أرفع الجوائز والألقاب، توفي أسطورة السينما الممثل الاسكتلندي شون كونري، الذي كان أول وأفضل من أدى شخصية العميل السري جيمس بوند الشهيرة عدة مرات.