مرور 60 عاما على أول أفلام جيمس بوند

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الاحتفال بمرور 60 عاما على طرح أول أفلام سلسلة جميس بوند.
بعد تألقه أربعة عقود على الشاشة الفضية وحصوله على أرفع الجوائز والألقاب، توفي أسطورة السينما الممثل الاسكتلندي شون كونري، الذي كان أول وأفضل من أدى شخصية العميل السري جيمس بوند الشهيرة عدة مرات.
انضمت شركة إنتاج الأفلام والتوزيع "مترو غولدوين ماير" إلى عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون"، بعد استكمال صفقة الاستحواذ على شركة الإنتاج السنيمائي الأمريكية العريقة مقابل 8.5 مليار، لكن الصفقة لا تزال تواجه اعتراضات.
على مدى عقود، ظلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رمزا للمملكة المتحدة منذ أن اعتلت العرش عام 1953. التقرير التالي يرصد أبزر محطات الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا.
لم يؤدّ السيناريو الكارثي لجائحة كوفيد-19 إلى القضاء على قطاع إنتاج الأفلام والمسلسلات البريطاني الذي يُعتبر من الأقوى عالميا، بل هو يحاول الإفادة من طفرة البث التدفقي عبر الإنترنت في محاولة لطرح نفسه بديلاً لهوليوود.
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