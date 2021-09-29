 مرور 60 عاما على أول أفلام جيمس بوند | DW الأخبار | DW | 05.10.2022

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مرور 60 عاما على أول أفلام جيمس بوند

الاحتفال بمرور 60 عاما على طرح أول أفلام سلسلة جميس بوند.

المزيد من المركز الإعلامي

شهدت العاصمة البريطانية لندن أمس الثلاثاء العرض الأول لأحدث أفلام جيمس بوند لا وقت للموت.

فيلم جيمس بوند الجديد يُعرض للمرة الأولى بعد 18 شهراً من التأخير 29.09.2021

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