مرور 33 عاماً على مجزرة ميدان السماء في بكين

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أدت احتجاجات عام 1989 في ميدان السماء ببكين إلى وصول الصين إلى نقطة اللاعودة. حينها طالب المتظاهرون، بقيادة الطلاب غالبا، بالإصلاح والديمقراطية. لكن الحزب الشيوعي قمعهم ورد بعنف شديد .
تحت شعار "عالم واحد، بلد واحد" افتتح الرئيس الصيني دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وسط جو مشحون بالتوترات، ومقاطعة دبلوماسية بسبب الانتهاكات الصينية لحقوق الإنسان، فيما دعا رئيس اللجنة الأولمبية إلى السلام.
حذرت المنظمة غير الحكومية "مراسلون بلا حدود" في تصنيفها لسنة 2022 لحرية الصحافة من أن "فوضى المعلومات" والتضليل يغذيان الخلافات الدولية والانقسامات داخل المجتمعات.
قبل وقت قصير من بدء الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، أصبحت الانتقادات كبيرة للألعاب، من ضمنها الخوف من برامج التجسس على الهواتف المحمولة للرياضيين، وانتشار متحور أوميكرون ووضع حقوق الإنسان غير المستقر في الصين.
بعد إعلان أربع دول عدم إرسال وفود رسمية إلى أولمبياد بكين، حث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، المزيد من الدول على الامتناع عن إرسال ممثلين حكوميين للأولمبياد، كما وجه انتقادات لعدد من القادة الغربيين.
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