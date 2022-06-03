 مرور 33 عاماً على مجزرة ميدان السماء في بكين | DW الأخبار | DW | 04.06.2022

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مرور 33 عاماً على مجزرة ميدان السماء في بكين

أدت احتجاجات عام 1989 في ميدان السماء ببكين إلى وصول الصين إلى نقطة اللاعودة. حينها طالب المتظاهرون، بقيادة الطلاب غالبا، بالإصلاح والديمقراطية. لكن الحزب الشيوعي قمعهم ورد بعنف شديد .

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