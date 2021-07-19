مرور عام منذ أن ضربت الفيضانات العارمة أوروبا الغربية

عام على كارثة فيضانات ألمانيا.. كيف حال الناس اليوم؟

بعد عام من الفيضانات التي اجتاحت بشكل خاص منطقة "آرتال" بغرب ألمانيا، لايزال الناس يعانون من تداعيات الكارثة، حيث بيوت مدمرة وصدمات نفسية، لكنهم يؤكدون أن "الحياة يجب أن تستمر"! كما تتواصل جهود إنعاش السياحة في المنطقة.