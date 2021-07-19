 مرور عام منذ أن ضربت الفيضانات العارمة أوروبا الغربية | DW الأخبار | DW | 14.07.2022

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DW الأخبار

مرور عام منذ أن ضربت الفيضانات العارمة أوروبا الغربية

قبل عام اجتاحت موجة فيضان خلال فصل الصيف مناطق وادي نهر آر واودت بحياة ما يقرب من مئتي شخص ودمرت مئات المنازل والبنية التحتية.

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