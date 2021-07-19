مرور عام منذ أن ضربت الفيضانات العارمة أوروبا الغربية

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قبل عام اجتاحت موجة فيضان خلال فصل الصيف مناطق وادي نهر آر واودت بحياة ما يقرب من مئتي شخص ودمرت مئات المنازل والبنية التحتية.
بعد عام من الفيضانات التي اجتاحت بشكل خاص منطقة "آرتال" بغرب ألمانيا، لايزال الناس يعانون من تداعيات الكارثة، حيث بيوت مدمرة وصدمات نفسية، لكنهم يؤكدون أن "الحياة يجب أن تستمر"! كما تتواصل جهود إنعاش السياحة في المنطقة.
أعلنت الحكومة الألمانية وحكومات الولايات عن مساعدة فورية طارئة للمناطق المنكوبة وضحايا الفيضانات الأخيرة. حتى الآن لا يمكن تقدير حجم الأضرار والخسائر بدقة. لكن التقديرات الأولية تشير إلى أنها كبيرة وفادحة جداً.
تتوقع سلطات ولايتي شمال الراين ويستفاليا وراينلاند بفالتس العثور على مزيد من الجثث في الأقبية العائمة والمنازل المنهارة بسبب أسوأ فيضانات تضرب غرب أوروبا منذ عقود، فيما يجري تقدير حجم الدمار الذي سيستغرق عدة أسابيع.
يبدو أن ألمانيا لا تواجه فقط صدمة الدمار والأضرار المروّعة التي خلفتها أسوأ فيضانات تتعرض لها البلاد منذ حوالي قرن، بل هي اليوم تستيقظ على حقائق مُرّة ستكون لها تداعيات عميقة في مستقبل البلاد وصورتها في العالم.
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