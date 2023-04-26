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مروحية المريخ "جيني" تواصل تحليقها التدريبي

كانت المروحية الصغيرة "جيني" موجودة على الكوكب الأحمر منذ أكثر من عامين وتقدم رؤى قيمة. في الأصل، كان يُفترض أن تحلق المروحية خمس مرات فقط، لكنها الآن أكملت رحلتها الخمسين.