مروحية المريخ "جيني" تواصل تحليقها التدريبي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
كانت المروحية الصغيرة "جيني" موجودة على الكوكب الأحمر منذ أكثر من عامين وتقدم رؤى قيمة. في الأصل، كان يُفترض أن تحلق المروحية خمس مرات فقط، لكنها الآن أكملت رحلتها الخمسين.
أزاحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الستار عن منزل يختبر العيش لمدة عام على المريخ. المنزل المسمى "مارس دون ألفا" يتسع لأربعة أشخاص لمحاكاة الحياة على الكوكب الأحمر.
نجحت المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ "أريان 5" حاملاً المسبار الفضائي الأوروبي "جوس" في مهمة إلى كوكب المشتري وأقماره المتجمدة، بحثاً عن بيئات مؤاتية للعيش خارج الأرض، في أول مهمة أوروبية من نوعها.
اكتشف علماء وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء كوكباً ثانياً يكاد يكون في حجم كوكب الأرض وعلى بعد مناسب من شمس صغيرة يدور حولها بما قد يزيد من احتمالات وجود مياه عليه وبالتالي إمكانية العيش على سطحه.
التقطت إحدى الكاميرات الدقيقة المثبتة على مركبة استطلاع مدارية تدور حول كوكب المريخ صورة مدهشة لتشكيلات جيولوجية على سطح الكوكب تشبه بدقة "وجه دب" كبير. لكن العلماء كان لديهم تفسير علمي للظاهرة.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول