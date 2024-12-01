مرموش يواصل تألقه مع فرانكفورت ويقوده للفوز على هايدنهايم

واصل المهاجم المصري عمر مرموش تألقه وقاد فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على مضيفه هايدنهايم برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 12 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

تابع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش تألقه اللافت هذا الموسم وقاد فريقه أينتراخت فرانكفورت الى فوز كبير على مضيفه هايندهايم برباعية نظيفة كان نصيبه منها ثنائية الأحد (الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2024) في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل مرموش (25 عاما) هدفا في كل شوط، فافتتح التسجيل في الدقيقة 22 إثر تمريرة من ناثانيال براون، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 58 اثر تمريرة من اللاعب ذاته، رافعا رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي الإنجليزي هاري كين المتصدر.

وهذه هي الثنائية الرابعة لعمر مرموش في الدوري هذا الموسم بعد فولفسبورغ (2-1) في المرحلة الثالثة، وهولشتاين كيل (4-2) في الخامسة، وبايرن ميونيخ (3-3) في السادسة. ورفع مرموش رصيده الى 17 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم بعدما سجل ثلاثة أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وواحدا في مسابقة الكأس المحلية.

فوز بنكهة عربية

وحمل فوز فرانكفورت نكهة عربية، فالهدف الثالث سجله الدولي الجزائري فارس شايبي بتمريرة حاسمة من براون، قبل أن يختم الفرنسي أوغو إيكيتيكي المهرجان بالهدف الرابع إثر تمريرة من أنسغار كناوف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وهو الهدف السادس لإيكيتيكي هذا الموسم.

هدف فرانكفورت الثالث سجله الدولي الجزائري فارس شايبي بتمريرة حاسمة من براون صورة من: Jan-Philipp Strobel/dpa/picture alliance

وبفوزه الرابع تواليا والثامن هذا الموسم، عزز فرانكفورت موقعه في المركز الثاني برصيد 26 نقطة واستغل تعثر بايرن ميونيخ المتصدر أمام مضيفه بوروسيا دورتموند (1-1) في "دي كلاسيكر" قمة المرحلة السبت، وقلص الفارق إلى أربع نقاط عن العملاق البافاري.

وفي هذا السياق قال مدرب فرانكفورت دينو توبمولر لشبكة "دازون" بعد الفوز السابع تواليا لفريقه في مختلف المسابقات: "سيطرنا على المباراة بشكل جيد جدا منذ البداية. لم يكن لديك شعور بأن المباراة ستكون خطيرة".

ويحل فرانكفورت ضيفا على لايبزيغ الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة كأس ألمانيا.

خسارة سادسة

في المقابل، مني هايدنهايم بخسارته السادسة في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز في الدوري، فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السادس عشر. وجاءت الخسارة بعد أيام قليلة على خسارته أمام ضيفه تشلسي الإنجليزي 0-2 في مسابقة كونفرنس ليغ، وقبل رحلته إلى ميونيخ لمواجهة بايرن السبت المقبل في المرحلة الثالثة عشرة.

واصل نادي ماينتس صحوته بفوز ثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه هوفنهايم بثنائية نظيفة صورة من: Torsten Silz/dpa/picture alliance

وفي مباراة ثانية، واصل ماينز (ماينتس) صحوته بفوز ثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه هوفنهايم 2-0. وحسم ماينز فوزه في الشوط الأول بتسجيله الهدفين عبر مهاجمه جوناثان بوركاردت في الدقيقتين الرابعة و24.

وهو الفوز الخامس لماينز هذا الموسم، فرفع رصيده الى 19 نقطة وصعد الى المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن فولفسبورغ الفائز على مضيفه لايبزيغ 5-1 السبت.

في المقابل، مني هوفنهايم بخسارته السادسة أيضا هذا الموسم فتجمد رصيده عند 12 نقطة وتراجع الى المركز الرابع عشر.

ع.غ/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)