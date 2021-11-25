مركز لعلاج السرطان في ليبيا يعتمد علي التبرعات لعلاج المرضي

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يشهد القطاع الصحّي في ليبيا تدهوراً كبيراً ومستمراً بسبب سوء الخدمات ونقص الكوادر الطبية. ويعمل أحد المراكز الطبية القليلة لعلاج السرطان الموجودة في ليبيا من خلال تبرعات.
لم تقتصر خسائر سنوات من القتال والفوضى في ليبيا على حصد أرواح الليبيين وتدمير منازلهم، بل امتدت إلى الحياة البرية خاصة غابات الجبل الأخضر التي تعرضت للقطع الجائر. فهل تنجح جهود نشطاء البيئة في حماية التنوع البيولوجي؟
أرسلت عدة دول عربية وأوروبية مساعدات طبية وأكثر من ثلاثة ملايين جرعة لقاح إلى تونس الشهر الحالي لمساعدتها على التصدي للانتشار السريع لفيروس كورونا. لكن تونس ومستشفياتها لا تزال تحت رحمة الجائحة. فما أسباب ذلك؟
فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد وفيات كورونا بتونس هو "الأعلى" عربياً وإفريقياً بأكثر من 100 وفاة يومياً، كشفت الأزمة سوء الإدارة السياسية وسط صراع محتدم بين الأطراف السياسية. فهل تنجح جهود أبناء تونس في إنقاذها؟
رعاية المرضى في المراحل الأخيرة من حياتهم أمر بديهي في ألمانيا وتشهد هذه الخدمات إقبالاً عليها. مؤخراً باتت العائلات المهاجرة تلجأ لهذا النوع من الخدمات أيضآ، لكن هل هناك خدمات تراعي الخلفية الثقافية والدينية لهم؟
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