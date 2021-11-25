مركز لعلاج السرطان في ليبيا يعتمد علي التبرعات لعلاج المرضي

تناشد أبناءها في الخارج.. تونس تحت وطأة أزمتين صحية وسياسية!

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد وفيات كورونا بتونس هو "الأعلى" عربياً وإفريقياً بأكثر من 100 وفاة يومياً، كشفت الأزمة سوء الإدارة السياسية وسط صراع محتدم بين الأطراف السياسية. فهل تنجح جهود أبناء تونس في إنقاذها؟