 مركز لعلاج السرطان في ليبيا يعتمد علي التبرعات لعلاج المرضي | DW الأخبار | DW | 25.11.2021

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مركز لعلاج السرطان في ليبيا يعتمد علي التبرعات لعلاج المرضي

يشهد القطاع الصحّي في ليبيا تدهوراً كبيراً ومستمراً بسبب سوء الخدمات ونقص الكوادر الطبية. ويعمل أحد المراكز الطبية القليلة لعلاج السرطان الموجودة في ليبيا من خلال تبرعات.

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