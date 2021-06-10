مركز لتقديم الدعم النفسي للأطفال في اليمن

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أسس عدد من الاخصائيين النفسيين في مدينة تعز اليمنية مركزا لتقديم الدعم النفسي للأطفال المصابين باضطرابات نفسية جراء الحرب في اليمن. المبادرة التطوعية تهدف الى تخفيف أثار الحرب على الأطفال ومساعدة الاهالي في التعامل معها.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
كأن ويلات الحرب وما خلفته من دمار ومجاعة لا تكفي، ليقوم المتحاربون بقطع الطرق والإمدادات عن السكان. معاناة أهالي محافظة تعز التي تقطعت أوصالها تجسد مأساة اليمنيين، فكيف يعيشون حياتهم اليومية في ظل الحرب والحصار؟
الثروة السمكية كانت من مصادر الدخل الرئيسية في اليمن قبل الحرب وكان الصيد مصدر رزق لآلاف الصيادين، الذين باتوا ممنوعين من الإبحار والصيد. تحقيق تنشره DW بشراكة مع موقع "أريج" يرصد معاناة الصيادين في ظل الحرب.
وباء كورونا وتبعاته يهيمن على رسالة البابا "إلى روما والعالم" في أول أيام الكريسماس، داعيا العالم إلى توفير اللقاح للجميع لـ"أننا جميعا على قارب واحد". وصلاة خاصة لأطفال سوريا والعراق أملا في أن "تهتز الضمائر".
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