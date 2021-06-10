 مركز لتقديم الدعم النفسي للأطفال في اليمن | DW الأخبار | DW | 07.04.2022

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DW الأخبار

مركز لتقديم الدعم النفسي للأطفال في اليمن

أسس عدد من الاخصائيين النفسيين في مدينة تعز اليمنية مركزا لتقديم الدعم النفسي للأطفال المصابين باضطرابات نفسية جراء الحرب في اليمن. المبادرة التطوعية تهدف الى تخفيف أثار الحرب على الأطفال ومساعدة الاهالي في التعامل معها.

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