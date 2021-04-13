 مركز في ادلب لتعليم الروبوتيك للاطفال | DW الأخبار | DW | 01.10.2021

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مركز في ادلب لتعليم الروبوتيك للاطفال

مركز في مدينة إدلب أسسه نازحون يعلم الأطفال لغة البرمجة والروبوتيك، ويأمل في إدخالها للمناهج التعليمية في المحافظة.

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