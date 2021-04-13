مركز في ادلب لتعليم الروبوتيك للاطفال

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مركز في مدينة إدلب أسسه نازحون يعلم الأطفال لغة البرمجة والروبوتيك، ويأمل في إدخالها للمناهج التعليمية في المحافظة.
كشفت السلطات الإسبانية أنها فكّكت خلية يشتبه بأنها تموّل "أنشطة مقاتلين إرهابيين" داخل سوريا تحت غطاء منظمة خيرية تتولى جمع تبرعات لأطفال يتامى، وأوقفت 3 أشخاص أحدهم رئيس المفوضية الإسلامية في إسبانيا، قبل إطلاق سراحه.
في الذكرى العشرين لأحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، يرفرف علم طالبان فوق كابول مرة أخرى. يخشى أحد خبراء مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية من أن تصبح أفغانستان مرة أخرى ساحة للجهاديين، بمن فيهم من ألمانيا.
تنظيم داعش الإرهابي يعود مجدداً بقوة إلى الساحة بتنفيذ اعتداءات وعمليات انتحارية واشتباكات في سوريا والعراق، ومقاتلو التنظيم يستفيدون من وباء كورونا ومن النزاعات في المنطقة.
عندما اندلعت احتجاجات "الريع العربي" قبل نحو عقد من الزمن، فشلت الحكومات الغربية في التقاط زمام المبادرة والمساهمة في تلبية تطلعات الشعوب إلى الحرية والديمقراطية، وفوّتت بذلك فرصة تاريخية. فما أسباب ذلك الموقف المتفرج؟
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