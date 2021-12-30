مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا

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أحد المتاحف في جوهانسبرغ يسلك طرقا جديدة: فمن شأن التعريف بالهولوكوست الذي شهدته أوروبا أن يساعد شباب جنوب إفريقيا على فهم تاريخ العنف الخاص بهم.
أثار مقتل مهاجر نيجيري في إيطاليا سلسلة من ردود الفعل في البلاد. نشطاء مناهضون للعنصرية يطالبون الآن بإصلاحات تشريعية وفي مجال الهجرة، من أجل وقف التمييز ضد السود في البلد المتوسطي.
أعلن صباح الأحد عن وفاة المونسينيور ديسموند توتو، رئيس أساقفة جنوب إفريقيا السابق عن عمر ناهز 90 عاما، لتنتهي مسيرة فريدة من الكفاح ضد نظام الأبارتايد ومن أجل حقوق الإنسان حول العالم.
العام الماضي أعلن الأمير هاري أنه يعد مذكراته وسيروي فيها "أخطاءه" و"الدروس التي تعلمها". ويأمل "في إظهار أن لدينا جميعاً قواسم مشتركة أكثر مما نظن أياً كانت أصولنا". في يناير المقبل ستصدر المذكرات بـ 16 لغة.
أودى العنف المستمر في جنوب إفريقيا منذ دخول الرئيس السابق جايكوب زوما الحبس، بحياة 45 شخصا على الأقل. رئيس البلاد علق بأن "القلب حزين" لافتاً إلى الطبيعة غير المسبوقة للعنف منذ التحول نحو الديموقراطية بعد الفصل العنصري.
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