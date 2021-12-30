مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا

مقتل البائع النيجيري - كيف يمكن لإيطاليا أن تكافح العنصرية ضد السود؟

أثار مقتل مهاجر نيجيري في إيطاليا سلسلة من ردود الفعل في البلاد. نشطاء مناهضون للعنصرية يطالبون الآن بإصلاحات تشريعية وفي مجال الهجرة، من أجل وقف التمييز ضد السود في البلد المتوسطي.