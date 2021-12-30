 مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا | واحة الثقافة | DW | 05.11.2022

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واحة الثقافة

مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا

أحد المتاحف في جوهانسبرغ يسلك طرقا جديدة: فمن شأن التعريف بالهولوكوست الذي شهدته أوروبا أن يساعد شباب جنوب إفريقيا على فهم تاريخ العنف الخاص بهم.

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واحة الثقافة - إحياء ذكرى الهولوكوست - بطرق جديدة 05.11.2022

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