 مركبة تابعة لناسا تلتقط صورة "وجه دب" على سطح المريخ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 01.02.2023

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علوم وتكنولوجيا

مركبة تابعة لناسا تلتقط صورة "وجه دب" على سطح المريخ

التقطت إحدى الكاميرات الدقيقة المثبتة على مركبة استطلاع مدارية تدور حول كوكب المريخ صورة مدهشة لتشكيلات جيولوجية على سطح الكوكب تشبه بدقة "وجه دب" كبير. لكن العلماء كان لديهم تفسير علمي للظاهرة.

صورة التقطتها مراصد ناسا للشمس الضاحكة

ا بدت الشمس وكانها تبتسم بسبب ظهور بقع داكنة تسمى الثقوب الإكليلية على سطح النجم

عندما وجهت مركبة الاستطلاع المدارية MRO التابعة لوكالة ناسا كاميرتها إلى سطح المريخ، فوجئ العلماء بظهور ما يشبه وجه الدب الذي بدا وكأنه ينظر إلى الوراء.

مختارات

والتقطت كاميرا متخصصة أطلق عليها اسم "تجربة التصوير عالية الدقة" أو HiRISE تم وضعها على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية، صورة لتشكيل جيولوجي غير عادية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب ما نشر موقع سي ان ان.

ويشكل النمط الجيولوجي الدائري الذي تم تصويره على سطح المريخ ما يشبه الرأس، بينما تشبه الحفرتان العينين، فيما يظهر صدع في الأرض على حرف V مشكلاً ما يشبه الأنف.

يعتقد العلماء أن الصدع الدائري قد يكون ناتجًا عن ترسب بعض مكونات الكوكب الأحمر فوق فوهة صدعية مدفونة تحت الرمال والتي تم ملؤها لاحقاً بالحمم البركانية والصخور والرمال.

ونشرت جامعة أريزونا الصورة التي حصلت عليها في 25 يناير/كانون الثاني. يذكر أن فريق بحثي في الجامعة هو الذي قام بتطوير الكاميرا التي التقطت الصورة المدهشة.

ويقول العلماء إن المشاهدين قد يرون وجه الدب بفضل ظاهرة تسمى الباريدوليا pareidolia، وهي ظاهرة نفسية يستجيب فيها العقل لمحفز عشوائي بشكل يدفع الناس إلى مشاهدة أشكال محددة وواضحة وقابلة للتفسير في الصور أو الأصوات أو الأحداث العشوائية، بحسب ما نشر موقع سبيس.كوم.

تذكر الصورة بـ "وجه" سماوي آخر لمحه مرصد فضائي تابع لوكالة ناسا في أكتوبر 2022، عندما بدت الشمس وكانها تبتسم بسبب ظهور بقع داكنة تسمى الثقوب الإكليلية على سطح النجم.

 

وفي آذار/مارس الماضي، رصدت المركبة الفضائية كيوريوسيتي تشكيلًا صخريًا يشبه زهرة على سطح المريخ.

يذكر أن كاميرا HiRISE تلتقط صورًا لكوكب لمريخ منذ عام 2006، عندما بدأت مركبة فضائية في استكشاف المريخ خلال الدوران حول الكوكب الأحمر. تم تصميم الكاميرا القوية لالتقاط صور مفصلة لسطح المريخ، بما في ذلك تفاصيل صغيرة على سطحه وحتى مسافة تصل إلى 3 أقدام (1 متر).

وتدور المركبة حول المريخ كل 112 دقيقة، وتطير بسرعة تتراوح بين 160 ميلاً (255 كيلومترًا) فوق القطب الجنوبي و200 ميل (320 كيلومترًا) فوق القطب الشمالي.

وتساعد المركبة الفضائية وأدواتها الملحقة بها علماء ناسا على دراسة الغلاف الجوي والطقس والمناخ للكوكب الأحمر، وكيف تتغير بمرور الوقت. ويبحث المسبار عن أدلة على وجود المياه والجليد والتضاريس المعقدة ويستكشف مواقع الهبوط المستقبلية للبعثات الأخرى.

عماد حسن

  • Full moon in the night sky (picture-alliance/Arco Images/B. Lamm)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    القمر يتقلص!

    وفقا لبحوث ناسا، تنخفض درجات حرارة القمر ببطء، مما يتسبب في ذبول سطحه مثل العنب الذي يتحول إلى زبيب. لكن هذا ليس كل شيء: إذ إن طبقاته الداخلية تتقلص أيضاً، فقد تقلص حجم القمر بحوالي 50 مترا (150 قدما) على مدى مئات الملايين من السنين.

  • Buzz Aldrin and a US flag on the moon (picture-alliance/Photoshot/Neil A. Armstrong)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    كيف يرفرف علم الولايات المتحدة؟

    يعتقد أصحاب نظرية المؤامرة أن الهبوط على القمر كان مزيفا، وأن نيل أرمسترونغ وباز ألدرين تجولا في 21 تموز/ يوليو 1969، على منصة مفبركة بدلاً من القمر. ويشيرون إلى حقيقة أن العلم الذي زرعه ألدرين كان يرفرف وكأن الريح تحركه، وهو أمر مستحيل في فراغ الفضاء. تفسير ناسا: كان ألدرين يدير سارية العلم ذهابا وإيابا لاختراق التربة القمرية بشكل أفضل، ولهذا السبب بدا العلم وكأنه يرفرف.

  • Man is wiping sweat off his head (picture alliance/dpa/S. Kahnert)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    شديد الحرارة وشديد البرودة

    إذا كنت تعاني من حر الصيف، تذكر أن درجات الحرارة أكثر تطرفا على سطح القمر. عندما تضرب الشمس سطحه، يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى 127 درجة مئوية (260 درجة فهرنهايت). ودون الوهج الدافئ، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى -153 درجة مئوية (-243 درجة فهرنهايت).

  • Man's silhouette seen in front of the moon (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    رجل على القمر

    إن أسطورة الشخص الذي يعيش على القمر موجودة منذ زمن طويل. يرى بعض الناس وجها على سطح البدر، وهو عبارة عن توزيع غير متناسق للأحواض الاصطدامية الضخمة الناتجة عن ارتطام كويكبات بسطح القمر. ونسجت ثقافات عديدة حكايات وأساطير عن شخص ارتكب جريمة ما ونُفي بسبب ذلك إلى القمر. ومع ذلك، لم يصادف رواد الفضاء بعد.

  • Solar eclipse (Reuters/J. Ernst)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    نهاية كسوف الشمس

    يبتعد القمر عن الأرض بسرعة 4 سم تقريبا (1.5 بوصة) سنويا. وكلما كان القمر بعدا، كلما بدا لنا أصغر. مما يعني أنه في حوالي 550 مليون سنة، سيبدو أصغر من أن يغطي كل الشمس، حتى في أقرب موقع لها من الأرض. وهذا يعني بدوره عدم حدوث كسوف الشمس الكلي حينها.

  • Wolf howling at the night sky (Imago/Anka Agency International/G. Lacz)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    الذئاب لا تهتم

    هل هناك علاقة بين عواء الذئاب والقمر المكتمل؟ هذا المشهد الذي تكاد لا تكتمل أفلام الرعب القديمة دونه. لكن في الواقع، لا تكثف الذئاب عواءها عندما يصبح القمر بدرا، ولا توجه عواءها نحو القمر أيضا. والسبب ببساطة لأن الذئاب حيوانات ليلية، لا تنشط أثناء النهار وتتواصل مع بعضها بهذه الطريقة.

  • Neil Armstrong and Apollo 11 crew meeting President Obama in the White House (picture-alliance/dpa)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    المشاة على القمر

    سار 12 رجلاً على سطح القمر حتى الآن، وفي حين أنهم من خلفيات مهنية مختلفة، إلا أنهم يشتركون في نقاط معينة: جميعهم أمريكيون، وجميعهم من البيض، وجميعهم رجال. لننتظر ونرى من أين سيأتي أول شخص غير أمريكي ليسير على سطح القمر، وقد تكون امرأة!. طارلا بلايكر/ ريم ضوا