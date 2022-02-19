مركبات عسكرية لا تحمل علامات شوهدت تتحرك من روسيا نحو منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا

دونيتسك ولوهانسك - ما موقعهما في خريطة صراع روسيا وأوكرانيا؟

يتصدر إقليما دونيتسك ولوهانسك العناوين بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما عن أوكرانيا وإرسال قوات "حفظ سلام" إليهما، ما يثير تساؤلات عن دور هاتين المنطقتين في خارطة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.