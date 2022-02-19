 مركبات عسكرية لا تحمل علامات شوهدت تتحرك من روسيا نحو منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 22.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مركبات عسكرية لا تحمل علامات شوهدت تتحرك من روسيا نحو منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا

مركبات عسكرية لا تحمل علامات شوهدت تتحرك من روسيا نحو منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا بعد أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهما كجمهوريتين مستقلتين

مشاهدة الفيديو 03:41

المزيد من المركز الإعلامي

تفاقم الأوضاع شرق أوكرانيا وعمليات اجلاء للسكان ونقلهم إلى روسيا.

تفاقم الأوضاع في شرق أوكرانيا ومخاوف من اندلاع حرب 19.02.2022

بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟ 15.02.2022

فظائع واغتصابات ترقى إلى جرائم حرب في الحرب الأهلية في أثيوبيا بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراي.

استخدام العنف الجنسي والاغتصاب كسلاح في الحرب الأهلية بأثيوبيا 21.02.2022

شهدت البرازيل زيادة كبيرة في إصابات كورونا في الأسابيع الأخيرة بسبب سلالة أوميكرون شديدة العدوى

ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في البرازيل 21.02.2022

المزيد DW الأخبار

ردود فعل دولية على التحرك الروسي في أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة الأزمة في أوكرانيا 22.02.2022

تحتفي محافظة تطاوين جنوب شرقي تونس سنويا بمهرجان القصور الصحراوية من خلال احياء موروث المدينة الثقافي

قصور تطاوين التونسية: معلم تاريخي وقبلة سياحية 22.02.2022

مع تصاعد النزاع الروسي الأوكراني، بات العديد من الأوكرانيين يفكرون بالفرار إلى بولندا المجاورة

مع تصاعد النزاع الروسي الأوكراني، بات العديد من الأوكرانيين يفكرون بالفرار إلى بولندا 22.02.2022

أماني ربيع بطلة مصرية في رياضة القوة البدنية، تبلغ من العمر ستون عاما. كيف تحدت أماني العمر لتصبح بطلة رياضية؟

عمرها 60 عاما: بطلة مصرية في رياضة القوة ؟ 21.02.2022

اقرأ أيضا

Das strategisch wichtige Kohlekraftwerk in Schtschastja im Luhansker Gebiet in der Ostukraine, aufgenommen am 03.02.2016. Während der Kämpfe 2014 wurde das Kraftwerk vom regierungstreuen Freiwilligenbataillon Aidar vermint, um es bei einem eventuellen Vorrücken der prorussischen Separatisten zu sprengen. Das Werk stellt auch einen großen Teil der Stromversorgung des Rebellengebietes sicher. Foto: Andreas Stein/dpa (zu dpa Krieg den Hütten: In der Kampfzone Ostukraine schwindet die Hoffnung vom 22.02.2016) ++

دونيتسك ولوهانسك - ما موقعهما في خريطة صراع روسيا وأوكرانيا؟ 22.02.2022

يتصدر إقليما دونيتسك ولوهانسك العناوين بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما عن أوكرانيا وإرسال قوات "حفظ سلام" إليهما، ما يثير تساؤلات عن دور هاتين المنطقتين في خارطة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 21.04.21 *** Ukrainian servicemen walk near the front line with Russia backed separatists in the small town of Pisky, near Donetsk on April 21, 2021. - Ukraine's President Volodymyr Zelensky on April 20, 2021, invited Russian leader Vladimir Putin to meet in war-torn eastern Ukraine, stressing that millions of lives were at stake from fresh fighting in the separatist conflict. (Photo by Aleksey Filippov / AFP) (Photo by ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images)

نُذر الحرب في أوكرانيا تعصف بأسواق الطاقة والمال 22.02.2022

ليلة صاخبة شهدتها الساحة الدولية عقب تحرك عسكري روسي في دونباس شرق أوكرانيا، بلغت تداعياتها أسواق المال والنفط والغاز. لترتفع أسعار النفط وسط تراجع قياسي لقيمة الروبل الروسي.

21.2.2022, Novotroitske, Ukraine, Ukrainian border guards stand at a checkpoint from territory controlled by Russia-backed separatists to the territory controlled by Ukrainian forces in Novotroitske, eastern Ukraine, Monday, Feb. 21, 2022. World leaders are making another diplomatic push in hopes of preventing a Russian invasion of Ukraine, even as heavy shelling continues in Ukraine's east. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

الأزمة الأوكرانية..تنديد وخيبة في مجلس الأمن الدولي 22.02.2022

خيبة كبيرة طغت على تصريحات المسؤولين الغربيين في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعد أن غيرت روسيا المعادلة على أرض أوكرانيا رغم تصريحاتها المتكررة باستعدادها مواصلة الحوار. وبادين يستعد لإطلاق أولى العقوبات.

Screenshot Youtube Rede von ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskij

أمريكا لن ترسل قوات للقتال وأوكرانيا تنتظر دعما "فعالا" من الحلفاء! 22.02.2022

أعلن مسؤول أمريكي أن بلاده تعتزم إعلان إجراءات جديدة قد تتضمن عقوبات ضد روسيا، بعد اعترافها باستقلال منطقتي لوهانسك ودونيتسك. لكن واشنطن ستواصل مساعيها الدبلوماسية! وأوكرانيا تنتظر دعما "واضحا وفعالا" من حلفائها.