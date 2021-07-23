 مرض ″غيلان باريه″ العصبي عرض جانبي للقاح أسترازينيكا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 09.09.2021

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صحة

مرض "غيلان باريه" العصبي عرض جانبي للقاح أسترازينيكا

تم إدراج متلازمة "غيلان باريه" كعرض جانبي "نادر جداً" للقاح أسترازينيكا، فما هي أعراض هذه المتلازمة والحالات التي يتوجب فيها زيارة الطبيب سريعا؟

الوكالة الأوروبية للدواء أدرجت متلازمة غيلان باريه كعارض جانبي نادر جداً للقاح أسترازينيكا 

الوكالة الأوروبية للدواء أدرجت متلازمة "غيلان باريه" كعارض جانبي "نادر جداً" للقاح أسترازينيكا 

أعلنت الوكالة الأوروبية للدواء أنّها أدرجت متلازمة "غيلان باريه"، الاضطراب العصبي النادر، كعارض جانبي "نادر جداً" للقاح أسترازينيكا المضادّ لكوفيد-19. وأوضحت الوكالة في بيان أنّه حتى 31 تمّوز/يوليو تمّ الإبلاغ عن 833 إصابة بهذه المتلازمة العصبية حول العالم في حين أعطي لغاية 25 تمّوز/يوليو أكثر من 592 مليون جرعة من لقاح فاكسزيفريا الذي تنتجه شركة أسترازينيكا.

مختارات

تتضاءل الحماية التي تقدمها جرعتان من لقاحي بيونتك/فايزر وأسترازينيكا بعد أقل من ستة أشهر من تلقيها، حسب دراسة جديدة، ما يشير إلى أن جرعات معززة قد تكون ضرورية لضمان حماية مطولة، وهو ما تنتقده منظمة الصحة العالمية.

في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحورة "دلتا" يمكن أن تتسبب بموجة إصابات جديدة في أوروبا، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي أنه يبدو أن جرعتين من اللقاح تحميان من المتحورة سريعة الانتشار.

فريق علمي ألماني يتوصل إلى السبب المحتمل لحصول حالات نادرة من الجلطات الدموية بعد التطعيم بلقاحي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، ويوصون بطريقة يمكنها إزالة هذا العرض الجانبي.

وجاء في البيان أنّ "لجنة تقييم المخاطر في مجال اليقظة الدوائية التابعة للوكالة الأوروبية للدواء خلصت إلى أنّ العلاقة السببية بين لقاح فاكسزيفريا ومتلازمة غيلان باريه تُعتبر على الأقلّ احتمالاً معقولاً". وأضافت الوكالة ومقرّها في أمستردام "بالتالي ينبغي إضافة متلازمة غيلان باريه إلى معلومات المنتَج كأثر جانبي لفاكسزيفريا". وأوضحت أنّ خطر حدوث هذا العارض الجانبي "نادر جداً" أي أقلّ من واحد على عشرة آلاف.

ومتلازمة غيلان باريه هي مرض يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبّب بضعفها أو حتى بشللها تدريجياً، وهو يبدأ غالباً في الساقين ويصعد أحياناً إلى عضلات التنفّس ثم أعصاب الرأس والرقبة.

وأوصت الوكالة بتحديث التحذير الذي أضيف في تمّوز/يوليو على معلومات المنتَج لزيادة الوعي بالمخاطر في صفوف المتخصّصين بالرعاية الصحيّة ومتلقّي اللّقاح.

ويذكّر التحذير أيضاً المرضى بوجوب طلب العناية الطبية فوراً إذا ما أصيبوا بضعف أو شلل في الأطراف يمكن أن يمتدّ إلى الصدر والوجه. وكانت الوكالة أدرجت في تمّوز/يوليو المتلازمة نفسها كأثر جانبي "نادر جداً" للقاح "جونسون آند جونسون" المضادّ لكوفيد-19 والذي على غرار لقاح أسترازينيكا يستخدم نفس التقنية.

وفي الولايات المتّحدة حذّرت وكالة الأدوية الأميركية في تمّوز/يوليو من "خطر متزايد" للإصابة بهذه متلازمة غيلان باريه لدى أشخاص تلقّوا لقاح "جونسون آند جونسون" المضادّ لكوفيد-19. لكنّ كلا الوكالتين أكّد أنّ فوائد اللقاحين تفوق بأشواط مخاطرهما المحتملة.

ا.ف/ خ.س (أ.ف.ب)

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  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

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    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

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    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

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    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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