مرض خطير في طريقه ليصبح وباء لدى الأطفال الرضع في أمريكا
يستمر مرض الزهري في الانتشار في الولايات المتحدة. ويؤثر خصوصا على الفئة الأضعف تماما: أي الأطفال حديثي الولادة. فما أسباب هذا الانتشار السريع للمرض، وكيف يمكن الحد من نسبة الإصابات بشكل كبير؟
تزايد كبير في الإصابات بمرض الزهري لدى الرضع في بعض الولايات الأمريكية
بعد عقود من انتشار وباء الإيدز في العالم، هناك مرض آخر ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي آخذ في الانتشار بشكل متزايد في الولايات المتحدة: إنه مرض الزهري، وبشكل أكثر تحديدا "الزهري الخلقي"، والذي يصاب به الأطفال حديثو الولادة، حيث تنتقل العدوى إليهم عندما كانوا أجنة في الرحم.
الأطباء يشعرون بالإحباط بسبب هذا المرض. فالأطفال الرضع يولدون وهم يعانون من صعوبة في التنفس، لأن الرئتين امتلأتا بالمخاط. وفي إحدى الحالات عندما اكتشف الأطباء إصابة رضيعة بعدوى مرض الزهري بعد عدة اختبارات، أعطوا الطفلة أربعة أسابيع كحد أقصى. وبمجرد تشخيص إصابتها بالمرض، تم نقلها على الفور إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وتلقت علاجا، عن طريق الوريد، بالمضادات الحيوية لمدة أسبوعين.
الفتاة الصغيرة، التي تعيش الآن حياة طبيعية كطالبة في الصف الأول الابتدائي، لا تفهم بالضبط ما الذي يضايقها، ولكنها تتألم باستمرار. تعاني الطفلة من التهاب في الحلق وحمى وتضخم في الغدد الليمفاوية وإرهاق شديد، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لطفلة نشيطة في مثل سنها. كما حذر الأطباء والديها من احتمال أن تستمر الأعراض مدى الحياة، وقد تعود العدوى، وقد يؤثر المرض على أعصابها أو بصرها في مرحلة البلوغ.
وعلى الرغم من أن الأعراض مزعجة، إلا أن هذه الفتاة تعتبر محظوظة، مقارنة بالكثير من الأطفال الذين يولدون ولديهم إصابة بمرض "الزهري الخلقي"، حيث يعيشون لبضعة أسابيع فقط.
وبحسب معاهد الصحة الوطنية التابعة للإدارة الفيدرالية الأمريكية، فقد زاد عدد الأطفال، الذين يولدون ولديهم هذه العدوى، سبعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، ولا يزال الارتفاع مستمرا. العلماء يؤكدون أن هذا الأمر يمكن الحد منه، إذا ما عولج مبكرا. ولكن فرصة الحصول على هذه الرعاية المبكرة ليست متوفرة دائما للأطفال الفقراء.
والمهم في الأمر هو توعية النساء الحوامل بضرورة الخضوع للفحوصات اللازمة في مرحلة مبكرة والاستجابة الفورية في حالة وجود إصابة.
وجود نص قانوني بالخضوع لفحص بشأن مرض الزهري للحوامل كما في ألمانيا، أمر ليس موجودا في جميع الولايات الأمريكية. ومع ذلك، إذا تم إجراء الفحص قبل 30 يوما على الأقل من موعد الولادة وعولجت الأم بالبنسلين، "فإن احتمال نقل الأم لبكتيريا العدوى إلى طفلها ينخفض بنسبة 98 بالمائة"، كما يقول روبرت ماكدونالد، مدير قسم الأمراض المنقولة جنسيا، في معاهد الصحة الوطنية التابعة للإدارة الفيدرالية الأمريكية. وإن وجود إصابة بهذا المرض يزيد من خطر حدوث الولادة المبكرة أو حتى ولادة الجنين ميتا، وفق الطبيب ماكدونالد.
عدوى الأمراض المنقولة جنسياً تنتشر في المناطق الأكثر فقرا
توجد معظم الإصابات بالأمراض المنقولة جنسيا في الولايات الجنوبية من أمريكا، وهي الأكثر الأفقر، حيث تكون الرعاية الطبية في كثير من الأحيان رديئة. وفي ولاية ميسيسيبي لوحدها، ارتفع عدد الأطفال حديثي الولادة المصابين بمرض الزهري بنسبة 3300 في المائة، وفي أوكلاهوما بنسبة 3000 في المائة بين عامي 2016 و 2021. كما زادت الإصابات، في العديد من الولايات الأخرى، بأكثر من عشرة أضعاف خلال نفس الفترة.
ويشير الخبراء إلى أن سبب ذلك يعود، من ناحية، إلى نقص التعليم عند النساء الحوامل كأحد الأسباب. ولكن الإشكالية الأخرى تتمثل في أن البرامج الصحية الحكومية لا تستثمر بشكل كافٍ في علاج والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
فقد وجدت دراسة أمريكية أن تمويل الأبحاث الخاصة بالأمراض المنقولة جنسيا وعلاجها قد انخفض بنسبة 40 في المائة خلال السنوات العشرين الماضية. أضف لذلك أنه خلال جائحة كورونا، أُعيد تخصيص الأموال العامة، التي كانت تُستخدم سابقا لمكافحة مرض الزهري، لتطوير لقاحات وعقاقير ضد فيروس كورونا.
ف.ي/ع.ج
حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
ما الفرق بين فيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز؟
يدل الرمز HIV على فيروس نقص المناعة المكتسب، الذي يدمر خلايا معينة من الجهاز المناعي. بدون علاجه يمكن لمسببات الأمراض مثل البكتيريا والفطريات أو الفيروسات مهاجمة الجسم. فيُصاب بالأمراض المختلفة كالالتهاب الرئوي الحاد. وهنا يصبح الإنسان مريضاً بالإيدز. لا يموت المريض بإصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة، لكن بسبب أحد هذه الأمراض التي لم يعد الجسم قادراً على مقاومتها.
حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
متى شُخصت الإصابة الأولى؟
رغم الكثير من التكهنات والنظريات عن تاريخ المرض، وبعضها لا يخلو بالتأكيد من نظرية المؤامرة، فقد تم تشخيص أولى حالات الإصابة بالإيدز في الخامس من حزيران/ يونيو 1981 عندما اكتشفت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية عدداً من حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي بالمتكيسة الجؤجؤية لدى خمسة رجال من المثليين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
هل ما زال المرض قاتلاً؟
في الثمانينات لم يكن هناك أي أدوية لعلاج العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب، فقد كانت الإصابة به تعني عملياً الإصابة بالإيدز، وكان تشخيص "فيروس نقص المناعة المكتسب" معادلاً لـ "الحكم بالموت". عمَّ حينها الخوف من وباء حقيقي. وفي منتصف التسعينات ظهرت أولى الأدوية في السوق، وكان بمقدورها أن تبطئ تطور المرض على الأقل رغم آثارها الجانبية الخطيرة.
حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
ما حجم خطر العدوى؟
الفيروسات هي المسؤولة عن العديد من الأمراض المعدية لدى الإنسان، بعض الفيروسات كفيروسات الأنفلونزا يمكنها أن تنتقل بسرعة كبيرة نسبياً، ويكفي أحياناً التعرض لسعال الآخرين في الباص مثلاً لانتقال العدوى. لكن انتقال فيروس HIV أكثر صعوبة، إذ لا ينتقل بالتقبيل أو السعال أو استخدام المرحاض ذاته مع مصاب.
حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
كيف تحصل العدوى؟
لا يداهم خطر الإصابة بالفيروس إلا عندما تدخل سوائل الجسم المحتوية على كمية كبيرة من الفيروسات إلى جسم شخص آخر. ويحدث ذلك تقريباً في حالات ثلاث: ممارسة الجنس، وبالحقن الملوثة بدم المصابين عند تعاطي المخدرات مثلاً، وأثناء الحمل والولادة أو الرضاعة الطبيعية من الأم الحاملة للفيروس.
حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
هل يمكن الشفاء منه؟
فيروس نقص المناعة المكتسبة ما يزال غير قابل للشفاء، لكنه قابل للعلاج. هناك أدوية فعالة تحدد من نشاط هذا الفيروس في الجسم وبالتالي تمنع ظهور الإيدز. هذه الأدوية لها أيضاً آثار جانبية أقل من سابقاتها، لذلك يمكن للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة اليوم أن يعيشوا حياة طبيعية بمتوسط العمر المتوقع. لكن يبقى من المهم الكشف عن العدوى والمعالجة بالدواء في الوقت المناسب.
حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
كيف تؤدي الإصابة إلى الوفاة؟
هنا تكمن المشكلة، إذ ما يزال هناك العديد من الأشخاص المصابين في العالم الذين لا يتلقون أي دواء. وبدون المعالجة يؤدي فيروس نقص المناعة المكتسب في النهاية إلى الوفاة. ما تزال هناك العديد من الإصابات التي لم يتم التعرف عليها بعد، سواء كان ذلك بسبب عدم ذهاب الشخص إلى الطبيب أو بسبب عدم تفسير الأعراض بشكل صحيح أو بسبب عدم وجود طبيب.
حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
الحاجة لمزيد من التوعية
... من جانب آخر ما تزال حكومات بعض دول العالم وأنظمتها تقلل من مشكلة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز أو تغلفها بصمت مطبق لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو دينية أو أخلاقية، لتحرم المصابين من فرصة الحصول على العلاج.
حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
كم عدد المصابين بالفيروس حول العالم؟
كشف برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز أن جائحة كورونا يمكن أن تؤدي إلى رفع عدد المصابين بنحور 293 ألف إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة وما يصل إلى 184 ألف حالة وفاة بين مرضى الإيدز. ووفقاً للإحصائيات الأممية العام الماضي كان هناك نحو 700 ألف حالة وفاة بسبب الإيدز عام 2019 ونحو 1.7 مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.
حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
90-90-90
كان من المقرر أن يكون هذا العام علامة فارقة في مكافحة الإيدز من خلال تحقيق أهداف استراتيجية "90-90-90"، أي 90 بالمئة من المتعايشين مع الفيروس، 90 بالمئة من المصابين يتلقون العلاج وانخفاض الحمل الفيروسي لدى 90 بالمئة ممن يتلقون العلاج، لكن المساعي الدولية تأخرت في تحقيق تلك الأهداف، ثم جاءت جائحة كورونا لتهدد بالكثير من المكاسب في مكافحة الإيدز.
حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
دعوات لتحسين إستراتيجيات الكشف
أعلنت وكالة مراقبة الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية مؤخراً أن أوروبا الشرقية باتت تشهد ارتفاعاً في حالات فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب غير المشخّصة، وسط دعوات لتحسين إستراتيجيات الكشف عن هذا الفيروس المسبّب للايدز. وتشمل المنطقة التي يغطّيها المكتب الأوروبي 53 بلداً، من بينها روسيا ودول عدّة في آسيا الوسطى حيث سجّل أيضا ارتفاع مقلق.