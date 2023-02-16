مرض السكري من النوع 2 ونشأته

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في هذا التقرير نتطرق إلى الإفراط في تناول الحلويات أو الوجبات التي تحتوي على نسب عالية من السكر. فاستهلاك كميات كبيرة منها ليس صحيا، كما يمكن أن يجعلنا مرضى على المدى الطويل.
يستهلك معظمنا الكثير من السكر على شكل حلويات، مشروبات غازية وغيرها من الأغذية. غيرأن للسكر تأثير سلبي على صحة عظامنا. فهو يضعفها ويجعلها هشة، لأنه يعيق امتصاص الكالسيوم. هنا لمحة عن" لصوص" الكالسيوم الآخرين.
الكثير من السكر ضار بالجسم، وتوصي منظمة الصحة العالمية بحد أقصى 25 غرامًا في اليوم - أي ست ملاعق صغيرة. لكن معظمنا يتناول ضعف هذه الكمية. وحتى لو راقبنا استهلاكنا للسكر، فإن البلورات البيضاء مخفية في العديد من الأطعمة.
سمعته سيئة ومع ذلك القليلون فقط قادرون على التخلي عنه تماما؛ إنه السكر. فوائده أقل بكثير من أضرره، فجسمنا بحاجة إلى نوع محدد منه وبمقدار محدود. أما مخاطره فلا تحصى.
تعتبر السمنة في مرحلة الطفولة مزعجة بشكل خاص لأن الوزن الزائد غالبا ما يتسبب للأطفال بمواجهة مشاكل صحية وأمراض قد تكون خطيرة. ولكن ما علاقة الحرمان من الطعام في الطفولة باكتساب الوزن؟
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