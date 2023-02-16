 مرض السكري من النوع 2 ونشأته | صحتك بين يديك | DW | 16.02.2023

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صحتك بين يديك

مرض السكري من النوع 2 ونشأته

في هذا التقرير نتطرق إلى الإفراط في تناول الحلويات أو الوجبات التي تحتوي على نسب عالية من السكر. فاستهلاك كميات كبيرة منها ليس صحيا، كما يمكن أن يجعلنا مرضى على المدى الطويل.

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