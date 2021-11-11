مرض السكري من النوع الأول والثاني

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الإنسولين هو الهرمون المسؤول عن إدخال السكر إلى خلايا الجسم ليستفيد منها، وهو ما لا يتم بشكل سليم لدى مرضى السكري، ما قد ينعكس سلباً على صحتهم. ولكن مرض السكري ينقسم إلى نوعين يشتركان في العديد من الخصائص، كما أن هناك بعض الفروقات بينهما أيضاً.
من يريد تقليل مخاطر التعرض لأمراض كثيرة: مثل الجلطة القلبية والدماغية ومرض السكري وغيرها، فعليه اتباع خمس نصائح بسيطة في الحياة اليومية. فيكون بإمكان كل شخص العمل بها من أجل حياة حيوية وطويلة.
الأمراض المزمنة والتدخين والتقدم في السن، كلها عوامل اعتبرها الخبراء مؤثرة بقوة على سير وتطور وباء "كوفيد-19" في جسم الإنسان. التطورات في الولايات المتحدة أضافت السمنة إلى قائمة المتهمين.
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