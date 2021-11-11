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مرض السكري من النوع الأول والثاني

الإنسولين هو الهرمون المسؤول عن إدخال السكر إلى خلايا الجسم ليستفيد منها، وهو ما لا يتم بشكل سليم لدى مرضى السكري، ما قد ينعكس سلباً على صحتهم. ولكن مرض السكري ينقسم إلى نوعين يشتركان في العديد من الخصائص، كما أن هناك بعض الفروقات بينهما أيضاً.