مرض الثعلبة قد يصبك أنت أو طفلك بالصلع ..ما العمل؟

عندما يكون فقدان الشعر على شكل دائرة أو بقعة يسمى بمرض "الثعلبة البقعية"، وقد يحدث هذا المرض لدى الأطفال أو الكبار، وتظهر البقعة الصلعاء بشكل مفاجئ في معظم الحالات، ومن دون سابق إنذار: أي لا تحدث أي حكة أو ألم أو احمرار. ولحسن الحظ أن الشعر ينمو عادةً خلال سنة واحدة من دون أية معالجة. سبب هذا المرض غير معروف ولكن قد يكون سببه ضعف الجهاز المناعي لدى الطفل أو إصابته بصدمة نفسية.

والنوع الآخر من تساقط الشعر يكون على جانب الرأس أو في مقدمة الرأس، ويسمى بمرض "ثعلبة الشّد"، وهو الأكثر شيوعا لدى الأطفال، وخاصة لدى البنات. ويحدث هذا النوع من فقدان الشعر عادةً بسبب إساءة معاملة الشعر، مثلا من

خلال التمشيط القوي أو عن طريق استخدام عُصابات الشعر غير المناسبة. وعندما تعصبين شعر طفلتك على شكل ذيل حصان أو جديلة أو ضفيرة فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الشعر لدى الطفلة إذا كان شعرها حساسا. ومن أسباب "ثعلبة الشّد" أيضا التوتر النفسي، وكذلك استخدام المواد الكيميائية مثل الشامبو القوي، كما أن المنتجات الصناعية الأخرى التي من المفترض أنها مخصصة لـ "العناية بالشعر" قد تسبب كذلك ضررا كبيرا لشعر الطفل أو الطفلة.

وصفات طبيعية للعلاج

- تقويه الجهاز المناعي بأكل أطعمة صحية: إذا تم تشخيص داء "الثعلبة البقعي" لدى طفلك فقم بالتركيز على تقويه جهازه المناعي، وبهذا يتم تجنب استخدام الأدوية الخطرة. على الطفل عدم تناول الوجبات الغذائية الجاهزة الفقيرة بالقيمة الغذائية وعدم تناول المنتجات المنتجة صناعيا مثل: الحلويات والسكر والكاكاو ومشتقات الألبان والسجق والمعجنات المعلّبة... إلى آخره، بل من الأفضل أن تختفي هذه الأغذية من قائمة طعام العائلة بأكملها. ويجب استبدال ذلك بنظام غذائي صحي يتكون من وجبات تحتوي على الفواكه الطازجة والفواكه المجففة والخضروات والبطاطا والمكسرات مثل (البندق والكستناء والجوز). وقم باقتناء كتب تذلك على وجبات خفيفة صحية ولذيذة ويحبها الأطفال في الوقت نفسه.

التدليك بالزيوت النباتية: قم بتدليك فروة رأس طفلك بلطف وذلك باستخدام مزيج من الزيوت النباتية المتوفرة، مثل زيت الزعتر، وقم بخلطه في زيوت ذات جودة عالية مثل زيت بذور العنب، وفق ما نقل موقع سينتروم دير غيزوندهايت الإلكتروني.

- تجنب التشارك بالمناشف وفرشاة الشعر والشامبو الكيميائي: وفي حالة "ثعلبة الشد"، كُن حذرا عند تمشيط شعر طفلك أو طفلتك بالفرشاة أو تجفيف شعر الطفل. كما ينبغي عدم استخدام عُصابات الشعر الضارة بالشعر، وتجنب منتجات "العناية بالشعر" الضارة. يفضل أيضا البحث عن شامبو يحتوي على مواد طبيعية ويكون خالياً من المواد الكيميائية.

- قم بتغيير شراشف السرير وغسلها بانتظام: وفي حالة العدوى الفطرية في فروة الرأس لا تسمح لطفلك أو طفلتك باستعمال المشط أو فرشاة الشعر أو المناشف التي يستعملها أفراد الأسرة الآخرين. وقم بانتظام بتغيير شراشف السرير وغسلها بالماء الساخن جدا للتأكد من خلوها من الجراثيم الفطرية.

ع.م/ ع.أ.ج