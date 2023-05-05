 مرض التقزم في سوريا نتاج سوء التغذية والحرب والفقر | DW الأخبار | DW | 05.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مرض التقزم في سوريا نتاج سوء التغذية والحرب والفقر

يتزايد عدد الأطفال المصابين بـ"التقزم" في سوريا وتحديدا في مناطق المخيمات، ويعود ذلك لأسباب عدة أهمها تداعيات الحرب والفقر وسوء التغذية

المزيد من المركز الإعلامي

يتزايد عدد الأطفال المصابين بـالتقزم في سوريا وتحديدا في المخيمات، ويعود ذلك لأسباب عدة أهمها الفقر

مرض التقزم في سوريا نتاج سوء التغذية والحرب والفقر 05.05.2023

افتتاح أول مدرسة لمبتوري الأطراف في مدينة إدلب

افتتاح أول مدرسة لمبتوري الأطراف في مدينة إدلب 18.08.2022

تنتشر في إدلب الأمراض الجلدية بين النازحين في المخيمات.

انتشار الأمراض الجلدية ما بين الأطفال في مخيمات النازحين في الشمال السوري 14.06.2022

بعد تعرض كثير منها للدمار جراء الحرب عادت الحمامات الأثرية في إدلب إلى العمل ولو بشكل جزئي..

الحمامات الأثرية في إدلب تراث شعبي ومتنفس للناس 15.02.2022

المزيد DW الأخبار

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin speaks next to the bodies of what he says are Wagner fighters killed in Russia-Ukraine conflict, in an undisclosed location, in this still image taken from video released May 5, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

الحرب في أوكرانيا .. دور مجموعة فاغنر وسمعتها السيئة 05.05.2023

أجرت سفن حربية وطائرات وغواصات من عشر دول تابعة لحلف النيتو مناورات في أقصى الشمال

إجراء مناورات للقوات البحرية التابع لحلف النيتو في أقصى الشمال الأوروبي 05.05.2023

بعد عمليتي إطلاق نار عشوائيتين في أقل من 48 ساعة، تعهّد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بعملية نزع سلاح ضخمة في بلاده.

الرئيس الصربي يتعهد نزع السلاح في البلاد بعد مجزرة جديدة 05.05.2023

صدمة وحزن في صربيا غداة إطلاق نار غير مسبوق داخل مدرسة

صدمة وحزن في صربيا غداة إطلاق نار غير مسبوق داخل مدرسة 05.05.2023

اقرأ أيضا

Syrian women recite prayers at an emergency shelter in the center of the city of Maarat Misrin, in the rebel-held northern part of the northwestern Idlib province one day after a deadly earthquake hit Syria and Turkey, on February 7, 2023. - The Syrian Red Crescent today pressed the United States and the European Union to lift sanctions and cough-up aid after a deadly earthquake killed more than 1,600 people across the war-torn country. (Photo by Abdulaziz KETAZ / AFP)

بعد ويلات الحرب.. الزلزال يضاعف معاناة المرأة في شمال سوريا 02.03.2023

وكأنّ ويلات الحرب لا تكفي، ليأتي الزلزال بكل هذا الدمار والضحايا. وهو الأمر الذي يثقل كاهل المرأة أكثر فأكثر ويزيد الأعباء عليها في شمال غرب سوريا، لاسيما وأن النقص هناك يشمل كل شيء، بما في ذلك الأدوية والرعاية الطبية.

People walk along an alley between tents at a camp for the displaced erected in the aftermath of the February 6 deadly earthquake that hit Syria and Turkey, in Jindayris in northwestern Syria on February 19, 2023. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP) (Photo by BAKR ALKASEM/AFP via Getty Images)

بعد كارثة الزلزال.. خطر الكوليرا يهدد السكان في شمال غرب سوريا 01.03.2023

بعد الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال في شمال غرب سوريا، هناك خشية من تفشي أمراض معدية في المنطقة وعلى رأسها الكوليرا. فما مخاطر ذلك وما هي الإجراءات التي يمكن أن تمنع أو توقف على الأقل انتشار الأمراض المعدية هناك؟

Muhammet Ruzgar, 5, is carried out by rescuers from the site of a damaged building, following an earthquake in Hatay, Turkey, February 7, 2023. REUTERS/Umit Bektas TPX IMAGES OF THE DAY

"كأنه يوم القيامة".. هكذا وثق نشطاء دمار زلزال تركيا وسوريا! 07.02.2023

منذ وقوع كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المقاطع والصور التي تسرد حدة الكارثة. كما وثق نشطاء عمليات الإنقاذ وما قام به مسعفون لإخراج المتضررين من تحت الأنقاض، خصوصا بسوريا.

Rescuers carry a victim on the rubble as the search for survivors continues in the aftermath of an earthquake, in rebel-held town of Jandaris, Syria February 7, 2023. REUTERS/Khalil Ashawi

لم يفرق الزلزال بينها.. النزاع السوري يعرقل غوث المناطق المنكوبة 07.02.2023

لم يفرق الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بين مناطق "سوريا الأسد"، ومناطق معارضته المدعومة من تركيا، وبين سوريا "الإدارة الذاتية" التي يشكل الأكراد عمودها الفقري. فكيف يؤثر النزاع السوري على فرص إغاثة المناطق المنكوبة؟