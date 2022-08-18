مرض التقزم في سوريا نتاج سوء التغذية والحرب والفقر

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يتزايد عدد الأطفال المصابين بـ"التقزم" في سوريا وتحديدا في مناطق المخيمات، ويعود ذلك لأسباب عدة أهمها تداعيات الحرب والفقر وسوء التغذية
وكأنّ ويلات الحرب لا تكفي، ليأتي الزلزال بكل هذا الدمار والضحايا. وهو الأمر الذي يثقل كاهل المرأة أكثر فأكثر ويزيد الأعباء عليها في شمال غرب سوريا، لاسيما وأن النقص هناك يشمل كل شيء، بما في ذلك الأدوية والرعاية الطبية.
بعد الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال في شمال غرب سوريا، هناك خشية من تفشي أمراض معدية في المنطقة وعلى رأسها الكوليرا. فما مخاطر ذلك وما هي الإجراءات التي يمكن أن تمنع أو توقف على الأقل انتشار الأمراض المعدية هناك؟
منذ وقوع كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المقاطع والصور التي تسرد حدة الكارثة. كما وثق نشطاء عمليات الإنقاذ وما قام به مسعفون لإخراج المتضررين من تحت الأنقاض، خصوصا بسوريا.
لم يفرق الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بين مناطق "سوريا الأسد"، ومناطق معارضته المدعومة من تركيا، وبين سوريا "الإدارة الذاتية" التي يشكل الأكراد عمودها الفقري. فكيف يؤثر النزاع السوري على فرص إغاثة المناطق المنكوبة؟
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