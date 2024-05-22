مرشح مفاجئ على طاولة بايرن ميونيخ

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونيخ مهتم بالحصول على خدمات مدرب شاب للإشراف على الفريق البافاري بداية من الموسم القادم. بايرن ميونيخ يريد وضع نهاية سريعة لرحلة البحث عن مدرب، والعودة إلى منصات التتويج بعد موسم "كارثي".

منذ إعلان خبر انفصال المدرب توماس توخيل وبايرن ميونيخ، والتقارير الصحفية تحاول التكهن بهوية المدرب القادم للفريق البافاري، الذي خرج هذا الموسم خاوي الوفاض لأول مرة منذ سنوات، ويحتاج إلى عمل كبير للعودة إلى مساره الصحيح.

وآخر الأسماء المطروحة بقوة على طاولة بايرن ميونيخ مُدرب شاب لا يتجاوز من العمر الـ 38. وفي هذا الشأن، ذكر موقع "شبورت" الألماني أن اسم فينسنت كومباني مدرب فريق بيرنلي الإنجليزي يُتداول بشكل واسع داخل أروقة بايرن ميونيخ لتدريب الفريق بداية من الموسم القادم.

وأشار موقع "شبورت"، بالاعتماد على معلومات مستقاة من الصحفي فلوريان بليتنبرغ من قناة "سكاي"، أنه "كانت هناك مناقشات مع محيط المدرب، والحقيقة أنه (كومباني) مُرشح مثير للاهتمام بشكل كبير لفريق بايرن ميونيخ".

وتابع المصدر ذاته أن فينسنت كومباني لديه "فرصة جيدة" لتولي مهمة تدريب بايرن ميونيخ في الأسابيع القليلة القادمة. وأضاف أن الدولي البلجيكي السابق يتمتع بسمعة طيبة رغم أنه فشل في البقاء مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كومباني مدرب شاب بفكر هجومي. صورة من: Danny Lawson/empics/picture alliance

وأردف نفس المصدر أن فينسنت كومباني أبدى بالفعل اهتماما بالإشراف على تدريب الفريق البافاري. بيد أن المدرب الشاب ليس الوحيد على قائمة المرشحين لتدريب بايرن ميونيخ، إذ أن هناك أسماء أخرى مثل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي انفصل رسميا عن فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي. بالإضافة إلى مدرب مانشستر يونايتد تين هاغ.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فريق برايتون الإنجليزي مهتم بدوره بخدمات فينسنت كومباني لتدريب الفريق بدلا من المدرب الإيطالي دي زيربي، الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

يُشار إلى بايرن ميونيخ، يُحاول من مدة طويلة العثور على مدرب يتولى مهمة تدريب الفريق بداية الموسم القادم. وحاول الفريق البافاري التعاقد مع أكثر من اسم على غرار: تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، أوناي إيمري مدرب أستون فيلا وغيرهم. بيد أن مساعي بايرن ميونيخ لم تُكلل بالنجاح، حسب ما أوردته وسائل إعلام مختلفة.