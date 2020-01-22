مرشح لرئاسة حزب ميركل يتعهد بمحاربة اللاسامية والتطرف اليميني

تعهد رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا اليوم الأحد ( الأول من مارس/آذار 2020) باتخاذ إجراءات حازمة من قبل الحكومة والمجتمع لمواجهة معاداة السامية والعنصرية والعنف اليميني.
وقال آرمين لاشيت الذي أعلن ترشحه لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد لدى لقاء مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بالقدس إن هناك مجددا معاداة للسامية وعنفا يمينيا في ألمانيا. وأضاف لاشيت: "أشعر بالخجل بأننا نعايش ذلك مجددا في ألمانيا بعد مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتس".
وأعلن لاشيت أن المصلحة الوطنية لألمانيا تتمثل في ضمان أمن دولة إسرائيل، وأضاف: "والمصلحة الوطنية تتمثل أيضا في ضمان أمن اليهود في ألمانيا". وأكد أنه يعتزم بزيارته أن يبعث بإشارة مفادها: "هناك في ألمانيا دولة قوية ومجتمع مدني قوي سوف يكافح العنصرية ومعاداة السامية والتمييز".
وزار لاشيت النصب التذكاري للمحرقة اليهودية (هولوكوست)، وقال في حضور الرئيس الإسرائيلي إنه لن يتم السماح مجددا على الإطلاق بأن يكون هناك معاداة للسامية أو عنصرية أو تمييز في ألمانيا، ولكنه أكد أيضا أنه لا يعتزم التركيز فقط على الماضي، بل مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين. وأضاف أنه انطلاقا من هذا، ستفتتح ولايته مكتبا للثقافة والعلوم والتعاون للشركات الناشئة في تل أبيب.
ووصف الرئيس الإسرائيلي لاشيت بأنه "صديق عظيم" لإسرائيل وأحد أهم الشخصيات في الحزب المسيحي الديمقراطي وأكثر الشخصيات الواعدة به.
م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ )
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
فريدريش ميرتس
الخبير الاقتصادي (62 عاماً) الذي اختفى من الساحة السياسية منذ عشر سنوات، عاد الآن للظهور على الواجهة، حيث أعلن استعداده للترشح لخلافة ميركل على منصب رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حسب صحيفة بيلد. وسيجري الانتخاب خلال المؤتمر العام للحزب في هامبورغ في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2018.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
مناهض لسياسة ميركل
كان ميرتس، وهو خبير اقتصادي، منافسا لميركل على مدى سنوات طويلة، ورئيسا سابقا للكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الإجتماعي (البافاري) بالبوندستاغ. وانتقد سياسة ميركل الخاصة باللاجئين وقال إن سياسة الباب المفتوح "قرار اتخذ بليل، ولم يكن سياسية أوروبية عن تفكير".
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
أنغريت كرامب ـ كارنباور
اختارتها ميركل كخليفة مستقبلية لها رغم قلة شهرتها على المستوى الاتحادي، بعد أن كانت رئيسة حكومة سارلاند. التنمية الاقتصادية التي "لا تترك أحدا في الخلف" هي واحدة من السياسات التي تؤمن بها كرامب ـ كارنباور. كما تعتبر واحدة من الداعين لسياسة ميركل المرحبة باللاجئين. وقد أعلنت بالفعل سعيها لتصبح رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
ينس شبان
أعلن هو الآخر خوضه الانتخابات على رئاسة الحزب. عمره 38 عاما فقط وأصبح برلمانيا اتحاديا عام 2002، وتقلد بعد ذلك منصب المتحدث باسم الصحة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حتى عام 2015. "شاب، مثلي الجنس ومحافظ" هكذا وصفته مجلة شتيرن. وقد كان وراء تمرير قرار القضاء على ازدواجية الجنسية الممنوح لبعض الشباب الأجانب منذ عام 2000، وذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي عام 2016.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
أورزولا فون دير لاين
هي أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في ألمانيا. بدأت حياتها المهنية في مجال الطب، حيث درست الصحة العامة في جامعة ستانفورد في أمريكا. واحدة من أهم المتحدثات في قضايا الأسرة. دعت إلى تحقيق مكاسب لأسر الجنود. وأثناء التحقيقات التي أجريت ضد المشتبه فيهم بالتطرف اليميني داخل الجيش، اعتبرت الاتهامات مسا معنويا بكيان الجيش. كما أنها واحدة من الداعين إلى توثيق الروابط الدفاعية للاتحاد الأوروبي.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
يوليا كلوكنر
تقود كتلة المعارضة للمحافظين في ولاية راينلاند بالاتينات. "ملكة النبيذ" سابقا تشغل حاليا منصب نائب ميركل داخل الحزب الديمقراطي المسيحي. درست العلوم السياسية واللاهوت. وهي معروفة بموقفها المائل إلى التحفظ إذ تعارض الإجهاض، وبحوث الخلايا الجذعية الجنينية واقترحت خطة بديلة لسياسة اللاجئين المعمتدة من طرف ميركل.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
بيتر ألتماير
رئيس ديوان المستشارية الذي يتبنى مواقف ميركل التقدمية في مجالات سياسية عديدة. قدم من سارلاند، وعمل لأول مرة في الاتحاد الأوروبي. ألتماير كان وزير البيئة سابقا، الذي يملك من العمر59 سنة، اشتهر بـ"دبلوماسية المطبخ". كما يلقب بـ"الحارس الشخصي لميركل" المدقق في تفاصيل السياسة والمتقبل لـ"للأفكارالخاصة بحماية البيئة".