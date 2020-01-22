مرشح لرئاسة حزب ميركل يتعهد بمحاربة اللاسامية والتطرف اليميني

تعهد رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا اليوم الأحد ( الأول من مارس/آذار 2020) باتخاذ إجراءات حازمة من قبل الحكومة والمجتمع لمواجهة معاداة السامية والعنصرية والعنف اليميني.

وقال آرمين لاشيت الذي أعلن ترشحه لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد لدى لقاء مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بالقدس إن هناك مجددا معاداة للسامية وعنفا يمينيا في ألمانيا. وأضاف لاشيت: "أشعر بالخجل بأننا نعايش ذلك مجددا في ألمانيا بعد مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتس".

وأعلن لاشيت أن المصلحة الوطنية لألمانيا تتمثل في ضمان أمن دولة إسرائيل، وأضاف: "والمصلحة الوطنية تتمثل أيضا في ضمان أمن اليهود في ألمانيا". وأكد أنه يعتزم بزيارته أن يبعث بإشارة مفادها: "هناك في ألمانيا دولة قوية ومجتمع مدني قوي سوف يكافح العنصرية ومعاداة السامية والتمييز".

وزار لاشيت النصب التذكاري للمحرقة اليهودية (هولوكوست)، وقال في حضور الرئيس الإسرائيلي إنه لن يتم السماح مجددا على الإطلاق بأن يكون هناك معاداة للسامية أو عنصرية أو تمييز في ألمانيا، ولكنه أكد أيضا أنه لا يعتزم التركيز فقط على الماضي، بل مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين. وأضاف أنه انطلاقا من هذا، ستفتتح ولايته مكتبا للثقافة والعلوم والتعاون للشركات الناشئة في تل أبيب.

ووصف الرئيس الإسرائيلي لاشيت بأنه "صديق عظيم" لإسرائيل وأحد أهم الشخصيات في الحزب المسيحي الديمقراطي وأكثر الشخصيات الواعدة به.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ )