 مرشح لخلافة ميركل يدعو للتصويت بشأن الميثاق الأممي للهجرة | أخبار | DW | 19.11.2018

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أخبار

مرشح لخلافة ميركل يدعو للتصويت بشأن الميثاق الأممي للهجرة

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان، المرشح لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، للتصويت داخل الحزب على ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة خلال الاجتماع الاتحادي للحزب مطلع شهر ديسمبر القادم.

Deutschland Berlin Angela Merkel und Jens Spahn (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

في ظل المعارضات الصادرة من جانب دول كثيرة لميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية "جميع أسئلة المواطنين مطروحة على الطاولة ويجب الإجابة عليها، وإلا سيلاحقنا ذلك سياسيا بشكل سريع. سنوقع نحن أيضا فيما بعد إذا لزم الأمر".

وأضاف الوزير الألماني أنه لابد أيضا من إجراء نقاش مكثف بشأن هذا الميثاق داخل الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، وقال "يتعين علينا فعل ذلك بشكل منفتح أيضا خلال اجتماع الحزب وأن نصوت على الإجراء الذي سيتم اتخاذه فيما بعد".

 

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ما جدوى ميثاق الهجرة العالمي الذي تصر عليه ألمانيا؟

 

ومن شأن الحزمة، التي أقرتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، أن تنظم أمور الهجرة واللجوء على نحو أفضل، ومن المقرر توقيعها في المغرب خلال مؤتمر دولي منتظر هناك في كانون الثاني / ديسمبر القادم. يذكر أن 192 دولة صادقت في شهر تموز/ يوليو الماضي على معاهدة الهجرة، التي تعد غير ملزمة بموجب القانون الدولي.

وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة، التي لم تنضم للمعاهدة من البداية، وانسحبت المجر والنمسا والدنمارك واستراليا وجمهورية التشيك وبلغاريا وإستونيا في وقت لاحق. وانتقد شبان تعامل الحكومة الألمانية حتى الآن مع الوثيقة، وأوضح ذلك بقوله: "لأننا لم نواجه النقاش بشكل فعال، نشأ انطباع كما وأننا مضطرون لإخفاء شيء وأن الوثيقة تضرنا"، مضيفا أن عدم الشفافية يدعم فقدان الثقة.

ح.ز / ه.د (د.ب.أ)

 

  • Exhibition in the Neanderthal Museum Two Million Years of Migration (Neanderthal Museum Mettmann)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وجهٌ مقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة تُظهر ثلاثة ألوان بشرة مختلفة. بهذا المنشور تمكن متحف نياندرتال من جذب انتباه الزوار إلى المعرض الحالي الذي يتمحور حول الهجرة، حيث سيسلط الضوء على معلومات هامة جداً. هل تعلم بأن تطور البشرة البيضاء يعود إلى حوالي 4500 عام فقط؟

  • A work by Brazilian artist Angélica Dass depicting human skin colors. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

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  • Modern means used by the show - videos,audios and screens illustrating migratory routes. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    يستخدم المعرض تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة. وإلى جانب الحقائب التي عفا عليها الزمن، يوجد محطات صوتية وأشرطة فيديو تزود الزائر بمعلومات عن أنماط الهجرة التي قام بها أسلافه. كما تعرض شاشات اللمس طرق الهجرة على خريطة العالم.

  • A wedge and a metal vessel show that different population groups interacted with each other. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وعندما هاجر المزارعون من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا منذ ما يقارب 7500 سنة، واجهوا السكان المحليين- الصيادين وجامعي الأغلال. واختلطت كلتا المجموعتين ثقافيا ووراثياً، مما أدى إلى انتشار زراعة الأراضي وتربية الماشية، وبناء المنازل، وأعمال المعادن في أوروبا في وقت لاحق.

  • Information cubes inform visitors about the reasons for migration. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    من ومتى ذهبوا إلى أين؟ هذه المكعبات المعرفية المتحركة، تقدم إجابات عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بهجرة أجدادنا. إذ كانت التغييرات المناخية ونقص الغذاء ترغم الناس على البحث عن بلاد جديدة يعيشون فيها.

  • In video interviews, people answer questions on their migration background. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟

  • A little toy horse in a wooden box. The migration show is also aimed at children. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.


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