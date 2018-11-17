مرشح لخلافة ميركل يدعو للتصويت بشأن الميثاق الأممي للهجرة

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان، المرشح لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، للتصويت داخل الحزب على ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة خلال الاجتماع الاتحادي للحزب مطلع شهر ديسمبر القادم.
في ظل المعارضات الصادرة من جانب دول كثيرة لميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية "جميع أسئلة المواطنين مطروحة على الطاولة ويجب الإجابة عليها، وإلا سيلاحقنا ذلك سياسيا بشكل سريع. سنوقع نحن أيضا فيما بعد إذا لزم الأمر".
وأضاف الوزير الألماني أنه لابد أيضا من إجراء نقاش مكثف بشأن هذا الميثاق داخل الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، وقال "يتعين علينا فعل ذلك بشكل منفتح أيضا خلال اجتماع الحزب وأن نصوت على الإجراء الذي سيتم اتخاذه فيما بعد".
ومن شأن الحزمة، التي أقرتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، أن تنظم أمور الهجرة واللجوء على نحو أفضل، ومن المقرر توقيعها في المغرب خلال مؤتمر دولي منتظر هناك في كانون الثاني / ديسمبر القادم. يذكر أن 192 دولة صادقت في شهر تموز/ يوليو الماضي على معاهدة الهجرة، التي تعد غير ملزمة بموجب القانون الدولي.
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة، التي لم تنضم للمعاهدة من البداية، وانسحبت المجر والنمسا والدنمارك واستراليا وجمهورية التشيك وبلغاريا وإستونيا في وقت لاحق. وانتقد شبان تعامل الحكومة الألمانية حتى الآن مع الوثيقة، وأوضح ذلك بقوله: "لأننا لم نواجه النقاش بشكل فعال، نشأ انطباع كما وأننا مضطرون لإخفاء شيء وأن الوثيقة تضرنا"، مضيفا أن عدم الشفافية يدعم فقدان الثقة.
ح.ز / ه.د (د.ب.أ)
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