 مرشح لخلافة ميركل: لا مكان للشريعة على الأرض الألمانية | أخبار | DW | 28.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مرشح لخلافة ميركل: لا مكان للشريعة على الأرض الألمانية

استغل المرشحون الثلاثة، الأوفر حظا لخلافة ميركل على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، انعقاد مؤتمر الإسلام لتوجيه رسائل للمسلمين. فريدريش ميرتس، أحد الثلاثة، خاطب المسلمين قائلا: "لا مكان للشريعة على الأرض الألمانية".

Deutschland CDU-Regionalkonferenz Düsseldorf l Ex-Fraktionschef Friedrich Merz (picture alliance/dpa/F. Gambarini)

فريدريتش ميرتس

طالب فريدريش ميرتس، أحد المرشحين البارزين لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المسلمين في بلاده بقبول القانون الألماني بلا قيود.

وقال ميرتس، وهو الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، خلال مؤتمر إقليمي للحزب في دوسلدورف اليوم الأربعاء (28 تشرين الثاني/ نوفمبر): "لا يوجد هنا شريعة (قانون إسلامي) على الأرض الألمانية"، وطالب ميرتس بتحسين رقابة الدولة على مدارس تحفيظ القرآن.

مختارات

أنغيلا ميركل تخلت عن رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي ، والأمينة العامة أنغريت كرامب ـ كارينباور ترشحت لنيل الخلافة. وفي السباق من أجل أقوى منصب في الحزب اعلنت المرشحة عن عزمها لقيادة تحولات كبيرة داخل معسكر المحافظين. (10.11.2018)

سترث أنغريت كرامب-كارنباور أو فريدريش ميرتس أو ينس شبان زعامة الحزب المسيحي الديموقراطي خلفاً لميركل، وبهذا تصبح (أو يصبح) قاب قوسين أو أدنى من المستشارية. كيف تبدو سياسات كل منهم تجاه الولايات المتحدة وروسيا واللاجئين؟ (05.11.2018)

كما شدد على أن مبدأ حرية الأديان ينطبق في ألمانيا على المسلمين أيضا "ولكن مجمل بقية القانون العلماني لهذه الدولة" ينطبق عليهم أيضا "بدون أي قيود".

وكانت أنغريت كرامب-كارنباور، الأمينة العامة للحزب والتي تنافس ميرتس على رئاسة الحزب، قالت إذا لم تكن هناك رغبة في وجود مدارس قرآن في ألمانيا، فإنه يجب تقديم عرض من الدولة لإيجاد تدريس للديانة الإسلامية بالألمانية. ورأت كرامب-كارنباور أنه يجب تدريب مدرسي الدين الإسلامي باللغة الألمانية على غرار ما فعلته ولاية شمال الراين فيستفاليا.

من جانبه، طالب وزير الصحة ينس شبان، الذي ينافس أيضا على رئاسة الحزب، بعدم السماح بتمويل من الخارج للمساجد في ألمانيا، وقال: "نريد أن يفتتح المساجد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وليس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان". وذلك في إشارة إلى افتتاح الرئيس التركي للمسجد الكبير في مدينة كولونيا.

كلام المرشحين الثلاثة لخلافة ميركل على رئاسة الحزب المسسيحي الدييمقراطي، تزامن مع انعقاد النسخة الرابعة من "مؤتمر الإسلام" برئاسة وزير الداخلية هورست زيهوفر. الوزير المحافظ دعا بدوره الاتحادات الإسلامية إلى الابتعاد عن الدول المانحة والاعتماد على تمويل ذاتي.

أ.ح/ف.ي (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:53
بث مباشر الآن
02:53 دقيقة

آراء المسلمين حول مؤتمر الإسلام في ألمانيا

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

آراء المسلمين حول مؤتمر الإسلام في ألمانيا  

مواضيع ذات صلة

Deutsche Islam-Konferenz 2018

تكوين الأئمة في ألمانيا.. في صلب نقاشات "مؤتمر الإسلام" 28.11.2018

في "مؤتمر الإسلام" الرابع يجري الحديث حول قضايا مثل الاندماج وحياة المسلمين في ألمانيا. لكن هناك قضية مهمة تشغل بال المعنيين، تتعلق بمسألة إعداد الأئمة، حيث يجري التأكيد على معرفتهم للغة الألمانية ودراستهم في ألمانيا.

Deutsche Islam-Konferenz 2018

زيهوفر في مؤتمر الإسلام: المسلمون ينتمون إلى ألمانيا 28.11.2018

كان معظم المراقبين يتوقعون أن تطغى جملة وزير الداخلية الألماني زيهوفر "الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا" على فعاليات النسخة الرابعة من "مؤتمر الإسلام". بيد أن الوزير عدل عن جملته تلك قائلا: "المسلمون ينتمون إلى ألمانيا".

Pressekonferenz Friedrich Merz

ميركل تواجه صعود خصم قديم داخل حزبها ـ هل هو الثأر؟ 31.10.2018

هل تكمل ميركل ولايتها الرابعة وتبقى مستشارة لألمانيا حتى 2021؟ يرى المراقبون أن الأمر يتعلق بمن سيخلفها على رئاسة الحزب في نهاية العام الحالي. ويرى هؤلاء أن حظوظها في البقاء ستتلاشى لو فاز خصمها القديم فريدريش ميرتس.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  