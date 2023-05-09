مرشح كردي في الانتخابات البرلمانية التركية

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آزاد باريش كردي أيزيدي وناشط في حقوق الإنسان يحاول كسب كل صوت ممكن في ديار بكر ذات الغالبية الكردية في الانتخابات البرلمانية التركية. وحملته لا تركز فقط على مسألة الهوية
بعد دعم استمر عقدين لحزب العدالة والتنمية وزعيمه الرئيس رجب طيب أردوغان، يبدو أن أكراد تركيا يصطفون هذه المرة مع كمال كليجدار أوغلو، مرشح المعارضة. لماذا يراهن الأكراد على غريم أردوغان وحلفائه؟
منذ عام 2017 يتواجد عثمان كافالا في السجن. إنه رجل أعمال وناشط في الحقوق المدنية وراع للفنون، لكن حكومة أردوغان تعتبره عدوا للدولة. وفي مقابلة مع DW يوضح كافالا لماذا لا يزال مفعما بالأمل رغم كل ذلك.
اعتقلت الشرطة التركية أكثر من 100 شخص للاشتباه في صلتهم بمسلحين في عملية تندرج في إطار "مكافحة الإرهاب" وتستهدف حزب العمال الكردستاني وشملت سياسيين ومحامين وصحفيين.
تعتزم المعارضة التركية إجراء تغييرات عميقة وشاملة على المشهد السياسي التركي وحتى على مستوى السياسة الدولية إن هي فازت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. فما هي حدود وملامح هذه التغييرات؟
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