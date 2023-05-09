 مرشح كردي في الانتخابات البرلمانية التركية | DW الأخبار | DW | 10.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مرشح كردي في الانتخابات البرلمانية التركية

آزاد باريش كردي أيزيدي وناشط في حقوق الإنسان يحاول كسب كل صوت ممكن في ديار بكر ذات الغالبية الكردية في الانتخابات البرلمانية التركية. وحملته لا تركز فقط على مسألة الهوية

المزيد من المركز الإعلامي

تركيا على وشك انتخاب رئيس جديد. التنافس قوي بين الرئيس أردوغان ومتحديه الرئيسي زعيم المعارضة كمال ، غاندي تركيا.

تركيا على وشك الانتخابات ودور مهم للناخبين الشباب 09.05.2023

انتشار ظاهرة الانتحار في لبنان، يأتي هذا في ظل أزمات سياسية واقتصادية تعاني منها البلاد منذ سنوات.

ظاهرة الانتحار تزداد في لبنان بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 09.05.2023

تأتي احتفالات هذا العام ، المعروفة باسم يوم النصر ، في وقت تنهمك فيه روسيا في غزوها لأوكرانيا.

روسيا تحتفل بالذكرى السنوية لانتصارها على ألمانيا النازية 09.05.2023

فرستابن المذهل يفوز في ميامي رغم انطلاقه من المركز التاسع

فرستابن المذهل يفوز في ميامي رغم الانطلاق من المركز التاسع 08.05.2023

المزيد DW الأخبار

نصف نهائي إيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ميلان وإنتر ميلان

إنتر ميلان يواجه غريمه ميلان في نصف نهائي أبطال أوروبا 10.05.2023

احتجاجات عنيفة في باكستان بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهمة التورط في قضايا فساد.

احتجاجات في باكستان بسبب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان 10.05.2023

عمليات البحث عن المفقودين تتواصل بعد الفيضانات المدمرة في الكونغو، فيما تتلاشى الآمال بالعثور على المفقودين أحياء.

عمليات البحث عن المفقودين تتواصل بعد الفيضانات المدمرة في الكونغو 10.05.2023

مقتل ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي في غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يقتل قادة في الجهاد الإسلامي 10.05.2023

اقرأ أيضا

Campaign posters with photos of Turkey's presidential candidates, the leader of the opposition Republican People's Party (CHP) Kemal Kilicdaroglu and Turkish President Recep Tayyip Erdogan are being displayed in Istanbul, Turkey, on May 2, 2023. General elections will be held in Turkey on May 14, 2023 to elect the President of Turkey and to elect the parliamentary elections. (Photo by Umit Turhan Coskun/NurPhoto)

خيار الضرورة لا القناعة: الأكراد يدعمون منافس أردوغان 07.05.2023

بعد دعم استمر عقدين لحزب العدالة والتنمية وزعيمه الرئيس رجب طيب أردوغان، يبدو أن أكراد تركيا يصطفون هذه المرة مع كمال كليجدار أوغلو، مرشح المعارضة. لماذا يراهن الأكراد على غريم أردوغان وحلفائه؟

HANDOUT - 23.11.2015, Türkei, Istanbul: Osman Kavala, Gründer von Anadolu Kültür, posiert für ein Foto in der Hauptniederlassung von Anadolu Kültür. Der in der Türkei inhaftierte Kulturförderer Osman Kavala erhält den Menschenrechtspreis der Tonhalle Düsseldorf 2022. Das teilte die Pressestelle des Konzerthauses am Freitag mit. Foto: Kerem Uzel/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

DW تحاور المعارض التركي البارز عثمان كافالا في سجنه.. فماذا قال؟ 09.05.2023

منذ عام 2017 يتواجد عثمان كافالا في السجن. إنه رجل أعمال وناشط في الحقوق المدنية وراع للفنون، لكن حكومة أردوغان تعتبره عدوا للدولة. وفي مقابلة مع DW يوضح كافالا لماذا لا يزال مفعما بالأمل رغم كل ذلك.

Turkish police officers stand guard as a group of pro-Palestinian stage a protest outside the Israeli embassy in Ankara, Turkey, Monday, Dec. 5, 2016, hours after the new Israeli ambassador Eitan Naeh presented his letter of credentials to Turkey's President Recep Tayyip Erdogan. Naeh arrived last week as the two countries seek to mend relations that soured after a deadly Israeli naval raid on a Turkish ship headed for Gaza. The incident prompted six years of animosity which ended with a reconciliation deal clinched in June.(AP Photo/Burhan Ozbilici) |

تركيا - توقيف أكثر من مئة شخص بتهمة "الإرهاب" 25.04.2023

اعتقلت الشرطة التركية أكثر من 100 شخص للاشتباه في صلتهم بمسلحين في عملية تندرج في إطار "مكافحة الإرهاب" وتستهدف حزب العمال الكردستاني وشملت سياسيين ومحامين وصحفيين.

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri e.V. yolsuzluğuyla ilgili ikisi ıslak imzalı 4.5 milyon Euro’luk 18 belgeyi basına dağıttı.

ماهي خطط المعارضة التركية للإصلاح وتغيير سياسات أردوغان؟ 06.05.2023

تعتزم المعارضة التركية إجراء تغييرات عميقة وشاملة على المشهد السياسي التركي وحتى على مستوى السياسة الدولية إن هي فازت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. فما هي حدود وملامح هذه التغييرات؟