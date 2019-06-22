مرشح السلطة يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

تصدر مرشح الحزب الحاكم في موريتانيا محمد ولد الغزواني نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت وذلك بعد فرز 80 بالمائة من الأصوات. وذكر موقع (وكالة أنباء موريتانية مستقلة) الإخباري أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد (23 يونيو/ حزيران 2019) أن ولد الغزواني، وزير الدفاع السابق، حصل على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات حتى الآن.

كما أعلن الغزواني شخصيا فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحضور الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

وجاء في بيان لجنة الانتخابات الموريتانية أن ولد الغزواني المدعوم من أحزاب الأغلبية الرئاسية حصل على 336 ألفا و 748 صوتا بنسبة 50.56 في المائة، فيما حصل سيدي محمد ولد بو بكر المدعوم من حزب تواصل الإسلامي المعارض على 122 ألفا و 726 صوتا بنسبة 18.43 في المائة، فيما حصل الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد على 119 ألفا و 904 أصوات بنسبة 18 بالمئة بينما حصل كان حاميدو بابا مرشح "العيش المشترك" على 59 ألفا و 105 أصوات بنسبة 8.87 بالمائة.

شهدت اللجان الانتخابية في موريتانيا إقبالا كبيرا لانتخاب رئيس جديد للبلاد

وهذه الانتخابات هي الأولى في تاريخ البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960، التي يختار فيها الناخبون خليفة لرئيس منتخب ديمقراطيا. ومحمد ولد الغزواني هو جنرال سابق وإذا فاز رسميا فسيخلف الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي يترك منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة.

مشاهدة الفيديو 01:35 شارك المعارضة الموريتانية: هناك مؤشرات عن تزوير الانتخابات إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3KvPa المعارضة الموريتانية: هناك مؤشرات عن تزوير الانتخابات

وحتى قبل إغلاق مراكز الاقتراع مساء أمس، قال المتحدث باسم الغزواني للصحفيين إن وزير الدفاع السابق سيفوز بأغلبية صريحة تجنبه خوض جولة إعادة الشهر المقبل. وقال المتحدث سيدي ولد دومان "مرشحنا سيحقق فوزا كبيرا. سيصلكم التأكيد خلال ساعات قليلة".

وشكا مرشحون للمعارضة في وقت سابق من احتمال حدوث تزوير مشيرين إلى غياب المراقبين الدوليين وتولي شركة تربطها صلات بالحزب الحاكم مسؤولية طباعة بطاقات الاقتراع.

وقالت السلطات الانتخابية إنه لم تكن هناك أي اعتبارات سياسية في ترسية عقد طباعة البطاقات.

ص.ش/ح.ز (د ب أ، رويترز)