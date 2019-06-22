 مرشح السلطة يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الموريتانية | أخبار | DW | 23.06.2019

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أخبار

مرشح السلطة يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

أعلن مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا محمد شيخ الغزواني فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات  الرئاسية، في تصريح أدلى به بحضور الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، ونقلته صحافيون كانوا في المكان.

Mauretanien | Präsidentschaftswahlen (Getty Images/AFP/S. Kambou)

 

تصدر مرشح الحزب الحاكم في موريتانيا محمد ولد الغزواني نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت وذلك بعد فرز 80 بالمائة من الأصوات. وذكر موقع (وكالة أنباء موريتانية مستقلة) الإخباري أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد (23 يونيو/ حزيران 2019) أن ولد الغزواني، وزير الدفاع السابق، حصل على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات حتى الآن.

كما أعلن الغزواني شخصيا فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات  الرئاسية بحضور الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

وجاء في بيان لجنة الانتخابات الموريتانية أن ولد الغزواني المدعوم من أحزاب الأغلبية الرئاسية حصل على 336 ألفا و 748 صوتا بنسبة 50.56 في المائة، فيما حصل سيدي محمد ولد بو بكر المدعوم من حزب تواصل الإسلامي المعارض على 122 ألفا و 726 صوتا بنسبة 18.43 في المائة، فيما حصل الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد على 119 ألفا و 904 أصوات بنسبة 18 بالمئة بينما حصل كان حاميدو بابا مرشح "العيش المشترك" على 59 ألفا و 105 أصوات بنسبة 8.87 بالمائة.

Mauretanien | Präsidentschaftswahlen (Getty Images/AFP/S. Kambou)

شهدت اللجان الانتخابية في موريتانيا إقبالا كبيرا لانتخاب رئيس جديد للبلاد

وهذه الانتخابات هي الأولى في تاريخ البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960، التي يختار فيها الناخبون خليفة لرئيس منتخب ديمقراطيا. ومحمد ولد الغزواني هو جنرال سابق وإذا فاز رسميا فسيخلف الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي يترك منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة.

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المعارضة الموريتانية: هناك مؤشرات عن تزوير الانتخابات

وحتى قبل إغلاق مراكز الاقتراع مساء أمس، قال المتحدث باسم الغزواني للصحفيين إن وزير الدفاع السابق سيفوز بأغلبية صريحة تجنبه خوض جولة إعادة الشهر المقبل. وقال المتحدث سيدي ولد دومان "مرشحنا سيحقق فوزا كبيرا. سيصلكم التأكيد خلال ساعات قليلة".

وشكا مرشحون للمعارضة في وقت سابق من احتمال حدوث تزوير مشيرين إلى غياب المراقبين الدوليين وتولي شركة تربطها صلات بالحزب الحاكم مسؤولية طباعة بطاقات الاقتراع.

وقالت السلطات الانتخابية إنه لم تكن هناك أي اعتبارات سياسية في ترسية عقد طباعة البطاقات.

 

ص.ش/ح.ز (د ب أ، رويترز)

  • Wrapped in a vibrant pink scarf, Schweda, sits on the ground with one of her children

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  • A boy sits in rubbish along the side of a road

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    الفقر المدقع

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  • A young boy stands in front of a makeshift house

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    على مشارف العاصمة نواكشوط توجد الأحياء الفقيرة، حيث يعيش عبيد سابقون، بالإضافة إلى سكان الأرياف الفقراء في غيتو على شاكلة أكواخ الصفيح.

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  • Portrait of Messaoud Boubacar and former slave Matallah

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

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  • A woman stands in a doorway to a makeshift shack

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

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  • A young girl wearing a dress stands alone in a makeshift house

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    مجتمع خال من الآباء

    "في مجتمع العبودية لا يوجد آباء"، كما يقول مسعود أبو بكر الناشط في مجال مناهضة العبودية. يغيب دور الأب تماما، حيث أن المستعبِدين "يمتلكون" النساء، وعندما يصبحن حوامل ويصبح لديهن أطفال، يتم بيعهن أو يفعلون بهن ما يشاؤون.

  • Portrait of Yarg, a boy of 11

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    العدالة الغائبة

    في يمين الصورة يظهر الطفل يرق البالغ من العمر 11 عاما، وهو من العبيد القلائل الذين نجحوا في تقديم مستعبديهم إلى المحاكمة . تم الحكم على الرجل بسنتين سجنا، في جريمة من المفروض أن يكون أخف حكم فيها هو عشر سنوات سجنا.

  • Men ride donkey carriages through a rubbish-filled street

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    الهوة بين الفقراء و الأغنياء

    موريتانيا واحدة من أغنى بلدان غرب افريقيا، ومع ذلك فأن مداخيل الصيد البحري والموارد المعدنية لا تجد طريقها إلى كافة شرائح الشعب الموريتاني.

  • A woman sits on a dirt floor caring for a child

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    استعادة الكرامة

    يعيش معطى الله اليوم رفقة زوجته وابنه في فقر مدقع، ولكن بالرغم من كل التحديات التي ينبغي أن يواجهها، إلا أنه استعاد كرامته الإنسانية والأمل في مستقبل أفضل.

    الكاتب: روبرت آشر/ صفاء فاقي/ ريم نجمي


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