مرشحة ترامب للمحكمة العليا تمتلك بندقية وتتهرب من الأسئلة المحرجة

خلال توجيه الأسئلة لها من قبل اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)، أكدت إيمي كوني باريت، القاضية التي رشحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا أنها ستفصل معتقداتها الدينية الخاصة عن أي أحكام قضائية ستصدرها.

وقالت لأعضاء مجلس الشيوخ المسؤولين عن تأكيد تعيينها "لا يمكن للقضاة أن يستيقظوا ذات صباح ويقولوا: لدي هدف في حياتي، أحب أو أكره الأسلحة النارية، أحب أو أكره الإجهاض، وفرض إرادتهم".

وبعد تعرضها لعدد كبير من الأسئلة بعد اليوم الأول المخصص للبيانات العامة، اعترفت القاضية باريت بأنها تملك بندقية وتتمسك بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية.

ورفضت باريت الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالإجهاض على وجه التحديد، مشيرة إلى أنه سيكون من غير المناسب أن يوضح المرشح مسبقا كيف سيبت في القضايا المعروضة على المحكمة. وذكرت: "لا يمكنني التعبير عن آرائي بشأن القضايا أو أن التزم مسبقا" بنتيجة معينة. وأكدت أن قرارها بأن يكون لها عائلة كبيرة متعددة الأعراق وأن تجعل الإيمان جزءا أساسيا من حياتهم هو خيار خاص. وأوضحت باريت للجنة القضائية بمجلس الشيوخ: "أنا ملتزمة بسيادة القانون".

وقد أحجمت باريت عن التعليق على حقوق المثليين. وبعد الإلحاح عليها لبيان الكيفية التي ستكون عليها أحكامها بشأن حقوق المثليين، رفضت باريت إعطاء إجابة واضحة وتجنبت الأسئلة المتعلقة بزواج المثليين، بينما تعهدت بعدم التمييز في الأحكام. وقالت باريت: "لم أفرق قط على أساس التفضيل الجنسي"، مشيرةً إلى التمييز العنصري، ووصفت كليهما بـ "البغيضين".

وبدأت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، في وقت سابق اليوم توجيه الأسئلة إلى باريت وهى العملية التي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، حيث سيتمكن النواب خلال تلك العملية من توجيه الأسئلة للقاضية، التي ستحل محل روث بادر غينسبيرغ، أيقونة الجناح الليبرالي للمحكمة، التي توفيت الشهر الماضي بعد معركة مع السرطان. وسيتاح لكل عضو في مجلس الشيوخ وقت طويل لاستجواب القاضية.

وإذا تم تعيين القاضية باريت فعلياً، ستضم المحكمة العليا ستّة قضاة محافظين من أصل تسعة، وهي أكثرية متينة يمكن أن تحافظ على تأثير دونالد ترامب على الولايات المتحدة حتى بعد انتهاء رئاسته.

ع.ج.م/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)