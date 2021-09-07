مرشحة الخضر لخلافة ميركل تريد سحب النووي الأمريكي من ألمانيا

أبدت مرشحة حزب الخضر لمنصب مستشار ألمانيا، انالينا بيربوك، رغبتها في السعي إلى إزالة القنابل النووية الأمريكية في ألمانيا، إذا فازت في الانتخابات المقبلة. وقالت إنه يتعين على الحكومة الألمانية الجديدة اتخاذ موقف واضح بشأن محادثات نزع السلاح النووي الأمريكية الروسية.

وكانت واشنطن وموسكو بدأتا محادثات جديدة في تموز/يوليو الماضي لنزع السلاح، والتي تم الاتفاق عليها سابقًا في قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت بيربوك مساء الاثنين خلال جلسة أسئلة وأجوبة على قناة (إيه آر دى ARD): "بالطبع جزء من نزع السلاح هذا يجب أن يحدث للأسلحة النووية الأمريكية هنا في ألمانيا وفي كل أوروبا". وأضافت: "لدينا فرصة سانحة في الوقت الراهن ويجب أن ننتهزها وألا نستمر في اتباع سياسات خارجية".

وتستضيف ألمانيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا وهولندا وتركيا أسلحة كجزء من برنامج الردع النووي لحلف شمال الأطلسي.

وتشير التقديرات إلى تخزين حوالي 20 قنبلة نووية في قاعدة بويشل الجوية الألمانية في منطقة إيفل لاستخدامها في حالات الطوارئ من قبل الجيش الألماني.

ويؤيد الخضر وحزب اليسار وقادة المجموعات البرلمانية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي سحب الأسلحة النووية الأمريكية. ويعارض ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) بزعامة أنغيلا ميركل وشقيقه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU).

وستجري الانتخابات الألمانية في 26 أيلول/سبتمبر.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)