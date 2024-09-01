مرشحا الرئاسة الأميركية يتبادلان انتقادات لاذعة بشأن الحرب في أوكرانيا وغزة

سياسةالولايات المتحدة الأمريكيةمرشحا الرئاسة الأميركية يتبادلان انتقادات لاذعة بشأن الحرب في أوكرانيا وغزةTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoسياسةالولايات المتحدة الأمريكية2024/9/11١١ سبتمبر ٢٠٢٤مرشحا الرئاسة الأميركية يتبادلان انتقادات لاذعة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب في غزة، حيث ادعى دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، بأن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس تكره إسرائيل، وهو ما نفته هارس بشدةhttps://p.dw.com/p/4kWJcإعلان