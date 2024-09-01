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سياسةالولايات المتحدة الأمريكية

مرشحا الرئاسة الأميركية يتبادلان انتقادات لاذعة بشأن الحرب في أوكرانيا وغزة

١١ سبتمبر ٢٠٢٤

مرشحا الرئاسة الأميركية يتبادلان انتقادات لاذعة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب في غزة، حيث ادعى دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، بأن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس تكره إسرائيل، وهو ما نفته هارس بشدة

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