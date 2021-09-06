مرسيدس والسيارات ذاتية القيادة

تعرف على مزايا "سيارة المستشار" المصفحة من مرسيدس

سيارة محصنة يمكن قيادتها بشكل جيد حتى مع وجود إطار مثقوب أو هجوم بأسلحة كيماوية، ومن المؤمل أن تستخدم من قبل المستشار الجديد في ألمانيا، لكن ليس عليك الفوز في الانتخابات لشراء هذه السيارة المصفحة. فما هي مزاياها؟