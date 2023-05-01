مرسيدس في لبنان

الفيدرالية.. حل مناسب لأزمة السلطة في لبنان؟

على إيقاع الانهيارات المتلاحقة في لبنان، يتصاعد الحديث عن وجوب الانتقال إلى نظام سياسي جديد، قوامه اللامركزية أو الفيدرالية. ورغم أن طرح الفيدرالية ليس جديدا، يعود الحديث عنها إلى الواجهة عند كل مرحلة سياسية انتقالية.