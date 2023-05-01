مرسيدس في لبنان

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اللبنانيون مهووسون بالسيارات. وخاصة طرازات مرسيدس القديمة. فهي تذكرهم بالأوقات التي كان العالم فيها لا يزال على ما يرام.
بينما يغرق العديد من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين في البحر أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، لا تزال محاولات ركوب البحر مستمرة، بل إن العديدين بدؤوا يستعدون لرحلاتٍ جديدة بعد رمضان.
أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قراراً بتقديم التوقيت ساعة بدلاً من بدء العمل بالتوقيت الصيفي، لكن الكنيسة المارونية ذات النفوذ بلبنان أعلنت أنها ستخالف القرار ووصفته بالـ"مفاجئ". وضع يثير الارتباك في بلد الأرز
حذر خبراء ومتابعون للشأن اللبناني من انهيار جميع مؤسسات الدولة في لبنان، وأكد بعضهم أن البلد يشهد حالة تفكك شبه مطلق وسط انقسام سياسي حاد تسبب في عدم الاتفاق إلى اليوم على اسم رئيس الجمهورية الجديد.
على إيقاع الانهيارات المتلاحقة في لبنان، يتصاعد الحديث عن وجوب الانتقال إلى نظام سياسي جديد، قوامه اللامركزية أو الفيدرالية. ورغم أن طرح الفيدرالية ليس جديدا، يعود الحديث عنها إلى الواجهة عند كل مرحلة سياسية انتقالية.
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