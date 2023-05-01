 مرسيدس في لبنان | عالم السرعة | DW | 18.05.2023

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عالم السرعة

مرسيدس في لبنان

اللبنانيون مهووسون بالسيارات. وخاصة طرازات مرسيدس القديمة. فهي تذكرهم بالأوقات التي كان العالم فيها لا يزال على ما يرام.

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في بيروت انطلقت تظاهرة تدعو لمواجهة الانهيار الذي يهدد البلاد. ودعمت المظاهرة حقوق العمال الأجانب في البلاد.

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تحقيقات أوروبية مع مسؤولين مصرفيين لبنانيين..ماذا بعد؟

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يحاول اللبنانيون رغم الظروف المعيشية الصعبة الاحتفال بعيد الميلاد ورسم البسمة على وجوه الأطفال من مختلف الديانات

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رفع الرسوم الجمركية يزيد من الضغوط على اللبنانيين مع تأخر إصلاحات اقتصادية 27.12.2022

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عالم السرعة - سر حب اللبنانيين للمرسيدس القديمة 18.05.2023

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