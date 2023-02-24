مرسيدس القديمة - سيارة ضد الأعطال

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طالما كانت مرسيدس أيقونة السيارات في العالم. في حلقة اليوم من عالم السرعة سنكشف عن سر سيارة مرسيدس كلاسيكية سجل عدادها حتى الآن مليون كيلومتر. صنع في ألمانيا، حين كان المهندسون أصحاب القرار.
تعاني ألمانيا من انخفاض عدد السكان بالتزامن مع نقص عدد الطلاب الذين يدرسون الهندسة والعلوم وهو الأمر الذي يشكل خطرا على قوة ألمانيا الصناعية وشعار "صنع في ألمانيا". فكيف يمكن سد فجوة نقص المهندسين؟
في إطار برنامج إعادة هيكلة جذرية لشركة "دايملر غروب"، سوف تحصل الأخيرة اعتبارا من الغد على الاسم التقليدي للشركة في سبيل الاستفادة من سمعة النجمة حول العالم.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
سيارة محصنة يمكن قيادتها بشكل جيد حتى مع وجود إطار مثقوب أو هجوم بأسلحة كيماوية، ومن المؤمل أن تستخدم من قبل المستشار الجديد في ألمانيا، لكن ليس عليك الفوز في الانتخابات لشراء هذه السيارة المصفحة. فما هي مزاياها؟
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