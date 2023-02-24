 مرسيدس القديمة - سيارة ضد الأعطال | عالم السرعة | DW | 02.03.2023

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عالم السرعة

مرسيدس القديمة - سيارة ضد الأعطال

طالما كانت مرسيدس أيقونة السيارات في العالم. في حلقة اليوم من عالم السرعة سنكشف عن سر سيارة مرسيدس كلاسيكية سجل عدادها حتى الآن مليون كيلومتر. صنع في ألمانيا، حين كان المهندسون أصحاب القرار.

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