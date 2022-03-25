 مرسيدس إي كيو إي الكهربائية | عالم السرعة | DW | 01.04.2022

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عالم السرعة

مرسيدس إي كيو إي الكهربائية

سيارة مرسيدس إي كيو إي هي أحدث سيارة كهربائية بالكامل والبديل الخالي من الانبعاثات للفئة التقليدية. وهي سيارة تعتزم بها شركة مرسيدس منافسة تيسلا الأمريكية. عربة بمساحة وفيرة ومدى يصل إلى 660 كيلومترا.

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