مرسيدس إي كيو إي الكهربائية

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سيارة مرسيدس إي كيو إي هي أحدث سيارة كهربائية بالكامل والبديل الخالي من الانبعاثات للفئة التقليدية. وهي سيارة تعتزم بها شركة مرسيدس منافسة تيسلا الأمريكية. عربة بمساحة وفيرة ومدى يصل إلى 660 كيلومترا.
تترقب شركة تيسلا الحصول على الموافقة النهائية لبدء إنتاج مركباتها الكهربائية في أول مصنع ضخم لها في أوروبا، قرب برلين. يأتي ذلك بعد سنتين من الإجراءات الإدارية المعقدة والشكاوي والمظاهرات المعترضة.
حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟
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